Ми налаштовані боротися за запровадження єдиного тарифу та зменшення податкового навантаження, - керівник Укрзалізниці Юрик

Для забезпечення подальшого розвитку Укрзалізницю необхідно кардинально наповнювати ресурсами, щоб оновити активи і підвищувати якість послуг.

Для того, щоб вивести УЗ на новий рівень, керівництво компанії потребує допомоги уряду, Верховної Ради і бізнесу. Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

"Підтримка ресурсним наповненням компанії нам допоможе побудувати сучасну і потужну Укрзалізницю. Для нас це дуже важливо, тому що прийшов час не просто виживати, а зробити якісний стрибок", - розповів Юрик.

Він також пояснив, які джерела допоможуть УЗ отримати необхідні ресурси: по-перше, це реформа тарифоутворення і запровадження єдиного тарифу на вантажні перевезення за принципом "тонна за кілометр", як в Європі, по-друге, це зменшення податкового тягаря на компанію. "За ці ресурси ми налаштовані боротися. Інакше компанія не зробить якісний ривок", - зазначив Юрик.

За його словами, податок на землю, який зараз платить Укрзалізниця - це близько 4 млрд грн на рік. При цьому ці кошти повністю йдуть до місцевих бюджетів, а не в державний.

Він зазначив, що в компанії розраховують на підтримку як уряду, так і бізнесу в питаннях зменшення податкового навантаження і реформи тарифоутворення.

"Компанію потрібно кардинально наповнювати ресурсами і знижувати податковий тягар (у першу чергу податок на землю) для того, щоб ці ресурси спрямувати на оновлення активів - вантажних вагонів, локомотивів і шляхів. Саме в цій частині змін до законодавства, я впевнений, ми плідно попрацюємо з парламентаріями", - сказав Юрик.