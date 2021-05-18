Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко

Підвищенням податків влада знищує вітчизняну промисловість і сприяє іноземним компаніям, адже надає їм податкові пільги.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це свідоме планове вбивство наших українських виробників. І це заміщення наших українських виробників абсолютно зрозумілими глобальними корпоративними структурами", - сказала Тимошенко.

За її словами, ініціатива влади підвищити податки і в той же час надавати пільги іноземним інвесторам, зокрема, за законом "про інвестняні", призведе до знищення вітчизняного виробника.

"Приймається закон про інвестиційних нянь, де якщо інвестори приходять ззовні в ті самі сфери, де працюють сьогодні українські підприємці, їх звільняють від оподаткування, від плати за землю, від будь-яких податків узагалі. Створюють для них офшорні зони. І сьогодні визначили ще один пріоритет. Вони визначили пріоритет створення офшорних зон, які вони назвали індустріальні парки, знову ж для іноземних інвесторів. А для наших рідних виробників, для тих, на кому ще тримається українська промисловість, навпаки, вносять закон про підвищення багаторазове податків", - розповіла Тимошенко.

Вона наголосила: для бізнесу мають бути рівні умови, незалежно від його походження, проте українська влада цілеспрямовано проводить політику дискримінації власного виробника, постійно підвищуючи для нього податки.

"Для наших українських виробників - драконівські податки, які ще і збільшуються. Це якраз і є той неправильний курс, який треба міняти. Не може на території однієї країни діяти дві податкові різні системи. Для одних – пільги, для других – драконівські податки. Це протирічить взагалі економічній теорії побудови правильної ринкової економіки", - підсумувала Тимошенко.

Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що запропоновані урядом зміни до податкового законодавства неприйнятні для бізнесу, адже містять новації, які суттєво ускладнять роботу платників податків. Водночас економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків приведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу. Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.