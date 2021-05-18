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Мінсоцполітики найближчим часом запустить оновлений вебпортал для оформлення субсидій онлайн
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство соціальної політики України найближчим часом запустить оновлений вебпортал для оформлення житлових субсидій онлайн.
Про це заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив на пресконференції у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найближчими днями, буквально завтра-післязавтра, ми відкриємо оновлений вебпортал для оформлення житлових субсидій онлайн", - сказав Музиченко.
Він пояснив, що на цьому ресурсі будь-хто з претендентів на субсидію матиме можливість заповнити всі документи в електронному форматі і направити в органи соціального захисту населення.
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Злой Карлик
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