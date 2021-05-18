Окупація Криму - це відкрита рана, яка загоїться лише після відновлення суверенітету України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав окупацію Криму відкритою раною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава МЗС зазначив, що надходять щораз нові підтвердження про участь інших країн в установчому саміті "Кримської платформи", який відбудеться в серпні цього року.

"Чим ближче ми до цього заходу, тим більшим стає спротив Російської Федерації "Кримській платформі", що свідчить, що ми на правильному шляху, і що скільки б разів Росія не стверджувала б, що питання Криму закрите, - насправді воно як відкрита рана. Воно залишається відкритим, і закриється воно тільки після відновлення суверенітету України над Автономною Республікою Крим та містом Севастополь", - наголосив Кулеба.

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