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Окупація Криму - це відкрита рана, яка загоїться лише після відновлення суверенітету України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупація Криму - це відкрита рана, яка загоїться лише після відновлення суверенітету України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав окупацію Криму відкритою раною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава МЗС зазначив, що надходять щораз нові підтвердження про участь інших країн в установчому саміті "Кримської платформи", який відбудеться в серпні цього року.

"Чим ближче ми до цього заходу, тим більшим стає спротив Російської Федерації "Кримській платформі", що свідчить, що ми на правильному шляху, і що скільки б разів Росія не стверджувала б, що питання Криму закрите, - насправді воно як відкрита рана. Воно залишається відкритим, і закриється воно тільки після відновлення суверенітету України над Автономною Республікою Крим та містом Севастополь", - наголосив Кулеба.

Також читайте: Дії РФ як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі й потребують адекватної реакції міжнародної спільноти, - міністри "Люблінського трикутника"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.

С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!

Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
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18.05.2021 12:14
+2
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.

Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.

Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"

Лейля Такош (Лиля Буджурова)
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18.05.2021 12:14
+2
Лише розбудова потужної,суверенної ,соборної української України,вірний шлях до повернення Крима та Донбаса !!!)))
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18.05.2021 12:15
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Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.

Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.

Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,

По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
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18.05.2021 12:12 Відповісти
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.

С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!

Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
показати весь коментар
18.05.2021 12:14 Відповісти
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.

Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.

Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"

Лейля Такош (Лиля Буджурова)
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18.05.2021 12:14 Відповісти
Лише розбудова потужної,суверенної ,соборної української України,вірний шлях до повернення Крима та Донбаса !!!)))
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18.05.2021 12:15 Відповісти
В Украине 24 области, в том числе автономная обл. Крым и два города с специальным статусом - Киев и Севастополь !
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18.05.2021 12:16 Відповісти
"Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины", - Данилов/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Но как это сделать? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны".".-При том что погоняло Ермака в ФСБ Козырь.
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18.05.2021 12:19 Відповісти
А закон о коллаборации вы не хотите принять, господа зеленые?
А Донбасс освобождать?
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18.05.2021 12:35 Відповісти
Українська влада має робити набагато більше, щоб ця відкрита рана дуже боліла не лише нам, а й Росії взагалі та кожному російському громадянину зокрема. І це має бути не пропагандистська риторика, а купа "незручностей" (назву це так) як на бізнесовому, так і на побутовому рівні (в т.ч. із завданням прямих і непрямих економічних, фінансових та гуманітарних втрат).
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18.05.2021 12:23 Відповісти
Оккупация Крыма, оккупация Абхазии, оккупация Чечни и т.д. Это прежде всего отсутствие глобальной модели развития цивилизации и стратегии развития. Полнейшая безоговорочная пустота и абсолютное непонимание. Для чего нужны вот эти Давосы, ООНы, G7, G8 или G136,5 если просто элементарной модели они не могут выстроить?????? Для чего эта балабольня??? В результате появляется подворотные клоуны, которых меняют в конце на зеленоватых уродов......и они пропихивают стратегию начального очень раннего средневековья.Заметьте это все идет на Ураааа ..Рааасссииияяя....низкий старт и бегом с ружбайками по границам
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18.05.2021 12:24 Відповісти
А я думаю, что долго выдыхать Украине ту оккупацию. И закон о колаборантах и сеператистах надо принимать уже. И институт неграждан вводить уже аж пече.
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18.05.2021 12:28 Відповісти
С 18 по 20 мая 1944 года. Ровно 77 лет назад.
Более 190 тысяч человек были вывезены с родной земли. Старики, женщины, дети.
Преступление без срока давности..
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18.05.2021 12:33 Відповісти
А все почалось з 1783 р. ,анексія Крима Рос.імперією !!!))
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18.05.2021 12:53 Відповісти
кулєба-пустобрьох.
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18.05.2021 13:13 Відповісти
Пустомеля
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18.05.2021 13:41 Відповісти
 
 