МЗС працює над визнанням національних сертифікатів про вакцинацію за кордоном, - Кулеба
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Міністерство закордонних справ України працює над укладенням двосторонніх угод про визнання національних сертифікатів вакцинації.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо ще більших спрощень і тому активно зараз працюємо над укладенням двосторонніх угод про визнання національних сертифікатів про вакцинацію. Ви бачили в новинах, що ми вже домовилися про укладення такої угоди з Угорщиною. Учора я обговорював це питання з Молдовою та Грузією, зі своїми колегами, міністрами закордонних справ цих країн. Ми будемо працювати над цими спрощеннями, а також з усіма іншими країнами, які виявлять бажання укласти таку угоду до встановлення на загальноєвропейському рівні механізму цих сертифікатів вакцинації", - сказав міністр на онлайн-брифінгу у вівторок.
За його словами, ця ініціатива передусім стосуватиметься сусідніх з Україною країн, які є популярними напрямами для громадян України.
"Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в'їзд подорожуючим з України дозволили додатково три країни. Це Греція, Кіпр та Сейшельські острови. Усі вони є популярними туристичними напрямами для українців", - додав Кулеба.
Він також нагадав, що умови в'їзду можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема надання негативних результатів ПЛР-тесту, тестування в аеропорту та обов'язковий карантин.
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Медициной тут как то мало пахнет )))