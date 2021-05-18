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Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи

Журналіст, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вирішив скласти повноваження радника міністра оборони України на громадських засадах.

Про це Бутусов повідомив у статті на сайті Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, проте "проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою".

"Міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє Комітет з оборони ВР, такі як харчування, спорудження арсеналів, держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами. А тим часом розкрадання в армії на паливі, закупівлі, ремонтах залишається масовим явищем. Ніхто не несе відповідальності", - зазначив Бутусов.

Крім того, головний редактор Цензор.НЕТ зауважив, що в державі відсутня централізована оборонна політика: "Тому навіть ті проблеми, які МО намагається об'єктивно вирішити - такі як територіальна оборона, впровадження автоматизованих систем управління, - блокуються через відсутність координації на найвищому рівні".

Однією з причин звільнення Бутусов також назвав провал Держоборонзамовлення-2020.

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"Зараз також зривається Держоборонзамовлення 2021 року, остаточний річний план наприкінці травня не передано виконавцям", - зазначив він.

"Військово-політичне керівництво не планує якісних реформ в армії. Нові документи оборонної політики, зокрема Стратегія воєнної безпеки, не спрямовані на зміну ситуації. Можна миритися з деякими проблемами, але не можна миритися з небажанням їх вирішувати", - наголосив Бутусов.

Крім того, за словами журналіста, справа про провал спецоперації із захоплення російських терористів "вагнерівцев" не розслідується вже 8 місяців: "Верховна Рада блокує створення слідчої комісії. У 2020 році відбулося 7 провалів спецоперацій ГУР МО, у результаті значну кількість людей захоплено противником, є, на жаль, і втрати, загиблі через когось люди, розкрито ключові напрямки роботи проти РФ. Однак Міноборони ігнорує довгу низку цих провалів, хоча причина очевидна - зрада".

Бутусов також розповів, який підхід він мав намір використовувати в ході військової реформи:

а) досягнення переваги в позиційній обороні в умовах Мінських обмежень;

б) мінімізація бойових і небойових втрат за рахунок підвищення якості військ;

в) підготовка до наступальної операції на Донбасі на випадок сприятливої ​​політичної обстановки в майбутньому;

г) підготовка до певних сценаріїв дій у Придністров'ї та в окупованому Криму.

Серед основних принципів журналіст назвав максимальну інтеграцію в структури НАТО для стримування загроз.

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"Наші союзники не будуть воювати замість нас у нашій зоні відповідальності - це наземні бойові дії; бути сильним всюди неможливо, тому наша армія повинна мати перевагу якості над кількістю, головна якість військ - боєздатність, тобто здатність завдати ворогові неприйнятні втрати в заданій точці за найкоротший час; перевага це: найкращі воїни з найкращою зброєю в потрібний час у потрібному місці; ресурси мають концентруватися там, де найбільший ризик для життя воїнів; військові реформи це: безперервний аналіз нових чинників у війні; оборонне планування на основі аналізу; впровадження змін, що випереджають ворога; перемогу забезпечує: ситуаційна обізнаність; швидкість рішень; скритність маневру; сміливість дій; точність влучення в ціль", - наголосив Бутусов.

Крім того, серед головних проблем головний редактор Цензор.НЕТ назвав:

- відсутність оборонної політики та єдиного центру ухвалення рішень у державі;
- відсутність проведення військових реформ;
- корупція і кумівство в роботі військово-адміністративної системи;
- армія побудована за структурою і статутами ЗВС СРСР 70-х років;
- армія зберігає найгірші риси радянської системи - неадекватно великий апарат управління; відсутність повністю укомплектованих військових частин; панування контролю над ініціативою; покарання самостійності; відсутність післяопераційного аналізу AAR; підміна відповідальності паперовими відписками; повне нерозуміння критеріїв боєздатності; цілковита невідповідність принципам і структурі НАТО;
- відсутня наукова робота і аналіз;
- відтік кадрів, звільнилося більшість ветеранів 14-15-го років;
- критичне становище з боєприпасами;
- відсутній парламентський контроль і об'єктивний аналіз проблем;
- неможливість залучати на довгі контракти найбільш якісних і мотивованих бійців.

Також читайте: Єрмака та Демченка потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за провал спецоперації щодо вагнерівців. Можливо, РНБО запровадить щодо них санкції, - Бутусов

Першочерговими проєктами, за словами Бутусова, є:

- розробка військової доктрини;
- вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Сирії, Карабасі;
- нові критерії оцінки якості командування;
- скасування та перегляд радянської системи внутрішньої служби;
- скорочення надлишкових управлінських ланок і військово-адміністративних структур Міноборони і ЗСУ;
- реформа трьох бойових частин першої лінії частин за експериментальною моделлю на принципах армій НАТО;
- аналіз системи логістики та ефективності витрат армії на утримання й експлуатацію техніки;
- скорочення термінів строкової служби з метою підвищення якості відбору до 4 місяців;
- "велике будівництво" службового житла і військових містечок насамперед для бойових частин, які воюють на фронті;
- реформа територіальної оборони.

"Треба або робити, або називати причини, чому зробити не можна. Міністру оборони все це виявилося зовсім нецікаво, як і керівництву Офісу Президента. За кожне слово у своїх висновках і пропозиціях я готовий відповідати", - підсумував журналіст.

Також читайте: Медведчука мають затримати і використовувати для обміну на українських патріотів, - Бутусов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
Там вже не служать Україні.
Лише Зеленському.
Армія знову занедбана, обділена увагою, розвитком і фінансуванням.
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18.05.2021 13:09
+53
Зелений недоумок все знищує, а ти тут з реформою.
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18.05.2021 13:08
+33
Зелені роблять все для того, щоб армія розвалилась, а не зміцнювалась. Розумні люди про це говорили ще до виборів, та хто ж хотів чути?
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18.05.2021 13:12
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Сторінка 2 з 2
У будь-якій країні після таких провалів вже давно б склали повноваження міністр, головнокомандуючий тощо... Але справа в тому, що 73% населення глибоко насрати на все що коїться на фронті. Деякі з них намагаються апелювати, що вони патріоти, але ні, серед 73% нема патріотів, нема навіть тих, кого хвилює Україна. Не може патріот голосувати навіть не за клоуна, а за те лайно, що було поза ним і про що попереджали. Голосувати за таких як богдан, єрмак та інших. Їх біографії були в інеті, легко було перевірити попередження. Але 73% було все одно. Тому всі ці статті, нажаль, будуть йти в нікуди.
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18.05.2021 16:18 Відповісти
Жаль
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18.05.2021 16:23 Відповісти
Бутусов не сказал в своем "анализе" главного - при каком главнокомандующем положительная динамика изменений в армии была лучше
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18.05.2021 16:33 Відповісти
вот если бы видение повышало благосостояние конкретных лиц в военном ведомстве.....
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18.05.2021 16:53 Відповісти
С другой стороны отрицательный результат, то же результат. А что, кто то думал, шо в ВСУ, дела идут как-то "лучче", чем в государственном управлении в целом? Команда "УХ", взобравшись на Олимп власти стараниями бородатого супервайзера, поняла в чем прелесть власти над необремененным умом народонаселением. А именно-"качай, пока бежит!", а там хоть трава не расти. Идиотов в стране ишо достаточно на переизбрание на второй.
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18.05.2021 16:58 Відповісти
Пан Бутусов щось затримався, він наче заявляв що працюватиме на гром засадах 3 місяці та до лютого
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18.05.2021 17:26 Відповісти
Зеле не нужна никакая реформа, для него важна видимость.
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18.05.2021 17:59 Відповісти
Красивый уход.
По-идее, теперь Тарану надо итти в отставку. И в последствии перед судом объясняться. И за Дебальцево и за нынешнюю работу.
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18.05.2021 18:15 Відповісти
Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи - Цензор.НЕТ 9657
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18.05.2021 18:18 Відповісти
А при Порошенко у нас розвивалась армія, вже були готові до підписання контрактів на поставку у війська крилатих ракет Нептун, а зараз навіть вирішувати проблеми постачання їжі військово-політичному керівництву не цікаво.
Ну що, Юра, задоволений тим, що агітував за Зеленського ? Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи - Цензор.НЕТ 2727
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18.05.2021 18:51 Відповісти
Есть небольшая проблема. Все эти Нептуны на испытаниях - это были старые перекрашенные советские ракеты. Не вёл кровавый пастырь никаких ракетных программ. Он просто фоткался на фоне отстрела советских ракет у которых закончился срок действия и поэтому им контакты протёрли спиртом.
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19.05.2021 00:29 Відповісти
не трынди
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19.05.2021 08:23 Відповісти
Але у нас таких ракет не було, максимум допотопні терміти і тут раптом з'явились ще й перекрашені, а потім взяли да проклали собі складні маршрути по вказівкам gps Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи - Цензор.НЕТ 3399 Дива
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19.05.2021 21:55 Відповісти
Хотя бы не начали расстреливать виновных в перечисленных проблемах. Или на крайний случай - садить.
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18.05.2021 18:57 Відповісти
У тарана на лбу написано совок и вор.
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18.05.2021 19:38 Відповісти
в єтой стране ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ вроде Бутусова не УДОБНЫ власти, поэтому тараны и др хренотень с облегчением вздохнули когда получили уведомление об отставке ... ТОЛЬКО ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА преданных -именно патриотов- Украины ( не шароварочных в вышиванках не военизированнных контор типа семенченко и нацкорпуса С14 и трезуба и т.д) спасут эту страну... вроровство в армии было всегда... в 1790 х годах Наполеон принял армию республики - сборо\ище в соломенных шляпах и в сабо( деревянная обувь). Первым делом расстрелял всех ИНТЕНДАНТОВ и посадил на галеры всех кто своровал хоть один мешок солдатских сухарей и ...через год ВЕЛИКАЯ армия Франции не знала поражений ичерез 10лет захватила ВСЮ ЕВРОПУ!!
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18.05.2021 20:28 Відповісти
Бутусов много правильного говорит....А еще хотелось бы узнать, не жалеет ли он о "предвыборной риторике" ? Зеленая плесень даже у самых наивных начала вызывать подозрения....
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18.05.2021 20:37 Відповісти
Не жалеет, он даже писал под одним из комментариев в своем блоге, что жалеет лишь о том, что мало дерьма на предьідущую команду вьілил. Так что обьективности от него не добьешься.
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18.05.2021 22:53 Відповісти
Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи - Цензор.НЕТ 2864
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18.05.2021 21:01 Відповісти
Зовсім не цікаво. Ну, пішов... Сам собі пішов... Юра, як радник у МОУ ти зовсім нецікавий. Кому ти був, є і залишаєшся потрібним зараз? НІКОМУ. Роби свою справу краще. На Фандоріна від Акуніна, ти не тягнеш. Не та жилка, не той фах, не ті здібності. Заспокойся, і повернись до журналістики. Може, тут ти ще не загубився? Це є правда.
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18.05.2021 21:15 Відповісти
А ти, Лариса, вже загубилася, тобі начхати на Україну і її незалежність. Сиди й не тявкай, вари борщ, якщо ще маєш, з чого його варити.
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19.05.2021 05:36 Відповісти
І хто цього недолугого старикана в міністри послав? Та він на ротного старшину не тягне...Я сказав "люміній" , значить "люміній"! Боже, Україну бережи з такими захисничками...
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18.05.2021 21:27 Відповісти
Почитайте біографію Тарана. Це ж чисто паркетний генерал. Його Зе поставив, щоб перестали стріляти. НАШІ щоб не могли стріляти, бо ні ***********, ні ракетних систем, ні розвитку й посилення не буде. Одні балачки.
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18.05.2021 22:02 Відповісти
Вот и я о том же. Из уважаемого Юрия Бутусова министр обороны получился бы в 100 раз лучше, чем Хомчак и Таран вместе взятые.
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19.05.2021 00:34 Відповісти
Даже лучше Нади Савченко, которая сразу после своего возвращения в Украину сообщила, что насчет президенства она пару недель поподумает, но на пост министра обороны уже согласна
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19.05.2021 01:55 Відповісти
поподумает(!) Неожиданно, но в отношении Н.С. вполне уместно
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19.05.2021 01:57 Відповісти
Не рівняй цю курву до патріота.
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19.05.2021 05:39 Відповісти
Задовбали човнами та лісапетами!!!
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19.05.2021 07:13 Відповісти
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