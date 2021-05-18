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Європейське агентство лікзасобів послабило правила для Pfizer: тепер розморожені вакцини проти COVID-19 можна зберігати в холодильнику до одного місяця

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Європейське агентство лікзасобів послабило правила для Pfizer: тепер розморожені вакцини проти COVID-19 можна зберігати в холодильнику до одного місяця

Європейське агентство лікарських засобів дозволило збільшити термін зберігання розмороженої з глибокої заморозки вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляється на сайті регулятора.

В ЕМА заявили, що після розморожування вакцини невідкриті флакони можна зберігати в холодильнику до одного місяця. До цього ліміт становив п'ять діб.

Особливі вимоги до транспортування і зберігання вакцини були одним з головних "недоліків" біопрепарату від Pfizer. Це ускладнювало його застосування в деяких частинах світу.

Тепер закритий флакон можна зберігати за температури 2-8 °C (тобто у звичайному холодильнику) протягом 31 дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змішування доз COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer призводить до більш частих побічних реакцій, - дослідження Оксфордського університету

Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Нині щеплення роблять чотирма препаратами: CoviShield (вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії), Oxford-AstraZeneca (виготовляють у Південній Кореї), CoronaVac та Pfizer-BioNTech.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Сначала нужно было -70. Теперь, оказывается, обычного холодильника достаточно.
Это как в Мазду-5 вместо 95-го самогон заливать.

Много ещё верующих в "ковид" осталось ?
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18.05.2021 11:08
+3
Опупеть.. тут в НЛ 20 тыщ доз выкинули пол года назад из-за того, что не вовремя разморозили. А теперь оказывается можно было..
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18.05.2021 11:17
+3
Делать выводы про болячку на основании изменения требования к вакцине - это очень хорошо иллюстрирует уровень вашего умственного развития .
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18.05.2021 11:18
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Тепер зрозуміло якого "файзера" нам привезли....
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18.05.2021 11:03 Відповісти
В твою тупую башку спутник надо вколоть😂🌷×××
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18.05.2021 11:10 Відповісти
Сначала нужно было -70. Теперь, оказывается, обычного холодильника достаточно.
Это как в Мазду-5 вместо 95-го самогон заливать.

Много ещё верующих в "ковид" осталось ?
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18.05.2021 11:08 Відповісти
Делать выводы про болячку на основании изменения требования к вакцине - это очень хорошо иллюстрирует уровень вашего умственного развития .
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18.05.2021 11:18 Відповісти
Если для "вакцинации" предлагается шмурдяк который положено хранить при -70, но потом оказывается что достаточно обычного холодильника - это тянет как минимум на уголовное расследование против производителя, если такое "разрешение" пришло от него.
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18.05.2021 12:17 Відповісти
Подавай иск - озолотишься. Європейське агентство лікзасобів послабило правила для Pfizer: тепер розморожені вакцини проти COVID-19 можна зберігати в холодильнику до одного місяця - Цензор.НЕТ 6050
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18.05.2021 12:20 Відповісти
Я не сутяга. "Я - ваш приговор" (С)
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18.05.2021 12:31 Відповісти
Боишься разбогатеть? Не верю. А вот тому, что ты сам знаешь, что твои фантазии выеденого яйца не стоят - верю.
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18.05.2021 14:02 Відповісти
Треба ж довипробовувати цю жижу ще й в такому стані. Нехай ширяються. Відповідальність з виробника знято. Та її взагалі ніколи і не було.
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18.05.2021 12:32 Відповісти
Я тоже так думаю. "Вакцинация от ковида" - это прекрасный ай-кью тест. Непробиваемый и окончательный.
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18.05.2021 12:34 Відповісти
Это все равно, что в Мазду-5 заливать топливо, которое какое-то время хранили при -70С. Абсолютно то же самое, что и обычное. Кстати, движки с высокой степенью сжатия любят этанол в бензине, ибо октановое число этанола 105. Если грамотно настроить топливную систему, то в Австралии хоть на чистом спирту можно ездить. Там только при температурах ниже 10 градусов проблемы с холодным запуском, но даже шведы их успешно решают.
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18.05.2021 11:49 Відповісти
Вы хоть сами-то замечаете - насколько смешны ваши фантазии ?
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18.05.2021 12:15 Відповісти
Это комментарий к Вашим глупым фантазиям. Но, в отличие от них, тут нет вранья.
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18.05.2021 12:18 Відповісти
"Если грамотно настроить топливную систему" - её настраивает производитель, по точным спецификациям согласно технической документации. Как и в любом техническом устройстве, отклонение от спецификаций ведёт либо к преждевременному износу устройства, либо к аварии, либо к неспособности функционировать.
Если в выходном каскаде бестрансформаторного усилителя, которые использовались в транзисторных приёмниках, ошибиться в выборе резистора между базами, то 10% изменения может дать либо сильные нелинейные искажения (если сопротивление занижено), либо перегрев транзисторов выходного каскада (если сопротивление завышено).
Не рассказывайте мне, инженеру с советским дипломом, какие последствия вызывает отклонение от технических параметров; я с этим работал много, ибо советская элементная база была барахло.
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18.05.2021 12:31 Відповісти
Когда Бразилия требует, чтобы легковушки, что к ним завозят были в flex fuel исполнении, то производитель все настраивает с притопом и прихлопом.
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18.05.2021 14:06 Відповісти
Когда пр-ля новой модели авто спрашивают "можно ли установить ГБО на ваши авто?" то, в чаще всего пр-ть говорит "подождите, мы проведем испытания. " И после окончания испытаний он ответит "Можно ставить ГБО пр-лей А, С и Д. При установке других - снятие авто с гарантии". Вот Пфайзер провел испытания и уменьшил жесткость требований к хранению своей продукции.
Что не так, инженер с советским дипломом?
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18.05.2021 14:11 Відповісти
С -70 до обычного холодильника ?
Не смешите мои тапки.
Можно ошибиться на несколько градусов максимум. И то, за такое с работы выгоняют.
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18.05.2021 14:37 Відповісти
Там достатньо про авто і ГБО. 😂
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18.05.2021 14:44 Відповісти
А Мазди-5 та самогону недостатньо? Європейське агентство лікзасобів послабило правила для Pfizer: тепер розморожені вакцини проти COVID-19 можна зберігати в холодильнику до одного місяця - Цензор.НЕТ 9643
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18.05.2021 15:00 Відповісти
Meня этот парень давно удивляет своим упорством в попытках доказать недоказуемое.
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18.05.2021 15:03 Відповісти
А шо йому залишається?
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18.05.2021 15:11 Відповісти
Подайте иск, чтобы кого-то с фирмы Пфайзер с работы выгнали. Думаю, Вас пошлют по такому же маршруту, что и с вашим "это тянет как минимум на уголовное расследование против производителя, если такое "разрешение" пришло от него."
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18.05.2021 14:52 Відповісти
Опупеть.. тут в НЛ 20 тыщ доз выкинули пол года назад из-за того, что не вовремя разморозили. А теперь оказывается можно было..
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18.05.2021 11:17 Відповісти
 
 