Європейське агентство лікзасобів послабило правила для Pfizer: тепер розморожені вакцини проти COVID-19 можна зберігати в холодильнику до одного місяця
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Європейське агентство лікарських засобів дозволило збільшити термін зберігання розмороженої з глибокої заморозки вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляється на сайті регулятора.
В ЕМА заявили, що після розморожування вакцини невідкриті флакони можна зберігати в холодильнику до одного місяця. До цього ліміт становив п'ять діб.
Особливі вимоги до транспортування і зберігання вакцини були одним з головних "недоліків" біопрепарату від Pfizer. Це ускладнювало його застосування в деяких частинах світу.
Тепер закритий флакон можна зберігати за температури 2-8 °C (тобто у звичайному холодильнику) протягом 31 дня.
Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Нині щеплення роблять чотирма препаратами: CoviShield (вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії), Oxford-AstraZeneca (виготовляють у Південній Кореї), CoronaVac та Pfizer-BioNTech.
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Это как в Мазду-5 вместо 95-го самогон заливать.
Много ещё верующих в "ковид" осталось ?
Если в выходном каскаде бестрансформаторного усилителя, которые использовались в транзисторных приёмниках, ошибиться в выборе резистора между базами, то 10% изменения может дать либо сильные нелинейные искажения (если сопротивление занижено), либо перегрев транзисторов выходного каскада (если сопротивление завышено).
Не рассказывайте мне, инженеру с советским дипломом, какие последствия вызывает отклонение от технических параметров; я с этим работал много, ибо советская элементная база была барахло.
Что не так, инженер с советским дипломом?
Не смешите мои тапки.
Можно ошибиться на несколько градусов максимум. И то, за такое с работы выгоняют.