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До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ. ФОТОрепортаж

Цього тижня ЮНІСЕФ разом з ВООЗ доставлять в Україну майже пів мільйона доз вакцини від COVID19 в рамках ініціативи COVAX. Сьогодні прибули перші 122 тисячі доз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ЮНІСЕФ-Україна.

У повідомленні зазначається: "Тільки що в міжнародний аеропорт "Київ" прибув літак з першими 122850 дозами вакцини Pfizer-BioNTech. Це перший з чотирьох вантажів нової партії. Всього, до кінця тижня ЮНІСЕФ доставить 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій".

"Очікується, що 378 тис. доз вакцини буде для щеплення першою і другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту вакцин направлять для пріоритетних груп з першого і другого етапу вакцинації", - підкреслили в ЮНІСЕФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 7 червня в Німеччині скасовується поділ на пріоритетні групи вакцинації проти COVID-19

До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ 01
До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ 02
До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Ого! Лет на пять хватит В Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. До конца недели доставят еще 350 тысяч доз, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 8475
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18.05.2021 10:59 Відповісти
Да и COVAX интересная вакцина, которую в развитом мире не применяют. На сколько я помню когда ее заказывали, даже исследования по ней не закончились(да и интересно закончились ли сейчас)
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18.05.2021 11:54 Відповісти
идиот, COVAX - это не вакцина, гугли кретин До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 9423
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18.05.2021 12:07 Відповісти
троль?
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18.05.2021 12:14 Відповісти
Мабуть десь був порушений температурний режим зберігання або закінчився термін придатності.
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18.05.2021 11:00 Відповісти
Може під маркою Pfizer завезли мокшанське лайно?
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18.05.2021 11:06 Відповісти
Этот Pfizer завезли, как следует из заголовка, в Киев. Хотелось бы чтобы остальной Украине распределили тоже.
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18.05.2021 13:27 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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18.05.2021 11:08 Відповісти
Бліііін! ЮНІСЕФ цього разу з новиною обігнала ОПу і Степанова! Такий піар пропав! 🤑
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18.05.2021 11:01 Відповісти
Вообщето Phizer от Covax. Вакцина от международной программы странам где во власти зебилы всякие.
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18.05.2021 11:23 Відповісти
Ещё одна предурь! До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 8822
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18.05.2021 12:09 Відповісти
Так они уже вроде бы прибывали! Или нет? Вот Степашка, всем голову запудрил.
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18.05.2021 11:03 Відповісти
В этих коробках температура минус 70 градусов ?
Серьёзно ?
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18.05.2021 12:46 Відповісти
Да
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18.05.2021 14:22 Відповісти
 
 