"Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом
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Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтримує звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова і призначення на цю посаду Віктора Ляшка в разі такої пропозиції.
Про це вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Кравчук, ті депутати, які не хочуть голосувати за відставку Степанова, можуть не підтримати призначення Ляшка. Нардепка спростувала інформацію про те, що на посаду міністра охорони здоров'я розглядаються інші кандидатури, крім Ляшка.
Говорячи про те, як буде діяти парламент, якщо в четвер провалять призначення міністра охорони здоров'я, вона заявила: "Через певний час треба повторити голосування, бо неправильно, щоб в умовах пандемії на посаді глави МОЗ був в.о. міністра".
Кравчук розповіла, що є інформація про те, що в регіонах головні лікарі отримують вказівки підтримати Степанова.
"Це "попахує" Радянським Союзом ... Не можна ховатися за спини лікарів. Прийшов час політичної відповідальності ... Я з родини лікарів. Я дуже здивована ставленням до медиків. З тими зарплатами, за які вони працюють, потрібно до землі їм вклонитися, що вони ще не виїхали", - додала заступниця голови фракції "СН".
Будь ласка, зачекайте...
от кого врачи получили "указание" ??????? уж не от твоей ли тухлой "слуги" ???
та не тхне, це й є тим совком, який відбудовує, яким марить та частиною якого є зеленське.
Маю щеплення, живу. І всім раджу жити.
это старое Чмо-дерьмо ещё надеется. что вернётся СССР или прийдёт фашист и убийца, Пуйло-***** и они по-прежнему ни хрена не будут делать , а только считать бабло!! Они и сейчас все подпольные миллионеры и миллиардеры!! Найдите и покажите мне хоть одного бедного главрача в Украине!!! ЗА те операции и лечения , что должны быть для пациентов бесплатными, дерут три шкуры и нагло обогащаются !!
карманив асфальт аж нічого.
Виявляється - таки можно, якщо гімном вже занадто сильно запахне?
Нах нам глав врачи, которые не имеют самоуважения и своего мнения?
Вот такие и рисуют цифры по остаткам лекарств, заболевшим и умершим....