УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11166 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Убивство Шеремета
3 004 5
акція (1102) суд (8030) Антоненко Андрій (251) Кузьменко Юлія (164) Дугарь Яна (121)

Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У вівторок, 18 травня в Шевченківському районному суді м.Києва відбувається судове засідання, на якому розглядають клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета для Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка (Ріффа), а також перебування під заставою для Яни Дугарь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Першою до суду прийшла Юлія Кузьменко, потім Андрій Антоненко та Яна Дугарь. Антоненко прийшов у формі, привітав присутніх під судом словами "Слава Україні!", коротко переговорив і пофотографувався з активістами.

У коментарі журналістам він розповів про те, як минають його будні під домашнім арештом, про творчість, а також про загальне самопочуття та адаптацію після ув’язнення: "Мозок відвик від такої кількості інформації... Важкувато".

Зі свого боку активісти подарували Антоненку гітару.

Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 01

"Військовослужбовців і волонтера, якими високопосадовці прикрили власні помилки у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета, прокуратура і надалі намагається катувати і знущатися, попри те, що вже вся країна знає про їхню непричетність до цієї справи. Волонтери та військовослужбовці, за думкою прокурора, мають "обтяжуючі обставини" - вони віддані своїй країні. І саме ця відданість на сьогодні в нашій державі підлягає переслідуванню від правоохоронних органів. Юля, Андрій - вони ж не Медведчук, якому навіть електронний браслет чіпляти не треба та на якого, в разі порушення ним домашнього арешту, буде накладено лише штраф до 4,5 тис. грн", - йдеться в повідомленні пабліку "Правосуддя не на часі" в Facebook.

Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 02

Активісти зазначають, що "ганебність так званої "справи Шеремета" є уособленням "справедливості" від держави. Справа, яка кожного дня руйнує у громадян довіру до правових інституцій України, надію на кращі зміни в країні, віру в неупередженість і чесність процесів, що відбуваються в державі".

Також повідомляється, що сьогодні всі охочі зможуть побачити Андрія, Юлю, Яну разом - під судом, оскільки вони зможуть побути якийсь час на вулиці, серед людей.

Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 03

"Ми дійсно чекаємо і вимагаємо правди, і та брехня, яку нам вливали у вуха півтора року, - хай їдять її самі. Бо ми - українці. Не варто плутати нас з росіянами. І навіть з білорусами - бо за праве діло ми стоїмо разом і до кінця", - додають активісти.

Також читайте: Антоненко про ізолятор: Камера три на два кроки. Вікна затоновані і не відкриваються. Влітку температура близько 40 градусів. Там з тебе роблять нижчу істоту

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 04

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. 

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 05

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Раніше підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант, український військовослужбовець Андрій Антоненко дав інтерв'ю Цензор.НЕТ, з яким можна ознайомитися за посиланням.

Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 06
Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 07
Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 08
Справа Шеремета: під Шевченківським судом у Києві відбувається акція на підтримку Антоненка, Кузьменко та Дугарь 09
Фото і відео: Одег Богачук для Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут очень скрьёзное преступление! Не то, что у метветчука какаято госизмена
показати весь коментар
18.05.2021 12:18 Відповісти
для каральної системи медвечук свій, він її творець.
а Антоненко чужий, ба більше - воював за її знищення.
показати весь коментар
18.05.2021 12:24 Відповісти
(оффтоп) Яка ж у ССО гарна форма!
показати весь коментар
18.05.2021 14:14 Відповісти
У чорному кольорах "терористи" - Антоненко, Кульменко і Дугара, які захищали від терористів країну, а цвітними коьорами у всіх ЗМІ позначені такі собі привітні і порядні прокурори, ДБР, сівохи, фокіни, зелябініки і інша непотріб, яка тільки гадила Україні і постійно здавала і здає її інтереси ворогу.
показати весь коментар
18.05.2021 14:22 Відповісти
Ветераны сидят. Медведчук и Портнов довольны. ЗЕбилы сделали это вместе.
показати весь коментар
18.05.2021 21:08 Відповісти
 
 