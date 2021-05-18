Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Журналіст, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вирішив скласти повноваження радника міністра оборони України на громадських засадах.
Про це Бутусов повідомив у статті на сайті Цензор.НЕТ.
За словами журналіста, загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, проте "проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою".
"Міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє Комітет з оборони ВР, такі як харчування, спорудження арсеналів, держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами. А тим часом розкрадання в армії на паливі, закупівлі, ремонтах залишається масовим явищем. Ніхто не несе відповідальності", - зазначив Бутусов.
Крім того, головний редактор Цензор.НЕТ зауважив, що в державі відсутня централізована оборонна політика: "Тому навіть ті проблеми, які МО намагається об'єктивно вирішити - такі як територіальна оборона, впровадження автоматизованих систем управління, - блокуються через відсутність координації на найвищому рівні".
Однією з причин звільнення Бутусов також назвав провал Держоборонзамовлення-2020.
"Зараз також зривається Держоборонзамовлення 2021 року, остаточний річний план наприкінці травня не передано виконавцям", - зазначив він.
"Військово-політичне керівництво не планує якісних реформ в армії. Нові документи оборонної політики, зокрема Стратегія воєнної безпеки, не спрямовані на зміну ситуації. Можна миритися з деякими проблемами, але не можна миритися з небажанням їх вирішувати", - наголосив Бутусов.
Крім того, за словами журналіста, справа про провал спецоперації із захоплення російських терористів "вагнерівцев" не розслідується вже 8 місяців: "Верховна Рада блокує створення слідчої комісії. У 2020 році відбулося 7 провалів спецоперацій ГУР МО, у результаті значну кількість людей захоплено противником, є, на жаль, і втрати, загиблі через когось люди, розкрито ключові напрямки роботи проти РФ. Однак Міноборони ігнорує довгу низку цих провалів, хоча причина очевидна - зрада".
Бутусов також розповів, який підхід він мав намір використовувати в ході військової реформи:
а) досягнення переваги в позиційній обороні в умовах Мінських обмежень;
б) мінімізація бойових і небойових втрат за рахунок підвищення якості військ;
в) підготовка до наступальної операції на Донбасі на випадок сприятливої політичної обстановки в майбутньому;
г) підготовка до певних сценаріїв дій у Придністров'ї та в окупованому Криму.
Серед основних принципів журналіст назвав максимальну інтеграцію в структури НАТО для стримування загроз.
"Наші союзники не будуть воювати замість нас у нашій зоні відповідальності - це наземні бойові дії; бути сильним всюди неможливо, тому наша армія повинна мати перевагу якості над кількістю, головна якість військ - боєздатність, тобто здатність завдати ворогові неприйнятні втрати в заданій точці за найкоротший час; перевага це: найкращі воїни з найкращою зброєю в потрібний час у потрібному місці; ресурси мають концентруватися там, де найбільший ризик для життя воїнів; військові реформи це: безперервний аналіз нових чинників у війні; оборонне планування на основі аналізу; впровадження змін, що випереджають ворога; перемогу забезпечує: ситуаційна обізнаність; швидкість рішень; скритність маневру; сміливість дій; точність влучення в ціль", - наголосив Бутусов.
Крім того, серед головних проблем головний редактор Цензор.НЕТ назвав:
- відсутність оборонної політики та єдиного центру ухвалення рішень у державі;
- відсутність проведення військових реформ;
- корупція і кумівство в роботі військово-адміністративної системи;
- армія побудована за структурою і статутами ЗВС СРСР 70-х років;
- армія зберігає найгірші риси радянської системи - неадекватно великий апарат управління; відсутність повністю укомплектованих військових частин; панування контролю над ініціативою; покарання самостійності; відсутність післяопераційного аналізу AAR; підміна відповідальності паперовими відписками; повне нерозуміння критеріїв боєздатності; цілковита невідповідність принципам і структурі НАТО;
- відсутня наукова робота і аналіз;
- відтік кадрів, звільнилося більшість ветеранів 14-15-го років;
- критичне становище з боєприпасами;
- відсутній парламентський контроль і об'єктивний аналіз проблем;
- неможливість залучати на довгі контракти найбільш якісних і мотивованих бійців.
Першочерговими проєктами, за словами Бутусова, є:
- розробка військової доктрини;
- вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Сирії, Карабасі;
- нові критерії оцінки якості командування;
- скасування та перегляд радянської системи внутрішньої служби;
- скорочення надлишкових управлінських ланок і військово-адміністративних структур Міноборони і ЗСУ;
- реформа трьох бойових частин першої лінії частин за експериментальною моделлю на принципах армій НАТО;
- аналіз системи логістики та ефективності витрат армії на утримання й експлуатацію техніки;
- скорочення термінів строкової служби з метою підвищення якості відбору до 4 місяців;
- "велике будівництво" службового житла і військових містечок насамперед для бойових частин, які воюють на фронті;
- реформа територіальної оборони.
"Треба або робити, або називати причини, чому зробити не можна. Міністру оборони все це виявилося зовсім нецікаво, як і керівництву Офісу Президента. За кожне слово у своїх висновках і пропозиціях я готовий відповідати", - підсумував журналіст.
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По-идее, теперь Тарану надо итти в отставку. И в последствии перед судом объясняться. И за Дебальцево и за нынешнюю работу.
Ну що, Юра, задоволений тим, що агітував за Зеленського ?