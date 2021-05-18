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Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва може розширити список недружніх держав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК.
"Список недружніх країн може і розширюватися, хоча ми не хотіли б, щоб цей перелік держав ставав безрозмірним. Поки найбільш шалену, скажімо так, позицію в протистоянні з нами зайняли саме Вашингтон і Прага", - сказав дипломат.
За його словами, Сполучені Штати поки не просили виключити їх з цього списку. Рябков підкреслив, що критеріями виключення з відповідного переліку є поведінка влади іншої держави і їхня готовність зробити практичні кроки.
Топ коментарі
+20 Porol ferton
показати весь коментар18.05.2021 13:39
+19 Eugen Mk
показати весь коментар18.05.2021 13:38
+19 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.05.2021 13:51
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Будь ласка, зачекайте...
В отместку фермер Джон Малкольн из Аризоны запретил ***** вход в свой туалет.
И шо его больше всего раздражает, так это то, что ***** до сих пор не просит его туда пускать
Армения и Зимбабве.
а теперь рябков с недоумением жалуется, что "пока не попросили.. а мы так надеялись!"
PS: Не стоит портить километры бумаги, на списки недружественных стран! =)