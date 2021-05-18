МОЗ та Світовий Банк підписали угоду на $ 90 млн, з яких $ 40 млн будуть спрямовані на придбання вакцини

Міністерство охорони здоров'я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий Банк) уклали угоду про початок в Україні проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Угоду підписали міністр охорони здоров'я Максим Степанов і директор Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Близько 2,5 млрд гривень (90 млн доларів) буде надано Україні для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією. Кошти будуть спрямовані за трьома напрямками: близько 1,1 млрд грн (40 млн дол) спрямують на підтримку придбання вакцини, біля 850 млн грн (30 млн дол) виділять на розгортання вакцинації проти COVID-19, а понад 550 млн грн (20 млн дол) передбачили на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні.

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"МОЗ у рекордні строки – протягом 4 місяців – повністю завершило процедуру підготовки та погодження проекту Угоди про позику. У квітні були проведені фінальні переговори зі Світовим банком щодо залучення позики на обговорено деталі реалізації проєкту. 11 травня на засіданні Ради директорів МБРР отримання Україною позики було остаточно схвалено, а відтак підписано", - сказано в повідомленні.