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Новини Політика України
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Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко

Підвищенням податків влада знищує вітчизняну промисловість і сприяє іноземним компаніям, адже надає їм податкові пільги.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це свідоме планове вбивство наших українських виробників. І це заміщення наших українських виробників абсолютно зрозумілими глобальними корпоративними структурами", - сказала Тимошенко.

За її словами, ініціатива влади підвищити податки і в той же час надавати пільги іноземним інвесторам, зокрема, за законом "про інвестняні", призведе до знищення вітчизняного виробника.

"Приймається закон про інвестиційних нянь, де якщо інвестори приходять ззовні в ті самі сфери, де працюють сьогодні українські підприємці, їх звільняють від оподаткування, від плати за землю, від будь-яких податків узагалі. Створюють для них офшорні зони. І сьогодні визначили ще один пріоритет. Вони визначили пріоритет створення офшорних зон, які вони назвали індустріальні парки, знову ж для іноземних інвесторів. А для наших рідних виробників, для тих, на кому ще тримається українська промисловість, навпаки, вносять закон про підвищення багаторазове податків", - розповіла Тимошенко.

Вона наголосила: для бізнесу мають бути рівні умови, незалежно від його походження, проте українська влада цілеспрямовано проводить політику дискримінації власного виробника, постійно підвищуючи для нього податки.

"Для наших українських виробників - драконівські податки, які ще і збільшуються. Це якраз і є той неправильний курс, який треба міняти. Не може на території однієї країни діяти дві податкові різні системи. Для одних – пільги, для других – драконівські податки. Це протирічить взагалі економічній теорії побудови правильної ринкової економіки", - підсумувала Тимошенко.

Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що запропоновані урядом зміни до податкового законодавства неприйнятні для бізнесу, адже містять новації, які суттєво ускладнять роботу платників податків. Водночас економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків приведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу. Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Оооооо........Юлия Владимировна еще «жива»=>давненько не было «слышно/видно»
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18.05.2021 13:20
+11
Йуля володымиривна по мелочам не работает...она только по высокооплачиваемым заказам голос подает...
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18.05.2021 13:26
+9
Когда политик не у власти, он всегда говорит правильные вещи, проблема в том что дорвавшись до корыта, этот правильно говорящий вчера политик начинает делать все ровно наоборот...
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18.05.2021 13:36
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Юля права. Её можно ставить министром, но не премьером и не президентом, а то завёдёт нас в тайгу.
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18.05.2021 13:19 Відповісти
Лучше б про это новость запилили: Тимошенко пришла в Раду с новой прической Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 4773
Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 65
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18.05.2021 13:30 Відповісти
Когда политик не у власти, он всегда говорит правильные вещи, проблема в том что дорвавшись до корыта, этот правильно говорящий вчера политик начинает делать все ровно наоборот...
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18.05.2021 13:36 Відповісти
Коли політик не у влади, він розробляє і виносить на розгляд суспільства програму позитивних дій. А якщо лише каже правильні речі, це не політик, а обслуга мафії.
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18.05.2021 15:12 Відповісти
Політика оцінювати в нас треба по доведеній здатності бити олігархів, і по реакції олігархату на його дії. Відібрала Криворіжсталь і перепродала її чесно по неприйнятній для нашої мафії ціні - отримала від неї 7 років. Це є неспростовні реалії на відміну від казок зомбомашини.
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18.05.2021 13:46 Відповісти
Повышение налогов уничтожит украинскую промышленность, а на ее место придут иностранные компании, - заявила Тимошенко перепродавшая Криворіжсталь - Арселор Миттал Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 8306
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18.05.2021 15:17 Відповісти
Одначе є різниця між преференціями для когось на шкоду українським компаніям і скасуванням прихватизації Ахметовим з Пінчуком під дахом Кучми Криворіжсталі за 1/6 її реальної вартості. З єдиним у нашій історії гідним наступним продажем цього активу на користь держави. То була іноземна інвестиція на шкоду олігархату. Вона мусила стати першою серед багатьох. Але мафія швидко заблокувала руйнівний для неї процес і в результаті ми сьогодні ушестеро бідніші від поляків.
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18.05.2021 19:07 Відповісти
Таки вы не против иностранных инвестиций? Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 1162
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18.05.2021 19:17 Відповісти
Звичайно ні. Я за все, що і як роблять в себе цивілізовані країни. За 3 десятиліття ми не отримали багато трильйонів доларів інвестицій у наслідку перемоги мафії. І все йде до того, що тепер замість них прийдуть копійки на поховання.
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19.05.2021 00:14 Відповісти
Оооооо........Юлия Владимировна еще «жива»=>давненько не было «слышно/видно»
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18.05.2021 13:20 Відповісти
Йуля володымиривна по мелочам не работает...она только по высокооплачиваемым заказам голос подает...
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18.05.2021 13:26 Відповісти
Та да - есть такое у неё......
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18.05.2021 14:14 Відповісти
отработала рыжего гешефт
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18.05.2021 13:20 Відповісти
Да и хрен на них...на тех типа отечественных производителях...которые деньги в офшоры выводят...и налоги не платят...типа 95 квартала...
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18.05.2021 13:23 Відповісти
Производство будет в Украине?? Рабочие места в Украине?? Ну тогда с какого перепугу ты бабка вдруг встрепенулась???
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18.05.2021 13:25 Відповісти
Юля? шо, - неужели скоро выборы? Повышение налогов уничтожит украинскую промышленность, а на ее место придут иностранные компании, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4247
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18.05.2021 13:25 Відповісти
Кулеба теж щось сказав. Мабуть теж скоро вибори.
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18.05.2021 13:34 Відповісти
О жулька заспівала свою улюблену пісню про те що французи, німці та американці зкуплять наші заводи і землю, а вас зроблять рабами. Тільки от після таких її пісень завони такі, як вона місцеві панувальщики або скупили за безцінь або вирізали, а землю за безцінь потихеньку скупляють і за безцінь використовують, і хто кого зробив рабами та батраками?
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18.05.2021 13:33 Відповісти
Не пробував розібратися, чому усі ті недолугі французи, поляки і т.д. створили в себе ринок землі з жорсткими обмеженнями , захистом національного виробника та інтересів держави?
Яку завиєте ви пісню, коли вам дійде - українську землю спіткала та ж доля, що і колишню нашу промисловість. Але ці наслідки будуть вже остаточно для держави фатальними.
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19.05.2021 00:22 Відповісти
Абынеюли!Страна в попе это все Ваше!А за продажу земли зеленые ничтожества еще ответят!
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18.05.2021 13:34 Відповісти
І не тільки вони.Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 1109
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18.05.2021 13:44 Відповісти
ня. читай
Проект Закону про ринок земель
Номер, дата реєстрації:2143 від 28.02.2008
Сесія реєстрації:2 сесія VI скликання
Редакція законопроекту:Основний
Рубрика законопроекту:Галузевий розвиток
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту: Тимошенко Юлія Володимирівна Кабінет Міністрів України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
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18.05.2021 13:49 Відповісти
По логике юв - иностранцы будут платить налоги, а наши производители нет.
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18.05.2021 13:36 Відповісти
Крыса с бутафорскими очками . Уже одно это указывает на то , что брехливая .
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18.05.2021 13:43 Відповісти
Залізний аргумент.
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18.05.2021 13:49 Відповісти
...которым налоги нипочём!
ох и баба Жуля.
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18.05.2021 13:45 Відповісти
та нехай вже йдуть іноземці аби не ти Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 5712
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18.05.2021 13:51 Відповісти
То ли дело газовые контракты с }{уйлом с "базовой ценой" около 500$. Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 2986
От таких цен украинские производители тогда "зажили", как никогда раньше. Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 2779
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18.05.2021 13:53 Відповісти
ахметка пролобіював юлю ..

ахметка хоче купити черговий будинок десь березі океану за 4млрд,
а грошей не вистачає..
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18.05.2021 13:56 Відповісти
на ее место придут иностранные компании --

з такою судовою системою ніхто своїми коштами
ризикувати не хоче
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18.05.2021 13:59 Відповісти
При такой судебной системе к нам вряд ли будут ломиться иностранные инвесторы. В индустриальных парках могут участвовать и украинские предприниматели, никаких препятствий нет. Почти у каждой развитой страны, в том числе в КНР, существуют разные налоговые системы и разнообразные парки и как-то у них это все великолепно функционирует и дает толчок быстрому развитию экономики.
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18.05.2021 14:51 Відповісти
Шо то вспомнилась Витренко в Одессе.Только у Юли вместо НАТО ино.инвесторы.А смысл тот же.
Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 8129 Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 8872
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18.05.2021 15:00 Відповісти
Иностранные инвесторы не придут, а вот на внешнем рынке, нишы занятые до сих пор нашей промышленностью займут иностранные производители.
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18.05.2021 15:08 Відповісти
Кто то соскучился по очередной порции популистского бреда от ваны?
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18.05.2021 15:25 Відповісти
А Йуля большаая оптимистка! Потому что в реале с такими продажными судами и рэкетирствующей властью хрен какая нормальная иностранная компания сюда зайдет. Кроме тех, конечно, в чьих странах еще хуже.
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18.05.2021 16:37 Відповісти
 
 