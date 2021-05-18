Європейське агентство лікзасобів послабило правила для Pfizer: тепер розморожені вакцини проти COVID-19 можна зберігати в холодильнику до одного місяця

Європейське агентство лікарських засобів дозволило збільшити термін зберігання розмороженої з глибокої заморозки вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляється на сайті регулятора.

В ЕМА заявили, що після розморожування вакцини невідкриті флакони можна зберігати в холодильнику до одного місяця. До цього ліміт становив п'ять діб.

Особливі вимоги до транспортування і зберігання вакцини були одним з головних "недоліків" біопрепарату від Pfizer. Це ускладнювало його застосування в деяких частинах світу.

Тепер закритий флакон можна зберігати за температури 2-8 °C (тобто у звичайному холодильнику) протягом 31 дня.

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Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Нині щеплення роблять чотирма препаратами: CoviShield (вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії), Oxford-AstraZeneca (виготовляють у Південній Кореї), CoronaVac та Pfizer-BioNTech.