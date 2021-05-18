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Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters

Індія навряд чи відновить значний експорт вакцин від коронавірусу. Цього не станеться щонайменше до жовтня, оскільки країна зберігає дози для внутрішнього використання.

Про це Reuters повідомили три джерела в уряді Індії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Така затримка буде довшою, ніж очікувалося. Це ще більше загострить дефіцит поставок вакцин через глобальну програму COVAX, від якої дози отримує і Україна.

Індія потерпає від найбільшого спалаху заражень коронавірусу в світі. Тому країна зупинила експорт вакцин місяць тому після того, як пожертвувала або продала більше 66 мільйонів доз. Таке рішення Індії змусило країни включно з Бангладеш, Непалом, Шрі-Ланкою і багатьма країнами Африки шукати альтернативні джерела вакцин.

ВООЗ, яка головує в програмі COVAX, в понеділок закликала виробників вакцин від COVID-19 за межами Індії розширити свої поставки, зважаючи на відсутність надходжень від південно-азіатської країни. Джерела Reuters на умовах анонімності повідомили, що індійська програма вакцинації зараз буде пріоритетною. Адже кількість випадків зараження в країні перевалила за 25 мільйонів. А щоденна кількість смертей від хвороби б'є рекорди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ та Світовий Банк підписали угоду на $ 90 млн, з яких $ 40 млн будуть спрямовані на придбання вакцини

"Ми офіційно не повинні забезпечувати всі країни, оскільки ми не зобов'язані це робити. Було внутрішнє обговорення. І деякі країни попросили не очікувати експорту, враховуючи індійську ситуацію", - сказав один зі співрозмовників Reuters про рішення Нью-Делі заморозити експорт вакцин.

Разом з тим, джерело не назвало країни, яким повідомили про затримки. Інші двоє співрозмовників видання сказали, що відновлення експорту вакцин від COVID-19 буде залежати від того, як швидко Індія зможе приборкати смертельну другу хвилю зараження. Індійське міністерство закордонних справ, яке координує і стежить за експортом вакцин, не відповіло на запити про коментарі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
В Индии полтора года было спокойно(хотя граничит с Китаем), а потом началась вакцинация.
Все графики в открытых источниках.
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18.05.2021 14:11
+1
Только вирусу плевать на границы и вооружённые конфликты. Европе закрытие границ не помогло.
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18.05.2021 14:27
+1
Сейчас ещё похожая ситуация в Тайланде. Тоже резкий рост начался.
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18.05.2021 14:31
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ВАКЦИН НЕМА !!!
ВСЕ УШЛИ НА КАРАНТИН !!!
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18.05.2021 14:07 Відповісти
Скоро из Эстонии в Украину большую партию отдадут оригинальной астразенеки. Литва уже отдала.
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18.05.2021 14:14 Відповісти
А зачем это эстонцам надо? Да и отдавать то будут "каплю в море" относительно украинских потребностей.
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18.05.2021 14:18 Відповісти
Главное,что бесплатно. На халяву и уксус сладкий.
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18.05.2021 14:25 Відповісти
В Индии полтора года было спокойно(хотя граничит с Китаем), а потом началась вакцинация.
Все графики в открытых источниках.
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18.05.2021 14:11 Відповісти
Ну між Індією і Китаєм рух на кордоні був мінімальний в 2020, бо в них ж там прикордонний конфлікт був рік тому... Може через це і не було сильної епідемії - китайці через війну просто не їхали туди!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_(2020)
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18.05.2021 14:25 Відповісти
Только вирусу плевать на границы и вооружённые конфликты. Европе закрытие границ не помогло.
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18.05.2021 14:27 Відповісти
Європі не допомогло, бо пізно закрили... А от Австралії і Новій Зеландії дуже навіть допомогло!
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18.05.2021 15:11 Відповісти
у них перед началом массовой вакцинации несколько месяцев примерно по 40 заболевших в неделю было на все свои свыше миллиарда населения
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18.05.2021 14:27 Відповісти
Сейчас ещё похожая ситуация в Тайланде. Тоже резкий рост начался.
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18.05.2021 14:31 Відповісти
так може то лише серед вищих каст реєстрували вірус. усі бачили, як індійські поліціянти батогами проганяли з вулиць індійську "циганву" і вони могли не звертатись до лікаря не маючи грошей.
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18.05.2021 14:38 Відповісти
А Степашка чекає у моря погоди.
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18.05.2021 14:17 Відповісти
А вот это - хреново!
Как быть тем, кто получил первую прививку ковишильда?
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18.05.2021 14:27 Відповісти
Думаю, что оригинальной астразенекой из Европы разрешат кольнуть.
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18.05.2021 14:32 Відповісти
уже колять зенекой із Ю.Кореї, яку треба виколоти до 31 травня 2021, бо закінчується строк використання.
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18.05.2021 14:40 Відповісти
Хорошо бы, да где ж её взять 500 тысяч?
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18.05.2021 14:41 Відповісти
трясти ю.корею. але це вже робити Ляшку.
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18.05.2021 14:47 Відповісти
проблема у тому, що із 867 тищ доз на друге коло вони залишили лише 26 тищ. а це при хорошому темпі 1 день. і більше немає.
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18.05.2021 14:44 Відповісти
А друга доза звідки буде? Чи досить і однієї, аби рахувалось.
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18.05.2021 14:41 Відповісти
для цього пустили статті у змі, що і після однієї дози є захист - ну в Італії після першої дози знизилось зараження на 80%
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18.05.2021 14:46 Відповісти
Дякую за обнадійливу відповідь. А другу дозу тепер будуть колоти по блату - хто як зможе дістати.
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18.05.2021 14:57 Відповісти
кому треба виїхати із країни, ті будуть шукати. а домосіди так зостануться.
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18.05.2021 15:03 Відповісти
то есть Степанова уволили напрасно.
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19.05.2021 03:32 Відповісти
 
 