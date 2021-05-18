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Новини Політика України
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"Слуга народу" обговорює кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. Є й інші претенденти, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що фракція продовжить дискусію щодо кандидатури Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Основним аргументом проти нього є те, що він теж займався питанням вакцинації. Якщо ми пред'являємо якісь претензії Степанову, то чому людина, яка відповідальна за відповідний напрям, не має теж відповідати?!" - зазначив він.

За словами нардепа, на посаду міністра охорони здоров'я розглядаються й інші кандидати. Однак Гетманцев не захотів називати прізвища: "Я не буду зараз вам нічого озвучувати. Я підтверджую, що ця кандидатура (Ляшка. - Ред.) обговорюється. Але ми ще дискутуємо і консультуємося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прогнозую, що сьогодні "зашквареного" міністра Степанова відправлять у відставку. На табло буде понад 240 голосів "за", - Железняк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
богатирьова? Просто цікаво.
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18.05.2021 11:08
+2
Шило на мыло. Из-за чего базар-то ?
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18.05.2021 11:06
+2
Ляшко це черговий непрофесіоналв команді Зеленського. Поверніть Супрун, медичного фахівця міжнародного рівня та успішного реформатора!
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18.05.2021 11:12
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Шило на мыло. Из-за чего базар-то ?
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18.05.2021 11:06 Відповісти
Ляшко це черговий непрофесіоналв команді Зеленського. Поверніть Супрун, медичного фахівця міжнародного рівня та успішного реформатора!
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18.05.2021 11:12 Відповісти
Для этого на Банковую должен вернуться Порох, в СНБО - Пастор, в кабмин - Гройсман, в МИД - Климкин и Зеркаль, в МО - Полторак.
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18.05.2021 11:14 Відповісти
Порошенко має сісти в тюрму в тому числі і за блокування медичної реформи Супрун.
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18.05.2021 12:11 Відповісти
Што ? "Слуга народу" обговорює кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. Є й інші претенденти, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4145
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18.05.2021 12:14 Відповісти
А смысл?!
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18.05.2021 11:07 Відповісти
Другая мафия. Все должности ведь продаются. Хозяева Ляшка дают за кресло больше.
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18.05.2021 11:11 Відповісти
богатирьова? Просто цікаво.
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18.05.2021 11:08 Відповісти
Явно мыслите не как команда зе! Верещук.
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18.05.2021 11:12 Відповісти
Два американских высших образования: в биологии и медицине - это "санитарка" ?
Лапоть, передай кураторам: пусть тебе рога подпилят. Уж очень сильно торчат.
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18.05.2021 11:20 Відповісти
Бред какой-то обсуждают.
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18.05.2021 11:17 Відповісти
Хроника одного президента

‎18.‎05.‎2021

Инициируя увольнение министра здравоохранения Степанова, Шмыгаль дейтвует по прямому распоряжению Зеленского.

Министр финансов Марченко впервые за полгода, смог попасть к Зеленскому. После его доклада фракции "СН" в парламенте дано срочное указание на принятие законов касающихся выполнения требований МВФ. Очень характерно, что Ермак не присутствовал на докладе Марченко.

И.о. министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой требовал личной встречи с Зеленским. Состоянием на 00-00 18.05.2021 г. встреча не состоялась.
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18.05.2021 11:19 Відповісти
Патрушев запретил зеленскому общаться с Чокой, ермак сейчас занят проблемами Хезболы
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18.05.2021 11:36 Відповісти
гетьманцев отброс
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18.05.2021 11:38 Відповісти
Только Супрун могла бы помочь сделать прорыв из этой ξοπы. Но клоуны наверное хотят дотанцывать свой танец до логического конца.
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18.05.2021 12:25 Відповісти
 
 