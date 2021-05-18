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Служив в українській армії: військова контррозвідка СБУ викрила ексбойовика в підрозділі ЗСУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Оперативники військової контррозвідки СБУ викрили колишнього бойовика в підрозділі ЗСУ в районі операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань так званої "ДНР" зі зброєю в руках перебував на одному з блокпостів у Слов’янську на Донеччині. Він здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

Зловмисник невдовзі залишив бойовиків, а згодом, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався до української армії. Він ніс службу в одній з частин у Донецькій області.

У ході проведення обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили і вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.

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Служив в українській армії: військова контррозвідка СБУ викрила ексбойовика в підрозділі ЗСУ 01
Фото: сайт СБУ

У межах провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.

Заходи проводились спільно з ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Слов’янської окружної прокуратури.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Закричал во сне слава пуйлу, а так бы еще долго разоблачали.
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18.05.2021 12:54
+9
а сколько таких упырей все еще служит в ВСУ , в МО, в Генштабе ... Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 3033
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18.05.2021 12:58
+7
Надо показательно расстреливать таких.
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18.05.2021 12:53
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Надо показательно расстреливать таких.
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18.05.2021 12:53 Відповісти
а может он осознал) Вот если б наоборот - с ЗСУ к оркам было б хуже
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18.05.2021 12:57 Відповісти
Поцікався долею Олександра Проскуріна (Лейтьоха). Він кілька разів намагався записатись до дировців. Проте після звільнення Краматорська він зрозумів, що брехні про розіп'ятих хлопчиків є брехнями і його розвели пропагандони. Опісля він пішов до "Донбасу", потім у 93, а після поранення- у ліцей Богуна.

Проте я сумніваюсь, що у нього є прокацапська символіка, як у перця із статті.
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18.05.2021 13:17 Відповісти
Закричал во сне слава пуйлу, а так бы еще долго разоблачали.
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18.05.2021 12:54 Відповісти
Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 8993
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18.05.2021 12:55 Відповісти
Та не.. наверное бояры нажрался да крапивой закусывал..
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18.05.2021 12:59 Відповісти
Нє, віп просто вісні ***** путєном називав Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 4862
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18.05.2021 13:16 Відповісти
Може людина зрозуміла власну хибу і виправила її.
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18.05.2021 12:58 Відповісти
а може він шпигував за днирами ?
і такі ж були.
Не вірю я цим баканівцям..
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18.05.2021 12:59 Відповісти
".... нес службу в ВСУ...". Сумніваюсь, що він ніс службу. Скоріше за все крисятничав.
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18.05.2021 12:58 Відповісти
а проверять их не вариант? Или уже и там все продались.
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18.05.2021 12:58 Відповісти
А Вы видели очереди возле военкоматов? Качество призывников оставляет желать лучшего.
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18.05.2021 13:35 Відповісти
а сколько таких упырей все еще служит в ВСУ , в МО, в Генштабе ... Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 3033
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18.05.2021 12:58 Відповісти
і на диво їх СБУ не трогає.
от тому і виникає сумнів...
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18.05.2021 13:00 Відповісти
Помню в 2015-м к нам устроился охранником вышедший на пенсию нацгвардеец. Как то в курилке разговорились на тему войны с кацапами и так вообще... Спрешиваю сколько прослужил и чего на пенсию ушел? Вроде не старый еще... Говорит переводиться не захотел в другой город, а командование настояло написать рапорт потому как дальше будет проблемно ему. Спрашиваю, а чего так? Говорит поругался с женой начальника штаба (она в части в штабе бумажки перекладывает с места на место, военнослужащая и к тому же кацапка ярая сторонниц шапкокрада). Говорит, услышал как она отзывалась о Майдане, на участников майдана говорила плохие слова, обзывала и пр. Я, говорит, об этом всем рассказал контрику. Потом меня вызвал начальник штаба, ну дальше я уже писал... Вот так...
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18.05.2021 13:27 Відповісти
"Брат Митька помирает, борща просит!" От і прийшов
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18.05.2021 13:05 Відповісти
Про російська символіка - це "кавйор на стєну"? 😁 Навіщо писат "фото" і подавати фот, яке не несе змістовного навантаження? І оці дрібні сошки, які виловлює контррозвідка - це длише жертви, щоб прикрити таких акул, як Єрмак.
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18.05.2021 13:07 Відповісти
Ковёр топовый!
Сразу видно - жилище ватоцефала...
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18.05.2021 13:17 Відповісти
"Стояв на блокпосту і перевіряв документи". Такий інтелігент, такий мирний і порядний. А де ті, хто кожного дня вбивав? Як він потрапив на службу в ЗСУ?
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18.05.2021 14:13 Відповісти
Схоже, йому однаково на якому боці воювати і в кого стріляти. Аби гроші платили.
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18.05.2021 14:48 Відповісти
А от кремлівських кротів в ОПі СБУ викривати не хоче.
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18.05.2021 14:48 Відповісти
Работы у СБУ валом... выявлять казачков засланных и в ВСУ и в ОП на разных уровнях..... Чистка нации происходит от кацапского дерьма.
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18.05.2021 15:02 Відповісти
тю, может его ввели в заблуждение.
потом осознал и искупил вину.
разбираться надо.
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19.05.2021 02:55 Відповісти
 
 