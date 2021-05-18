УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4433 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
3 845 25
Німеччина (4506) Лавров (1469)

Лавров заявив про посилення Німеччиною лінії на системне стримування Росії та поскаржився на "абсурдні звинувачення"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров заявив про посилення Німеччиною лінії на системне стримування Росії та поскаржився на

Російсько-німецькі відносини переживають непростий період, Німеччина посилює лінію на стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Непростий період переживають і російсько-німецькі відносини. Доводиться констатувати, що в Берліні лише посилили лінію на системне стримування Росії", - йдеться у зверненні Лаврова до організаторів та учасників форуму "Потсдамські зустрічі".

Міністр наголосив, що Росію регулярно "з високих трибун представляють мало не як загрозу європейській безпеці".

"На адресу Москви висуваються безпідставні, а дедалі частіше - абсурдні звинувачення. Зашкалює антиросійська зарядженість окремих німецьких ЗМІ. У результаті всього цього посилюється дефіцит довіри, триває небезпечна ерозія самого фундаменту наших зв'язків", - додав глава МЗС РФ.

Лавров зазначив, що Росія не зацікавлена ​​в конфронтації з Німеччиною. "Роблячи все необхідне для захисту національних інтересів, у відносинах з Німеччиною ми виступаємо за формування позитивної порядку денного з найширшого спектру тем", - сказав він.

Також читайте: Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії

За словами міністра, одним з найбільш стабільних напрямків є торговельно-інвестиційна співпраця Росії та Німеччини, також хороші перспективи співпраці в таких галузях, як енергетика, передача технологій та цифровізація, локалізація німецьких виробництв у Росії.

Нагадаємо, 23 квітня Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Як сказано в тексті документа, його ухвалено "з метою захисту інтересів і безпеки РФ і відповідно до федеральних законів від 30 грудня 2006 № 281-ФЗ "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи" та від 4 червня 2018 р. № 127 ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав".

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.

Також читайте: Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама

Лавров зі свого боку заявив, що список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9





Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·16 год

Фактично відбувається легалізація постачання рос.нафти на наш ринок через посередника. Не маю нічого проти діяльності SOCAR - продає якісне пальне.Але не хочу купувати там російське. Слід починати кампанію бойкоту, ми не повинні за цим байдуже спостерігати
Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения" - Цензор.НЕТ 9179
показати весь коментар
18.05.2021 13:13
+6
Сложный период переживают российско-германские отношения. А еще:
- российско-американские
- российско-украинские
- российско-прибалтийские (все три страны)
- российско-чешские
- российско-британские
- российско-финские
- российско-грузинские
- российско- канадские
- российско-всяческие ваще.
Кацапы, если кажется, что вокруг все ипанутые, то ипанутые именно вы. Любой психиатр вам в пять минут поставит диагноз.
показати весь коментар
18.05.2021 13:39
+5
Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения" - Цензор.НЕТ 9441
показати весь коментар
18.05.2021 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан





Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·16 год

Фактично відбувається легалізація постачання рос.нафти на наш ринок через посередника. Не маю нічого проти діяльності SOCAR - продає якісне пальне.Але не хочу купувати там російське. Слід починати кампанію бойкоту, ми не повинні за цим байдуже спостерігати
Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения" - Цензор.НЕТ 9179
показати весь коментар
18.05.2021 13:13 Відповісти
просто русофобия какая-то...
показати весь коментар
18.05.2021 13:13 Відповісти
Лавров заявил И-ГО-ГО!
показати весь коментар
18.05.2021 13:16 Відповісти
Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения" - Цензор.НЕТ 9441
показати весь коментар
18.05.2021 13:31 Відповісти
А их внуки получают рашкоштанские награды за "освобождение от нацистов" Донбаса и Крыма. Переродились из казаков в "кизяки".
показати весь коментар
18.05.2021 14:13 Відповісти
К тому же Бандера никогда не был гражданином СССР.
показати весь коментар
18.05.2021 17:03 Відповісти
Я завжди був за те, щоб Україна стала членом НАТО, і завжди - проти, щоб Україна інтегрувалася в ЄС, бо там "заправляє" гнила частина Європи, лідером якої є Німеччина ... Бувші імперіалісти та колоністи... . І до цього висновку я дійшов коли був віце- президентом Генерального комітету ПА ОБСЄ... З тих пір моя позиція лишається незмінною!

А позиція нинішньої Німеччини в ЄС така сама, якою була і позиція росії в республіках срср і "країнах соцтабору" ! І про яку роль Меркель, як "захисника України" в нормандській четвірці може взагалі йти мова... коли її політичне керівництво Німеччини "прикуплене" росією - аналог "Слуг Путіна" в Україні ?

Країни Європи, які нас розуміють та підтримують - бувші республіки комуністичного табору, які пізнали на собі, що таке росія. Але ж вони в ЄС.... - в абсолютній меншості!

Ось і тепер, "стара Європа" (окрім Франції) ввела заборону на продаж зброї Україні бо там, мов, - війна... А Ізраїлю Німеччина регулярно відвантажує зброю, бо там війна... Подвійне дно!

І якщо США виступили з ідеєю передати проти- ковідні технології всім країнам світу безоплатно, то Меркель накручує ЄС, щоб цього не допустити.. Про яекий "гуманізм, європейські цінності" Меркель може йти мова... Подвійне дно!

-В той час, як США та "наші"члени ЄС проти завершення будівництва Північного потоку-2, то Меркель позавчора виступила з закликом до росії, щоб вона добудувала "потік" і не звертала Уваги ні на США, ні на Україну, ні на позицію ЄСЄ бо в неї мов не вистачає газу !!! Так в України є незавантаженими потужності ГТС понад 100 млрд. кубометрів, здавалося б . - отримуй газ через ГТС України, отримуй зріджений газ через термінали (яких в неї досталь) з ОПЕК та США, з яким ти "хочеш нормалізувати" відношення... Ось це і характеризує її двулику позицію, що вона, мов, завжди виступала, щоб зберегти транзит Україною... Подвійне дно!

Йдуть роки, десятиліття, століття але в Європі "захватчиками" і агресорами залишаються росія і німеччина !!!

Сам факт отримання Німеччиною газу через ГТС України - гарантує нам, в ПЕРШУ чергу... що росія не зможе розпочати повномасштабну війну проти України, бо наша ГТС - це "ядерна зброя" стримування росії, не кажучи вже про економічну складову...

Тобто Німеччину, поки буде нею правити Меркель, Україні слід розглядати аналогічно, як росію при Путіні..

Історична аналогія ХХ століття, яка лишається актуальною й донині,-висвітлена у вірші Олександра Олеся «Пам'ятай»:

Коли Україна за право життя

З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
показати весь коментар
18.05.2021 14:07 Відповісти
Ну да полный абсурд. Вот 2 км труб в своих водах Германия разрешила газпрому положить. Просто положить, не монтировать. А просто положить на дно- пусть просто лежит. Куда ж абсурднее. Ровно, как абсурдом есть РАБОТАЮЩИЕ в оккупированном Крыму турбины Сименс.
показати весь коментар
18.05.2021 13:17 Відповісти
скуление кацапов еще раз подтверждает, что без технологий бензоколонка и с баблом ничего не стоит и не может....
показати весь коментар
18.05.2021 13:19 Відповісти
Да и бабло заканчивается ...
показати весь коментар
18.05.2021 13:47 Відповісти
все перманентно- вот барель уже свsше 70-ти...- значит бочка опять наполняется....
показати весь коментар
19.05.2021 13:14 Відповісти
От чего кацапстан всё время сдерживают? От прорыва очка?
показати весь коментар
18.05.2021 13:21 Відповісти
По виду сильно смахивает на Кису Воробьянинова из двенадцати стульев.
показати весь коментар
18.05.2021 13:22 Відповісти
Так он и есть киска ***** Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения" - Цензор.НЕТ 6452
показати весь коментар
18.05.2021 13:34 Відповісти
Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения" - Цензор.НЕТ 8014
показати весь коментар
18.05.2021 13:30 Відповісти
Действительно... Кацапсины соблюдають международное законодательство, не вмешиваются во внутренние дела других государств, не подстрикает никого к межнациональным конфликтам, не шпионтит не посылает своих ублюдков убивать людей по всему миру, а на нее нагАваривают и нагАваривают... Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения" - Цензор.НЕТ 3943
показати весь коментар
18.05.2021 13:32 Відповісти
Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения" - Цензор.НЕТ 7632"
показати весь коментар
18.05.2021 13:34 Відповісти
Сложный период переживают российско-германские отношения. А еще:
- российско-американские
- российско-украинские
- российско-прибалтийские (все три страны)
- российско-чешские
- российско-британские
- российско-финские
- российско-грузинские
- российско- канадские
- российско-всяческие ваще.
Кацапы, если кажется, что вокруг все ипанутые, то ипанутые именно вы. Любой психиатр вам в пять минут поставит диагноз.
показати весь коментар
18.05.2021 13:39 Відповісти
Лавров заявив про посилення Німеччиною лінії на системне стримування Росії та поскаржився на "абсурдні звинувачення" - Цензор.НЕТ 9605
показати весь коментар
18.05.2021 13:49 Відповісти
Вот же хитрожопый дядька попался! И без греха, и все равно на тот свет попал! Лавров заявив про посилення Німеччиною лінії на системне стримування Росії та поскаржився на "абсурдні звинувачення" - Цензор.НЕТ 7679
показати весь коментар
18.05.2021 14:06 Відповісти
Убили десятки тысяч людей в Украине, разграбили и разрушили ее важнейший промышленный регион и при этом всем говорят, что они в этом не участвовали и вообще они белые и пушистые. Все руководство и чиновничий аппарат по факту российские граждане, всеми воинскими частями командуют российские офицеры, подавляющее число военных сейчас, в том числе и солдат -российские граждане, все денежные расчёты ведутся только в российских рублях ,что невозможно без участия правительства РФ, всем бизнесом в Лугандоне тоже руководят российские граждане ( к слову Курченко сейчас российский гражданин) и при этом руководство РФ словами Писькова утверждает, что их там нет и РФ третья сторона, не участвующая в конфликте.
показати весь коментар
18.05.2021 13:58 Відповісти
Все руководство и чиновничий аппарат по факту российские граждане, всеми воинскими частями командуют российские офицеры, подавляющее число военных сейчас, в том числе и солдат -российские граждане, все денежные расчёты ведутся только в российских рублях ,что невозможно без участия правительства РФ, всем бизнесом в Лугандоне тоже руководят российские граждане ( к слову Курченко сейчас российский гражданин), все оружие и боеприпасы российские, и при этом руководство РФ словами Писькова и Лаврова утверждает, что их там нет, РФ третья сторона, не участвующая в конфликте и им видите ли предъявляют "абсурдные обвинения"!
показати весь коментар
18.05.2021 13:59 Відповісти
Отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированы РФ, и там командует всем оккупационная администрация РФ - это факт, из которого и должно исходить в своих действиях руководство Украины.
показати весь коментар
18.05.2021 14:04 Відповісти
Видать лошадь овса объелась, опять пердёжь напал.
показати весь коментар
18.05.2021 14:15 Відповісти
а разве германия пишет каждый год на машинах на берлин и можем повторить
показати весь коментар
18.05.2021 15:12 Відповісти
 
 