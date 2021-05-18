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МЗС працює над визнанням національних сертифікатів про вакцинацію за кордоном, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МЗС працює над визнанням національних сертифікатів про вакцинацію за кордоном, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України працює над укладенням двосторонніх угод про визнання національних сертифікатів вакцинації.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо ще більших спрощень і тому активно зараз працюємо над укладенням двосторонніх угод про визнання національних сертифікатів про вакцинацію. Ви бачили в новинах, що ми вже домовилися про укладення такої угоди з Угорщиною. Учора я обговорював це питання з Молдовою та Грузією, зі своїми колегами, міністрами закордонних справ цих країн. Ми будемо працювати над цими спрощеннями, а також з усіма іншими країнами, які виявлять бажання укласти таку угоду до встановлення на загальноєвропейському рівні механізму цих сертифікатів вакцинації", - сказав міністр на онлайн-брифінгу у вівторок.

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За його словами, ця ініціатива передусім стосуватиметься сусідніх з Україною країн, які є популярними напрямами для громадян України.

"Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в'їзд подорожуючим з України дозволили додатково три країни. Це Греція, Кіпр та Сейшельські острови. Усі вони є популярними туристичними напрямами для українців", - додав Кулеба.

Він також нагадав, що умови в'їзду можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема надання негативних результатів ПЛР-тесту, тестування в аеропорту та обов'язковий карантин.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Некуй было индийский и китайские шмурдяки закупать.
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18.05.2021 14:05
+1
Да что вообще вы понимаете в бизнесе ?
Медициной тут как то мало пахнет )))
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18.05.2021 14:12
+1
О какой вакцинации речь ??? 😡 2,5% населения Украины всего вакцинировали, а пи#дежа на все сто... И то, вакцинируют тем, что в Евросоюзе ( по качеству ) не признают...
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18.05.2021 14:31
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Кулеба- точно признают: Ковишильд в Индии, Синовак в Китае, а Спутник- в параше. МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2722
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18.05.2021 14:04 Відповісти
Європейська ЕМА узяла на сертифікацію спутнік, та шось мовчить. Натомість узяла якусь китайську, там вона не одна, але не та, яка в Україні точно.
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18.05.2021 14:58 Відповісти
Некуй было индийский и китайские шмурдяки закупать.
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18.05.2021 14:05 Відповісти
Да что вообще вы понимаете в бизнесе ?
Медициной тут как то мало пахнет )))
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18.05.2021 14:12 Відповісти
а русский спутник тоже не сертифицирован Европой. так что тоже шмурдяк.
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18.05.2021 14:59 Відповісти
МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8027 МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 672МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889 МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889 МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889
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18.05.2021 14:06 Відповісти
Кулеба виліз - мабуть скоро вибори.
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18.05.2021 14:15 Відповісти
О какой вакцинации речь ??? 😡 2,5% населения Украины всего вакцинировали, а пи#дежа на все сто... И то, вакцинируют тем, что в Евросоюзе ( по качеству ) не признают...
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18.05.2021 14:31 Відповісти
а те, що признають, не можуть уколоти по другому колу. бо нєма чим!
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18.05.2021 15:00 Відповісти
А если не признают. Выезд в Европу закрыт будет пока еще раз не уколешься?
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18.05.2021 15:08 Відповісти
 
 