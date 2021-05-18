УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11166 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 209 3
субсидія (464) Міністерство соціальної політики (593) Музиченко Віталій (13)

Мінсоцполітики найближчим часом запустить оновлений вебпортал для оформлення субсидій онлайн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінсоцполітики найближчим часом запустить оновлений вебпортал для оформлення субсидій онлайн

Міністерство соціальної політики України найближчим часом запустить оновлений вебпортал для оформлення житлових субсидій онлайн.

Про це заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив на пресконференції у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчими днями, буквально завтра-післязавтра, ми відкриємо оновлений вебпортал для оформлення житлових субсидій онлайн", - сказав Музиченко.

Читайте також: З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль

Він пояснив, що на цьому ресурсі будь-хто з претендентів на субсидію матиме можливість заповнити всі документи в електронному форматі і направити в органи соціального захисту населення.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минсоцполитики в ближайшее время запустит обновленный веб-портал для оформления субсидий онлайн - Цензор.НЕТ 5537
показати весь коментар
18.05.2021 11:42 Відповісти
Ну да бабулька одинокая тоже порталом воспользуется.
показати весь коментар
18.05.2021 11:54 Відповісти
Временным.
показати весь коментар
18.05.2021 12:09 Відповісти
 
 