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Міністр енергетики Галущенко закликав НКРЕКП заборонити імпорт електричного струму з РФ та Білорусі

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Міністр енергетики Галущенко закликав НКРЕКП заборонити імпорт електричного струму з РФ та Білорусі

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав главу Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерія Тарасюка заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на підставі підписаного президентом Володимиром Зеленським закону №1396-ІХ.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на копію листа міністра.

"Міненерго звертається до НКРЕКП з проханням скористатися наданим законом №1396-ІХ правом і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), ухваливши відповідне рішення", - зазначено в листі Галущенка від 17 травня.

На думку міністра, викладену в листі, орієнтація на імпорт електроенергії з країн - не членів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці. Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України ENTSO-E, вказавши на підготовку до відокремлення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до європейської мережі. При цьому він зазначив, що ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію. Водночас, за його словами, імпорт погіршує фінансово-економічний стан виробників, якість виконання графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій і ТЕЦ, а також негативно позначається на вугледобувній галузі. Крім того, це негативно впливає на здатність виробників забезпечити закупівлю палива в достатніх для сталого проходження осінньо-зимового періоду обсягах, зазначається в листі.

"Як наслідок, зростають ризики порушення безпеки поставок е/е та операційної безпеки ОЕС України, що загрожує майбутній її синхронізації з ENTSO-E", - резюмував Галущенко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону імпорту з Росії та Білорусі, 13 травня він набув чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським. До цього Зеленський неодноразово критикував закупівлю російсько-білоруської електроенергії, але поставки все одно тривали. Публічно імпорт захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк, зокрема під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Хибне враження.
Главу нкрє Татасюка призначив в нкрє Зеленський.

"Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом таємного голосування обраний Валерій Тарасюк.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив його членом НКРЕКП."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-nkrekp-tarasiuk/30252849.html
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18.05.2021 11:56
+3
Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5619
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18.05.2021 11:47
+2
Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5521
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18.05.2021 11:46
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Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5521
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18.05.2021 11:46 Відповісти
Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5619
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18.05.2021 11:47 Відповісти
Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 3979
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18.05.2021 11:49 Відповісти
Таке враження що це грьобане нкрє нікому не підзвітне.Може їх вже вішати починать?
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18.05.2021 11:47 Відповісти
Хибне враження.
Главу нкрє Татасюка призначив в нкрє Зеленський.

"Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом таємного голосування обраний Валерій Тарасюк.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив його членом НКРЕКП."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-nkrekp-tarasiuk/30252849.html
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18.05.2021 11:56 Відповісти
* Тарасюка
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18.05.2021 11:57 Відповісти
Давно пора. Кто начнет? А вообще хотелось бы, чтобы Закон таких мудаков выводил на чистую воду и публично конфисковал барахлишко, кастрировал и ссылал на урановые рудники в Желтые Воды.
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18.05.2021 11:55 Відповісти
запретить импорт электрического тока/ Крестнику Деркача юристу Галущенко позволено не знать что электрический ток это направленное движение носителей электрического заряда. Министр энергетики Галущенко обязан знать что запретить носителям электрического заряда двигаться направленно он не может.
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18.05.2021 12:05 Відповісти
Иван Петрович Сидоров косит под дурачка Міністр енергетики Галущенко закликав НКРЕКП заборонити імпорт електричного струму з РФ та Білорусі - Цензор.НЕТ 7160
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18.05.2021 13:17 Відповісти
Иван Петрович Сидоров косит под дурачка / Обиделся за крестника Деркача Галущенко или не согласен что электрический ток это направленное движение носителей электрического заряд?
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18.05.2021 13:33 Відповісти
Долго думаешь. Подсказка: украинцы платят не за электрический ток. Украинцы платят за электрическую энергию.
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18.05.2021 14:21 Відповісти
То пустить, то запретить... Запутались, зюзики окончательно
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18.05.2021 12:08 Відповісти
Парадокс, какой же это агент кремля, систематически нарушает закон Зе о запрете связи с РФ и беларусь, и куда смотрит сбу.
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18.05.2021 12:11 Відповісти
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/electro3247230.jpg

как можно платить деньги, на которые Россия убивает Донбасс, тем более как видим цена на электроэнергию в России выше чем в Европе.
Чиновников НКРЭУ пора давно на цугундер
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18.05.2021 12:18 Відповісти
Всё правильно.Надо покупать лектричество у ахметки.Мало заработал на украинском народе.Шмыгля в студию по 3 гривны киловатт.
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18.05.2021 12:22 Відповісти
целый министр, верховная рада и президент не могут запретить импорт ээ из раши и белораши.
какая-то нацкомиссия всем управляет
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18.05.2021 12:39 Відповісти
Як колись Вовка гундосили, який керував НКРЕКП , а фактично він все робив правильно. А хто зараз керує цією бенівською структурою, то ніхто і не знає. Мовчить медведчуковсько-коломойсько-зеленсого 1+1 і люди мовчать. А то за Вовка менеджера Рошена знали навіть коти і миші по всій Україні.
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18.05.2021 14:38 Відповісти
а до премій у 2.5 мільони грн. членам НКРЕКП міністру пох....й?
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18.05.2021 15:01 Відповісти
 
 