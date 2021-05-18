"Туреччина продовжить підтримувати своїх побратимів, щоб усунути утиски кримських татар", - заява МЗС Республіки

Туреччина продовжить підтримувати кримських татар і "намагатися усувати їх утиски після анексії Криму".

Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС країни, посла Танжу Білгіча в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У ніч на 18 травня 1944 року 250 тисяч кримських татар були вигнані зі своєї батьківщини в нелюдських умовах. У той час як більшість кримських татар загинули в цьому трагічному інциденті, ті, хто залишилися в живих, були змушені жити тугою за Батьківщиною. Туреччина продовжить підтримувати своїх побратимів, щоб усунути утиски кримських татар, захистити їхню ідентичність, забезпечити їхнє благополуччя, що продовжує наражатися на випробування і труднощі, які виникли в результаті незаконної анексії Криму", - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

У вівторок, 18 травня, виповнюється 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. Цього дня в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

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У річницю геноциду кримськотатарського народу 18 травня посольство України в Туреччині приспустило кримськотатарський прапор з траурною стрічкою.