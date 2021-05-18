У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено)
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18 травня співробітники СБУ провели низку одночасних обшуків відразу в декількох регіонах України. Всі вони - в рамках кримінального провадження щодо контрабанди в нашу країну паливно-мастильних матеріалів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.
Мета цих дій - викрити мережу ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії палива з Республіки Білорусь та РФ. Йдеться про незаконно імпортовану продукцію більш ніж на 100 млн грн.
Одне з офісних приміщень, в якому "розмістилися" зловмисники і де проводила обшуки СБУ, містилося в тому ж будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.
Щоб встановити всі обставини діяльності зловмисників, співробітники СБУ, серед іншого, шукали адміністратора камер-відеоспостереження зовні і всередині будинку. Все це - з метою встановлення і підтвердження причетності фігурантів провадження до приміщень, розташованих на відповідному поверсі.
На оприлюднених Віталієм Кличком відео чітко видно, що в його двері, як і в двері інших його сусідів по під'їзду (які не є фігурантами провадження), ніхто не вривався. Двоє співробітників СБУ в цивільному подзвонили в двері і не дочекавшись відповіді пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження.
СБУ діє виключно в рамках і у спосіб, визначений законом. Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Два десятки працівників Служби безпеки навідалися до будівлі, де мешкає міський голова Києва Віталій Кличко, приблизно о 7-й ранку. Зайшли до квартири, яка поверхом нижче за помешкання Віталія Кличка. Мешканці багатоповерхівки викликали поліцію.
Самого ж міського голови на момент проведення слідчих дій вдома не було. Він все ж певен: правоохоронці намагалися потрапити саме до його домівки. Назвав дії правоохоронців психологічним тиском.
"У мене стоїть камера відеоспостереження, і я бачив, як вони дзвонили у мої двері. Сусідка каже, що вони дзвонили у двері і питали, де Кличко. Випадково? У мене сумніви. Я вважаю це тиском. Їм не подобається, що Кличко робить заяви, вимагає локдаун, об'єднує мерів", - сказав столичний очільник.
я встал сегодня с петухами
с их перфоратором точней... )))))
кричу с балкона эгегей
мне отвечают что неправ я
и гей
уснули рыбки птички пчёлки
спит головой качая слон
и лишь сосед долбит негромко
бетон
и так как я весьма культурн
я перфоратором сыграю
ноктюрн
олег мне нужен перфоратор
возможно даже молоток
вобщето секс но я стесняюсь
об этом прямо говорить
Все у світі відносне...
закончат зеленые хуже яныка
Вопрос национальной безопастности!
«Мені не відомо, хто саме тут винаймає квартиру, знаю що кілька офісів. Але камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що правоохоронці підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали у двері моєї квартири.
Помилка? Я не думаю. Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом», - заявив Віталій Кличко. https://vechirniy.kyiv.ua/news/52813/
Чомусь не цікавляться фіктивною фірмою без адреси "ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД"" з засновником студентом, через яку закупили за невідомою ціною вакцину Ковішилд.
Да, не повезло Кличку ведь не ту политическую силу он выбрал.
А мог бы спокойно способствовать хищениям и без всяких проблем!
А сам Вовочка в это время снимает десятый дубль «обращения к нации» по поводу двух лет своего ни...уя…
Такое впечатление, что у Зеленского вся энергия уходит на борьбу с прошлым Президентом и с Президентом возможно будущим в лице Кличка.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
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Причем, задействуются для этого в полный рост прежде всего спецслужбы в лице одноклассника Зеленского - Баканова, ренегата Кондратюка с его аватаром Будановым.
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История Чауса и вот это вот все. Но вот с какого лысого, все спецслужбы страны должны заниматься не нацбезопасностью и добычей информации, а обслуживать вовочкины фобии?
А сам Вовочка в это время снимает десятый дубль «обращения к нации» по поводу двух лет своего ни...уя…
GаSy
@galkaUkr
·1 ч
(Срання СБУ вибивали двері в хату Кличку - хотіли зробити обшукИ. А вже після обіду заявили, що ніяких обшукІв у Кличка не планувалося, просто стукали не в ті двері. Ето какой то позор. Який президент таке і СБУ - клоунада.)
Пришли мы, значит, не туда, куда надо, а просто по соседству.
Приказ выполняли.
Глядь -- камеры наблюдения! Стали искать монитор, с целью найти сеть ГСМ.
Искали кругом, да около. А тут, откуда не возьмись, Кличко!
Мы, как раз мимо проходили, а он, почему-то, совершенно неожиданно оказался возле дверей своей квартиры.
Результаты операции.
Ничего не нашли и никого не поймали, зато лично познакомились с мером нашего любимого Киева!
Похоже, им никто не открыл, и они просто ушли! Нет, чтоб двери выломать. А если "фигуранты" просто молча за дверью стояли и смеялись?
Для чего тогда спецназовцев в полном облачении брали? Чтобы "администратор видеонаблюдения" не бузил?
Наперсточники, ни ума, ни фантазии...
Вооружённая группа захвата не имеет плана подъезда - какая квартира на каком этаже?
А если враг перевесил номерки на дверях квартир?