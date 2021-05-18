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Новини Політика України
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"Слуга народу" Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани: "Де-факто і де-юре до них не маю жодного стосунку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани, коли вирішив піти в політику.

Про це Тищенко заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

"Мої політичні опоненти і заздрісники роздули скандал про те, що мій ресторан "Велюр" під час карантину працює. Але я з 2018 року готувався до політики і продав свій бізнес. Усі свої ресторани. Там тепер інші власники. Я сьогодні де-факто і де-юре до цих ресторанів не маю жодного стосунку. Інша справа, що моє обличчя є брендом, який пов'язаний із цими підприємствами", - сказав парламентар.

За словами Тищенка, "за 25 років роботи в ресторанному бізнесі все не підчистити".

"Я ні через що виправдовуватися не хочу, втомився. Все це політичне переслідування і війни проти мене інших політиків. Але я все одно не засмучуюсь. І кожному з опонентів пропоную надіти кімоно і вийти зі мною на чесний бій. Але поки що ніхто не хоче надягати кімоно...", - підсумував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошулинський про візит Тищенка на 87-й округ: Стиль 90-х років, "Ми - бригада! Приїхали за свого!"

Нагадаємо, в 2019 році нардеп від "Слуги народу" Тищенко вирішив пояснити журналістам "формулу Штайнмаєра" за допомогою аналогії з гумовими жінками: "Берете надувну ляльку... Знаєте, як з нею впоратися? Ні!".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Також читайте: Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Выссался в глаза зебилам Никола. Молодец. "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 1197
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18.05.2021 11:56
+14
есть хоть одна "слуга нарида" слушая которую не хотелось бы блевануть?
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18.05.2021 12:00
+9
"Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 6457
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18.05.2021 11:57
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Как я рад! "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 185
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18.05.2021 11:55 Відповісти
Выссался в глаза зебилам Никола. Молодец. "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 1197
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18.05.2021 11:56 Відповісти
"Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 6457
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18.05.2021 11:57 Відповісти
есть хоть одна "слуга нарида" слушая которую не хотелось бы блевануть?
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18.05.2021 12:00 Відповісти
коля - єто ты не "лицо" - ты срака - дупа...- це просто ще сьогоднішне недосуспільство дозволяе тобі та таким покидькам як ти , так себе вести - брехати - маніпулювати та красти ....
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18.05.2021 12:03 Відповісти
Криминальный авторитет Коля Оболонский негодує "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 4414
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18.05.2021 12:07 Відповісти
Еще одна зеленая брехливая морда!!!
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18.05.2021 12:07 Відповісти
В Презіденти готується?
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18.05.2021 12:41 Відповісти
тю, а чого реакція як у равлика?
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18.05.2021 12:08 Відповісти
А чего в кимоно? Может битва на утюгах и паяльниках? Ведь в 90е года этот криминальный уголовник именно так пытал барыг в бандитской империи Савлохова, где Коля Тищенко дорос до крупного бригадира "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 5825
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18.05.2021 12:12 Відповісти
на томогавках))
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18.05.2021 12:21 Відповісти
Лапша для Зебаранів
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18.05.2021 12:14 Відповісти
Один деятель не так давно тоже передавал бизнес в слепой траст)
Некоторые до сих пор ему верят(
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18.05.2021 12:14 Відповісти
Ротшильдам верят.

А ты веришь Бене и ***** ?
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18.05.2021 12:22 Відповісти
Продав ресторани тещі чи треба "копати глибше"?
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18.05.2021 12:14 Відповісти
Нагадало.
"Усі права на власний бізнес, а це 12 компаній, Зеленський продав своєму другу Сергію Шефіру за 246 тисяч гривень (9 тисяч 111 доларів)."
По 759 доларів за компанію. "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 1813
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18.05.2021 12:16 Відповісти
Дай більше і перекупи. Перепродасиш і матимеш на чоколяду.
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18.05.2021 12:28 Відповісти
ДурачЬок? Хоча знак питання лишній.
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18.05.2021 12:32 Відповісти
Сиди на польской бутылке молча, зеленый экономизд "Слуга народу" Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани: "Де-факто і де-юре до них не маю жодного стосунку" - Цензор.НЕТ 8392
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18.05.2021 13:20 Відповісти
Посиджу і запхаю тобі в рило.
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18.05.2021 13:29 Відповісти
опять всех считают за лохов . Начало положил порошенко слепым трастом. Зеля по принципу поговорят и забудут.
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18.05.2021 12:25 Відповісти
А кому продав ?
Мамі ??
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18.05.2021 12:32 Відповісти
Мудозвон.
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18.05.2021 12:46 Відповісти
В слепой траст продал, совсем слепой.
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18.05.2021 12:51 Відповісти
Коля Котлета готовится рвать когти? "Слуга народу" Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани: "Де-факто і де-юре до них не маю жодного стосунку" - Цензор.НЕТ 1250
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18.05.2021 13:20 Відповісти
а не простіше було в "сліпий" траст віддати?
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18.05.2021 13:55 Відповісти
лошара. какая продажа? слепой траст же.
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18.05.2021 14:09 Відповісти
В сліпий траст.
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18.05.2021 15:29 Відповісти
Да.... да.....
Как Порошенко и Зеленский.....
Конечно же верю......
На какой адрес тебе убогому милостыньку выслать?
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18.05.2021 19:50 Відповісти
 
 