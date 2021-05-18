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МОЗ та Світовий Банк підписали угоду на $ 90 млн, з яких $ 40 млн будуть спрямовані на придбання вакцини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ та Світовий Банк підписали угоду на $ 90 млн, з яких $ 40 млн будуть спрямовані на придбання вакцини

Міністерство охорони здоров'я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий Банк) уклали угоду про початок в Україні проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Угоду підписали міністр охорони здоров'я Максим Степанов і директор Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Близько 2,5 млрд гривень (90 млн доларів) буде надано Україні для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією. Кошти будуть спрямовані за трьома напрямками: близько 1,1 млрд грн (40 млн дол) спрямують на підтримку придбання вакцини, біля 850 млн грн (30 млн дол) виділять на розгортання вакцинації проти COVID-19, а понад 550 млн грн (20 млн дол) передбачили на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні.

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"МОЗ у рекордні строки – протягом 4 місяців – повністю завершило процедуру підготовки та погодження проекту Угоди про позику. У квітні були проведені фінальні переговори зі Світовим банком щодо залучення позики на обговорено деталі реалізації проєкту. 11 травня на засіданні Ради директорів МБРР отримання Україною позики було остаточно схвалено, а відтак підписано", - сказано в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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О, на пилораму "Велике крадівництво" дрова підвозять !!!)))
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18.05.2021 13:42 Відповісти
Власні гроші мудрого наріда пішли на "велике крадівництво" а вдогонку ще й кредит "на вакцини")
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18.05.2021 13:44 Відповісти
В Україні доріг багато,є куди закатувати !!)))
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18.05.2021 13:45 Відповісти
и чего я плохо учился!? Был бы депутатом и жил бы на откаты и привелегии Минздрав и Всемирный Банк подписали соглашение на $90 млн, из которых $40 млн будут направлены на приобретение вакцины - Цензор.НЕТ 8173
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18.05.2021 13:47 Відповісти
А вакцину на асфальт менять не пробовали?
Уверен, что производители вакцины с удовольствием бы совершили обмен по курсу 1:5. 1кг асфальта на 5 кг вакцины
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18.05.2021 13:52 Відповісти
Лучше бы взяли кредит на постройку в Украине производства вакцины и это бы позволило вакцинировать всех Украинцев и потом помогать вакцинировать остальной мир и еще бы Украина денег заработала с продажи вакцин и вернула бы кредит и еще бы заработала чистых денег.
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18.05.2021 13:58 Відповісти
под чутким руководством ермака и ему подобным по Украине и далее в офшори перемещаються по разным мнениям от 30 до 37 миллиардов левих баксов. при этом люди, участники этих движений ходят по миру с протянутой рукой. Есть этому нормальное обьяснение или нет? например, през. коррупционер, делетант, верит в свой ОП, лошара наконец. ну хоть что нибудь могут нам сказать?
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18.05.2021 14:01 Відповісти
А куда делись те 2 млрд.дол., которые Евросоюз выделил Украине для борьбы с Ковидом?

2020 год : "МВФ дал зеленый свет "коронавирусному" кредиту Украине
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 9 июня 2020, утвердил 18-месячную кредитную программу stand-by, в рамках которой Украина получит 5 миллиардов долларов США на преодоление последствий пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВФ .
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18.05.2021 14:42 Відповісти
Минздрав и Всемирный Банк подписали соглашение на $90 млн, из которых $40 млн будут направлены на приобретение асфальта, а остальные переведены на счета Зеленского МОЗ та Світовий Банк підписали угоду на $ 90 млн, з яких $ 40 млн будуть спрямовані на придбання вакцини - Цензор.НЕТ 1097
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18.05.2021 14:58 Відповісти
 
 