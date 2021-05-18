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депортація (631) Туреччина (2248) кримські татари (1969)

"Туреччина продовжить підтримувати своїх побратимів, щоб усунути утиски кримських татар", - заява МЗС Республіки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Туреччина продовжить підтримувати кримських татар і "намагатися усувати їх утиски після анексії Криму".

Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС країни, посла Танжу Білгіча в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У ніч на 18 травня 1944 року 250 тисяч кримських татар були вигнані зі своєї батьківщини в нелюдських умовах. У той час як більшість кримських татар загинули в цьому трагічному інциденті, ті, хто залишилися в живих, були змушені жити тугою за Батьківщиною. Туреччина продовжить підтримувати своїх побратимів, щоб усунути утиски кримських татар, захистити їхню ідентичність, забезпечити їхнє благополуччя, що продовжує наражатися на випробування і труднощі, які виникли в результаті незаконної анексії Криму", - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

У вівторок, 18 травня, виповнюється 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. Цього дня в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

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У річницю геноциду кримськотатарського народу 18 травня посольство України в Туреччині приспустило кримськотатарський прапор з траурною стрічкою.

Автор: Анастасія Потіха
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Я вам любі друзі скажу так, хто звільнить Крим, того він і буде. Тільки не мирно звільнить, бо цього в принципі не буде, а як завжди військовим шляхом. І це може бути Туреччина, бо як ми бачемо Україна робити цього не хоче і не може. А щось як завжди чекає, коли за нас хтось щось зробить. Цього не буде, якщо хтось щось зробить з Кримом, то зробить він це виключно для себе і в своїх інтересах.
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18.05.2021 12:01 Відповісти
Эрдоган вводи войска
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18.05.2021 12:06 Відповісти
краще Турція, ніж росія, а Україні давно треба було віддати Крим кримським татарам- це їх земля
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18.05.2021 12:06 Відповісти
 
 