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Новини Політика України
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Кабмін (6255) відставка (1203) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (361)

Зараз ми точно не плануємо відправляти у відставку весь Кабмін. У подальшому перестановки можливі, в уряді ніхто не вічний, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зараз ми точно не плануємо відправляти у відставку весь Кабмін. У подальшому перестановки можливі, в уряді ніхто не вічний, -

Питання відставки всього уряду поки не стоїть на порядку денному.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказала заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми точно зараз не збираємося відправляти у відставку весь уряд. Я не готова порушувати таке питання", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання, чи має парламент зауваження до роботи інших міністрів, крім тих трьох, щодо яких сьогодні депутати мають ухвалити рішення про відставку, заступниця голови фракції СН наголосила: "Потрібно, щоб кожен депутат говорив щодо профільного міністра. Ось я, як представник гуманітарного комітету, задоволена роботою міністра культури Ткаченка. Звичайно, щодо роботи окремих міністрів лунають зауваження. Але немає критичних випадків".

Кравчук допускає, що в подальшому ще можливі перестановки в Кабміні. "В уряді ніхто не вічний", - додала нардепка.

Також читайте: "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів, - Арахамія

Автор: Наталя Джума
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Видовище лялькового балагана триває,запасаємось попкорном !!!)))
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18.05.2021 12:03 Відповісти
Перестановки кроватей в борделе возможны
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18.05.2021 12:03 Відповісти
Від перестановки місць доданків сума не змінюється !!!))
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18.05.2021 12:09 Відповісти
До влади прийшов зелений , нафталіновий ,,совок" , який тільки краде в турборежимі і ніхрена не робить хорошого для громадян!
Але якщо хочеться пустити пил в очі - будь ласка, все одно нічого іншого ви не вмієте, все одно нічому іншому ви не навчитеся.
Адже пускати пил в очі - це єдина справжня спеціалізація "совка".☹️
Ідіть краще геть , поки не пізно !
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18.05.2021 12:17 Відповісти
Пора начинать импичмент Зеле. А новый КМ будет назначать уже новый президент и новый парламент.
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18.05.2021 12:19 Відповісти
На жаль в Україні нема української державної влади!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))))
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18.05.2021 12:56 Відповісти
другим трускавецким министрам , из 95, тоже нужно прибарахлиться.
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18.05.2021 13:23 Відповісти
Данное правительство по сути не готово проводить необходимые для Украины глубокие экономические реформы, оно, как показало время, и не знает, как их проводить, а главное не хочет этого делать. Без этих реформ у Украины не будет никаких шансов в экономике. Зачем тогда тянуть с его отставкой?
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18.05.2021 14:27 Відповісти
 
 