"Слуга народу" Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани: "Де-факто і де-юре до них не маю жодного стосунку"
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Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани, коли вирішив піти в політику.
Про це Тищенко заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.
"Мої політичні опоненти і заздрісники роздули скандал про те, що мій ресторан "Велюр" під час карантину працює. Але я з 2018 року готувався до політики і продав свій бізнес. Усі свої ресторани. Там тепер інші власники. Я сьогодні де-факто і де-юре до цих ресторанів не маю жодного стосунку. Інша справа, що моє обличчя є брендом, який пов'язаний із цими підприємствами", - сказав парламентар.
За словами Тищенка, "за 25 років роботи в ресторанному бізнесі все не підчистити".
"Я ні через що виправдовуватися не хочу, втомився. Все це політичне переслідування і війни проти мене інших політиків. Але я все одно не засмучуюсь. І кожному з опонентів пропоную надіти кімоно і вийти зі мною на чесний бій. Але поки що ніхто не хоче надягати кімоно...", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, в 2019 році нардеп від "Слуги народу" Тищенко вирішив пояснити журналістам "формулу Штайнмаєра" за допомогою аналогії з гумовими жінками: "Берете надувну ляльку... Знаєте, як з нею впоратися? Ні!".
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.
Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
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Некоторые до сих пор ему верят(
А ты веришь Бене и ***** ?
"Усі права на власний бізнес, а це 12 компаній, Зеленський продав своєму другу Сергію Шефіру за 246 тисяч гривень (9 тисяч 111 доларів)."
По 759 доларів за компанію.
Мамі ??
Как Порошенко и Зеленский.....
Конечно же верю......
На какой адрес тебе убогому милостыньку выслать?