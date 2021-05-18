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"Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтримує звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова і призначення на цю посаду Віктора Ляшка в разі такої пропозиції.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Кравчук, ті депутати, які не хочуть голосувати за відставку Степанова, можуть не підтримати призначення Ляшка. Нардепка спростувала інформацію про те, що на посаду міністра охорони здоров'я розглядаються інші кандидатури, крім Ляшка.

Говорячи про те, як буде діяти парламент, якщо в четвер провалять призначення міністра охорони здоров'я, вона заявила: "Через певний час треба повторити голосування, бо неправильно, щоб в умовах пандемії на посаді глави МОЗ був в.о. міністра".

Також читайте: "Слуга народу" обговорює кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. Є й інші претенденти, - Гетманцев

Кравчук розповіла, що є інформація про те, що в регіонах головні лікарі отримують вказівки підтримати Степанова.

"Це "попахує" Радянським Союзом ... Не можна ховатися за спини лікарів. Прийшов час політичної відповідальності ... Я з родини лікарів. Я дуже здивована ставленням до медиків. З тими зарплатами, за які вони працюють, потрібно до землі їм вклонитися, що вони ще не виїхали", - додала заступниця голови фракції "СН".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
"Попахивает" зеленым дерьмецом.
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18.05.2021 11:56
+9
Оно уже давно воняет и даже смердит, а не просто попахивает ...
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18.05.2021 12:10
+7
Попахивает" Советским Союзом в его худшем варианте
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18.05.2021 12:05
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"Попахивает" зеленым дерьмецом.
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18.05.2021 11:56 Відповісти
Оно уже давно воняет и даже смердит, а не просто попахивает ...
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18.05.2021 12:10 Відповісти
Просто надо дать Бубочке ещё сто дней.
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18.05.2021 12:27 Відповісти
Вот вам и плюсы Советского союза.
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18.05.2021 12:00 Відповісти
Попахивает" Советским Союзом в его худшем варианте
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18.05.2021 12:05 Відповісти
Коли був совіцький союз, ця пані у дитячому віці перебувала. Тож їй пахне чимось іншим, а не союзом.
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18.05.2021 12:06 Відповісти
Попахивает ей! На момент полного развала совка этой зелёной сопле было целых ШЕСТЬ лет! Что оно могло унюхать?!!
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18.05.2021 12:26 Відповісти
Цій шмарклі до радянської медицини, як до місяця рачки. Базарна торговка від медицини...
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18.05.2021 14:24 Відповісти
интересно ...
от кого врачи получили "указание" ??????? уж не от твоей ли тухлой "слуги" ???
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18.05.2021 12:11 Відповісти
"Це "*******" Радянським Союзом ... " Джерело: https://censor.net/ua/n3265947
та не тхне, це й є тим совком, який відбудовує, яким марить та частиною якого є зеленське.
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18.05.2021 12:11 Відповісти
хм... и кто же такие указания раздал главврачам в регионе? неужели сам бубочка?
"Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 542
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18.05.2021 12:11 Відповісти
Маючи безпосереднє відношення до медицини як її пацієнт, можу сказати, що ніхто нічого нікому стосовно підтримки не казав. І жодних директив директив з Центру та від алексів і юстасів теж не надходило. Пацієнти жили своїм життям, а лікарі - своїм.
Маю щеплення, живу. І всім раджу жити. "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 4202
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18.05.2021 14:21 Відповісти
У каждого из этих главврачей в запасе, в тайнике, спрятанный партбилет Члена КПСС!! Всё
это старое Чмо-дерьмо ещё надеется. что вернётся СССР или прийдёт фашист и убийца, Пуйло-***** и они по-прежнему ни хрена не будут делать , а только считать бабло!! Они и сейчас все подпольные миллионеры и миллиардеры!! Найдите и покажите мне хоть одного бедного главрача в Украине!!! ЗА те операции и лечения , что должны быть для пациентов бесплатными, дерут три шкуры и нагло обогащаются !!
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18.05.2021 12:15 Відповісти
А яка різниця між одним і другим Зеленим лайном Степановим та Ляшком
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18.05.2021 12:18 Відповісти
Різниці то немає, зате Шмигалю за ковідні грошики закатані в кармани в асфальт аж нічого.
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18.05.2021 12:30 Відповісти
шалена... Цей, кращий із гірших, а той- найкращий з найгірших! "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 5760
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18.05.2021 13:39 Відповісти
Яке "попахивает"? Пліснява смердить совком.
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18.05.2021 12:19 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 5615
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18.05.2021 12:24 Відповісти
Не уезжают те, кто не может. Остальных хоть на верёвку сади - если там зарплата и условия лучше на порядок (даже не в разы), то чемоданы спакуют за день.
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18.05.2021 12:26 Відповісти
"...дают указания..." "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 1843 ХТО? Ну хіба що санітари з психлікарні та ветклінік. "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 3579 Криза жанру у слуг.
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18.05.2021 12:46 Відповісти
гавном пахнет.....
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18.05.2021 13:34 Відповісти
А я пам"ятаю, як ще кілька місяців тому зелені кричали про Степашку "Коней на переправі не міняють", мовляв не можна під час пандемії звільняти міністра!
Виявляється - таки можно, якщо гімном вже занадто сильно запахне?
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18.05.2021 14:06 Відповісти
Это "Янукович" возвращается, а не совок... А в принципе, "какая разнИца"...😊
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18.05.2021 14:50 Відповісти
Почему ж "попахивает"? Зелёна команда -- и есть совок в чистом виде!
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18.05.2021 15:00 Відповісти
с комсомольским почерком
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18.05.2021 16:59 Відповісти
Вот пусть всех этих "поддержавших" и уволят по собственному!
Нах нам глав врачи, которые не имеют самоуважения и своего мнения?
Вот такие и рисуют цифры по остаткам лекарств, заболевшим и умершим....
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18.05.2021 19:53 Відповісти
 
 