Лавров заявив про посилення Німеччиною лінії на системне стримування Росії та поскаржився на "абсурдні звинувачення"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російсько-німецькі відносини переживають непростий період, Німеччина посилює лінію на стримування Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"Непростий період переживають і російсько-німецькі відносини. Доводиться констатувати, що в Берліні лише посилили лінію на системне стримування Росії", - йдеться у зверненні Лаврова до організаторів та учасників форуму "Потсдамські зустрічі".
Міністр наголосив, що Росію регулярно "з високих трибун представляють мало не як загрозу європейській безпеці".
"На адресу Москви висуваються безпідставні, а дедалі частіше - абсурдні звинувачення. Зашкалює антиросійська зарядженість окремих німецьких ЗМІ. У результаті всього цього посилюється дефіцит довіри, триває небезпечна ерозія самого фундаменту наших зв'язків", - додав глава МЗС РФ.
Лавров зазначив, що Росія не зацікавлена в конфронтації з Німеччиною. "Роблячи все необхідне для захисту національних інтересів, у відносинах з Німеччиною ми виступаємо за формування позитивної порядку денного з найширшого спектру тем", - сказав він.
За словами міністра, одним з найбільш стабільних напрямків є торговельно-інвестиційна співпраця Росії та Німеччини, також хороші перспективи співпраці в таких галузях, як енергетика, передача технологій та цифровізація, локалізація німецьких виробництв у Росії.
Нагадаємо, 23 квітня Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Як сказано в тексті документа, його ухвалено "з метою захисту інтересів і безпеки РФ і відповідно до федеральних законів від 30 грудня 2006 № 281-ФЗ "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи" та від 4 червня 2018 р. № 127 ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав".
Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.
Лавров зі свого боку заявив, що список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися.
Будь ласка, зачекайте...
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·16 год
Фактично відбувається легалізація постачання рос.нафти на наш ринок через посередника. Не маю нічого проти діяльності SOCAR - продає якісне пальне.Але не хочу купувати там російське. Слід починати кампанію бойкоту, ми не повинні за цим байдуже спостерігати
А позиція нинішньої Німеччини в ЄС така сама, якою була і позиція росії в республіках срср і "країнах соцтабору" ! І про яку роль Меркель, як "захисника України" в нормандській четвірці може взагалі йти мова... коли її політичне керівництво Німеччини "прикуплене" росією - аналог "Слуг Путіна" в Україні ?
Країни Європи, які нас розуміють та підтримують - бувші республіки комуністичного табору, які пізнали на собі, що таке росія. Але ж вони в ЄС.... - в абсолютній меншості!
Ось і тепер, "стара Європа" (окрім Франції) ввела заборону на продаж зброї Україні бо там, мов, - війна... А Ізраїлю Німеччина регулярно відвантажує зброю, бо там війна... Подвійне дно!
І якщо США виступили з ідеєю передати проти- ковідні технології всім країнам світу безоплатно, то Меркель накручує ЄС, щоб цього не допустити.. Про яекий "гуманізм, європейські цінності" Меркель може йти мова... Подвійне дно!
-В той час, як США та "наші"члени ЄС проти завершення будівництва Північного потоку-2, то Меркель позавчора виступила з закликом до росії, щоб вона добудувала "потік" і не звертала Уваги ні на США, ні на Україну, ні на позицію ЄСЄ бо в неї мов не вистачає газу !!! Так в України є незавантаженими потужності ГТС понад 100 млрд. кубометрів, здавалося б . - отримуй газ через ГТС України, отримуй зріджений газ через термінали (яких в неї досталь) з ОПЕК та США, з яким ти "хочеш нормалізувати" відношення... Ось це і характеризує її двулику позицію, що вона, мов, завжди виступала, щоб зберегти транзит Україною... Подвійне дно!
Йдуть роки, десятиліття, століття але в Європі "захватчиками" і агресорами залишаються росія і німеччина !!!
Сам факт отримання Німеччиною газу через ГТС України - гарантує нам, в ПЕРШУ чергу... що росія не зможе розпочати повномасштабну війну проти України, бо наша ГТС - це "ядерна зброя" стримування росії, не кажучи вже про економічну складову...
Тобто Німеччину, поки буде нею правити Меркель, Україні слід розглядати аналогічно, як росію при Путіні..
Історична аналогія ХХ століття, яка лишається актуальною й донині,-висвітлена у вірші Олександра Олеся «Пам'ятай»:
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
- российско-американские
- российско-украинские
- российско-прибалтийские (все три страны)
- российско-чешские
- российско-британские
- российско-финские
- российско-грузинские
- российско- канадские
- российско-всяческие ваще.
Кацапы, если кажется, что вокруг все ипанутые, то ипанутые именно вы. Любой психиатр вам в пять минут поставит диагноз.