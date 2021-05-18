"Слуга народу" Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани: "Де-факто і де-юре до них не маю жодного стосунку"

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани, коли вирішив піти в політику.

Про це Тищенко заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

"Мої політичні опоненти і заздрісники роздули скандал про те, що мій ресторан "Велюр" під час карантину працює. Але я з 2018 року готувався до політики і продав свій бізнес. Усі свої ресторани. Там тепер інші власники. Я сьогодні де-факто і де-юре до цих ресторанів не маю жодного стосунку. Інша справа, що моє обличчя є брендом, який пов'язаний із цими підприємствами", - сказав парламентар.

За словами Тищенка, "за 25 років роботи в ресторанному бізнесі все не підчистити".

"Я ні через що виправдовуватися не хочу, втомився. Все це політичне переслідування і війни проти мене інших політиків. Але я все одно не засмучуюсь. І кожному з опонентів пропоную надіти кімоно і вийти зі мною на чесний бій. Але поки що ніхто не хоче надягати кімоно...", - підсумував нардеп.

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Нагадаємо, в 2019 році нардеп від "Слуги народу" Тищенко вирішив пояснити журналістам "формулу Штайнмаєра" за допомогою аналогії з гумовими жінками: "Берете надувну ляльку... Знаєте, як з нею впоратися? Ні!".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

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