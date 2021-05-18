Лавров заявив про посилення Німеччиною лінії на системне стримування Росії та поскаржився на "абсурдні звинувачення"

Російсько-німецькі відносини переживають непростий період, Німеччина посилює лінію на стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Непростий період переживають і російсько-німецькі відносини. Доводиться констатувати, що в Берліні лише посилили лінію на системне стримування Росії", - йдеться у зверненні Лаврова до організаторів та учасників форуму "Потсдамські зустрічі".

Міністр наголосив, що Росію регулярно "з високих трибун представляють мало не як загрозу європейській безпеці".

"На адресу Москви висуваються безпідставні, а дедалі частіше - абсурдні звинувачення. Зашкалює антиросійська зарядженість окремих німецьких ЗМІ. У результаті всього цього посилюється дефіцит довіри, триває небезпечна ерозія самого фундаменту наших зв'язків", - додав глава МЗС РФ.

Лавров зазначив, що Росія не зацікавлена ​​в конфронтації з Німеччиною. "Роблячи все необхідне для захисту національних інтересів, у відносинах з Німеччиною ми виступаємо за формування позитивної порядку денного з найширшого спектру тем", - сказав він.

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За словами міністра, одним з найбільш стабільних напрямків є торговельно-інвестиційна співпраця Росії та Німеччини, також хороші перспективи співпраці в таких галузях, як енергетика, передача технологій та цифровізація, локалізація німецьких виробництв у Росії.

Нагадаємо, 23 квітня Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Як сказано в тексті документа, його ухвалено "з метою захисту інтересів і безпеки РФ і відповідно до федеральних законів від 30 грудня 2006 № 281-ФЗ "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи" та від 4 червня 2018 р. № 127 ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав".

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.

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Лавров зі свого боку заявив, що список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися.