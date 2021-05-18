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Розраховуємо на вашу підтримку і досвід: Наєв привітав воїнів-резервістів із професійним святом

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Розраховуємо на вашу підтримку і досвід: Наєв привітав воїнів-резервістів із професійним святом

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав воїнів-резервістів із професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування ОС ЗСУ у Facebook.

"Шановні воїни-резервісти! Від імені особового складу Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто вітаю Вас із професійним святом - Днем резервіста України.

Перебуваючи в оперативному резерві, Ви готові у будь-який час поповнити лави Збройних Сил України. Ми завжди розраховуємо на Вашу підтримку та досвід, набутий у запеклих боях із російським агресором. Упевнений, що Ваш патріотизм та відданість справі й надалі залишатимуться надійним підґрунтям обороноздатності нашої держави", - йдеться в привітанні Наєва.

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"Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров'я, щастя та добробуту. Слава Україні! Разом переможемо!" - додав командувач ОС ЗСУ.

Розраховуємо на вашу підтримку і досвід: Наєв привітав воїнів-резервістів із професійним святом 01

Автор: Наталя Джума
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Рассчитываем на вашу поддержку и опыт: Наев поздравил воинов-резервистов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9617 Зі святом, хлопці !!!
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18.05.2021 12:47 Відповісти
Вітаємо!
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18.05.2021 12:48 Відповісти
а уклонист не поздравил резервистов ?
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18.05.2021 13:05 Відповісти
Розраховуємо на вашу підтримку і досвід: Наєв привітав воїнів-резервістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 902

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18.05.2021 13:06 Відповісти
 
 