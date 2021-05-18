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Новини За кордоном
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Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Список

Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва може розширити список недружніх держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК.

"Список недружніх країн може і розширюватися, хоча ми не хотіли б, щоб цей перелік держав ставав безрозмірним. Поки найбільш шалену, скажімо так, позицію в протистоянні з нами зайняли саме Вашингтон і Прага", - сказав дипломат.

За його словами, Сполучені Штати поки не просили виключити їх з цього списку. Рябков підкреслив, що критеріями виключення з відповідного переліку є поведінка влади іншої держави і їхня готовність зробити практичні кроки.

Також читайте: Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Сами там себе Что-то записывают,вычереркиваютВроде кому-то интересно их мнение и их записи.
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18.05.2021 13:39
+19
А в штатах в курсе?
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18.05.2021 13:38
+19
Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 9582
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18.05.2021 13:51
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Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7923 Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7923 Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7923
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18.05.2021 13:38 Відповісти
В московитів чергове загострення параноїдальної шизофренії !!!)))
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18.05.2021 13:55 Відповісти
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2351
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18.05.2021 14:09 Відповісти
А в штатах в курсе?
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18.05.2021 13:38 Відповісти
Естественно !

В отместку фермер Джон Малкольн из Аризоны запретил ***** вход в свой туалет.

И шо его больше всего раздражает, так это то, что ***** до сих пор не просит его туда пускать
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18.05.2021 14:05 Відповісти
Проте фермер Джон не відпочине на Південному узбережжі моря Лаптьових і не позасмагає на курортах сонячного Магадана !!!)))
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18.05.2021 14:08 Відповісти
А разве есть страны которые не попали в этот список????
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18.05.2021 13:38 Відповісти
Канешна!
Армения и Зимбабве.
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18.05.2021 13:56 Відповісти
Сирия, Венесуэла....
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18.05.2021 16:35 Відповісти
Да) попала Америка. На Волл-стрит волна самоубийств.
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18.05.2021 13:39 Відповісти
Сами там себе Что-то записывают,вычереркиваютВроде кому-то интересно их мнение и их записи.
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18.05.2021 13:39 Відповісти
Та хоть камни с неба Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 14
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18.05.2021 14:22 Відповісти
кругом враги!....... приполярный дикий туземец метается с ледяным копьём......
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18.05.2021 13:40 Відповісти
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7471
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18.05.2021 14:55 Відповісти
glorious roll of honor
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18.05.2021 13:40 Відповісти
"оголтелая позиция" это круть))
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18.05.2021 13:41 Відповісти
Це список адекватних країн.
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18.05.2021 13:41 Відповісти
так может они просто гордятся?
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18.05.2021 13:42 Відповісти
Прага?...хммм.....так понимаю самое место организовать встречку пукина и Байдена именно в ...Праге. А че, чистый опрятный город, много достопримечательностей, и жене...пукина будет на что посмотреть!!!!
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18.05.2021 13:43 Відповісти
кремль спалился.. все затевалось ради одного - чтобы "США ПОПРОСИЛИ исключить их из списка"

а теперь рябков с недоумением жалуется, что "пока не попросили.. а мы так надеялись!"
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18.05.2021 13:45 Відповісти
Извиняюсь за свой английский, но американцы сказали ,,пихуй" иди сто то вроде того.
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18.05.2021 13:45 Відповісти
На плакате: солдат- }{уйло и его банда, баран- народец параши, волк- все остальные страны. Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 4577
Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 1182
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18.05.2021 13:47 Відповісти
слабаки. свЫн вон объявил весь мир врагами.
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18.05.2021 13:48 Відповісти
Что ты сейчас пердануло?
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18.05.2021 13:57 Відповісти
Это не оно. Это стекломой.
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18.05.2021 14:02 Відповісти
если твоего узенького умишки хватает только на то, чтобы срать на форуме, так и быть, спешал фо ю, расширенная версия: твоя паРаша слабаки - всего два врага. но вам есть к чему стремиться: у Ким Чен свЫна весь мир во врагах.
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18.05.2021 14:03 Відповісти
так бы сразу и сказал
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18.05.2021 14:58 Відповісти
Олени-юродиевые клоуны. Носятся со своей никому не нужной помойкой как дурак со ступой, что бы хоть кто то обратил внимание.
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18.05.2021 13:48 Відповісти
Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 9582
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18.05.2021 13:51 Відповісти
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 8001
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18.05.2021 14:10 Відповісти
вы главное сохраняйте мужество и ждите - штаты обязательно попросят
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18.05.2021 13:51 Відповісти
скорее всего после дождика в четверг....может быть, но ето не точно Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 4842
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18.05.2021 15:00 Відповісти
Ничё-ничё! Все еще попляшем! Вот как запустют ракету на ядерном пердячем пару, так все слезами умоемся! Кузю горелого покрасят парадной белой краской, из Т-54 Армату сделают и все, жопа нам, русофобам-затейникам! Все-все гады уже на карандаш взяты! Даже если с похмелья боярышникового память отшибет, утром можно по списку всех врагов восстановить поименно!
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18.05.2021 13:53 Відповісти
Забавный народ эти русские, "США не просили...", как дети малые, честное слово, США беспокоятся чтобы они голову себе не повредили ненароком, а они в своей песочнице сопят и пыжатся.
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18.05.2021 13:53 Відповісти
А то что, навалите себе в штаны и обоссытесь?
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18.05.2021 13:55 Відповісти
и ето скорее всего так и будет.с вероятностью 99,9%
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18.05.2021 15:02 Відповісти
Рябконь с лаврлошадью, явно белены объелись, да ещё колумбийская мука! Пора составлять список дружественных стран, ничего расширять не придётся, как он сейчас есть (чистый лист) таким и останется! Другое дело стран проституток, которые за бабки всё, что угодно!!!
PS: Не стоит портить километры бумаги, на списки недружественных стран! =)
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18.05.2021 13:56 Відповісти
Вообще-то попасть в этот список-великая честь. С какой стати просить исключать из него? Это контрпродуктивно.
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18.05.2021 14:00 Відповісти
Жди Рябков, скоро американцев задушит тоска по лаптям и балалайкам - приползут, на коленях умолять будут. Скоро.
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18.05.2021 14:01 Відповісти
Страны из списка будут лишены балалаек, лаптей и блинов с лопаты. Прекратится также экспорт пеньки (шо за херня, кто точно знает?). Нефть и газ перекрывать не представляется возможным, бо тупо с голоду подохнут... А еще в наказание странам из сакрального списка будет уничтожен Воронеж.
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18.05.2021 14:01 Відповісти
США не прросили виключити зі списків недружніх країн московії. Що ж тепер буде, як жити бідним американцям без терористів і хакерів із Засрашки? Де ж вони бідні будуть брати нові технології і кредити?
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18.05.2021 14:10 Відповісти
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7975
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18.05.2021 14:14 Відповісти
Американцы встали на колени, чтобы рашисты исключили США из страшного списка.Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 4837
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18.05.2021 14:18 Відповісти
Непогано було б ще й відправити з недружніх країн всіх родичів, дітей дружин і блдєй тих, хто прийняв цей список назад у расеюшку - в радньіє пєнзьі, сізрані. ерьзяні та інш.вєлікороССкіє йе-бєня.
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18.05.2021 14:23 Відповісти
Скоро всі цивілізовані країни вишикуються в чергу щоб отримати почесне звання "Враг Рассєї"
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18.05.2021 14:43 Відповісти
Dass ich nicht lache !
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18.05.2021 14:53 Відповісти
"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага", - сказал дипломат, "95"-ый учитесь! Это вам не ворованный трюк 1977 года, где писюном по клавишам...
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18.05.2021 14:54 Відповісти
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7169
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18.05.2021 15:04 Відповісти
Тобто москали в ожидании прошения от США об исключении из списка врагов Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 9053
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18.05.2021 15:07 Відповісти
Походу бывшая страна-бензоколонка сама начала верить в свою же пропаганду,созданную для внутреннего потребления безмозглыми холопами. И это опасно,когда е***тые не понимают насколько они неадекватные.
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18.05.2021 15:19 Відповісти
Не могу сообразить, как сюда приспособить "Неуловимого Джо"
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18.05.2021 16:43 Відповісти
США просили список подтереться...рф-ия отказала )))))
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18.05.2021 17:46 Відповісти
 
 