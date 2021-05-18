Окупація Криму - це відкрита рана, яка загоїться лише після відновлення суверенітету України, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав окупацію Криму відкритою раною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Глава МЗС зазначив, що надходять щораз нові підтвердження про участь інших країн в установчому саміті "Кримської платформи", який відбудеться в серпні цього року.
"Чим ближче ми до цього заходу, тим більшим стає спротив Російської Федерації "Кримській платформі", що свідчить, що ми на правильному шляху, і що скільки б разів Росія не стверджувала б, що питання Криму закрите, - насправді воно як відкрита рана. Воно залишається відкритим, і закриється воно тільки після відновлення суверенітету України над Автономною Республікою Крим та містом Севастополь", - наголосив Кулеба.
Топ коментарі
+2 Дід Трохим
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Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"
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