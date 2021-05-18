УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12647 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
791 11
МЗС (3559) Сектор Гази (168) Ніколенко (154)

Україна звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді українців із Сектору Гази, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Міністерство закордонних справ України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектору Гази, близько 120 українців виявили бажання повернутися в Україну.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з бойовими діями, які тривають, українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і у 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що МЗС продовжує моніторити розвиток ситуації з безпекою. За словами речника, критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав "режим тиші" для того, щоб ця гуманітарна місія була можлива в максимально безпечних умовах.

Також читайте: Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ

Як повідомлялося, Ізраїль не має наміру розглядати можливість введення режиму припинення вогню з рухом ХАМАС до 20 травня.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
А що там робили ті "українці"?
показати весь коментар
18.05.2021 14:19
+1
Это жёны этих арабов, сохранившие украинское гражданство.
показати весь коментар
18.05.2021 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там робили ті "українці"?
показати весь коментар
18.05.2021 14:19 Відповісти
А что делают наши граждане в анклаве? Или это как в Сирии, сидят теперь в лагерях беженцев, как члены семей убитых боевиков? А эти поехали к "богатым шейхам" за счастьем, а теперь вот страна вывози голожопых с кучей детей и обустраивай? Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД - Цензор.НЕТ 4486
показати весь коментар
18.05.2021 14:21 Відповісти
Хочуть жити де краще, а захищати ту землю не хочуть.
показати весь коментар
18.05.2021 14:23 Відповісти
Если у них есть собачки, то надо к преЗЕденту сразу обращаться...он поможет... Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД - Цензор.НЕТ 9789
показати весь коментар
18.05.2021 14:22 Відповісти
Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД - Цензор.НЕТ 9978
показати весь коментар
18.05.2021 14:28 Відповісти
Это жёны этих арабов, сохранившие украинское гражданство.
показати весь коментар
18.05.2021 14:30 Відповісти
Америка никогда бы помощи для освобождения своих граждан не просила бы. Она бы просто их забрала на въехавшие танки или заплывшие корабли....
показати весь коментар
18.05.2021 14:36 Відповісти
Если ты владелец американского паспорта, то в какой бы ты не был стране, ты обязан платить налоги в пользу США. Это все что ты не знал об американской помощи.
показати весь коментар
18.05.2021 15:35 Відповісти
Хммм... Весьма интересное заявление!

НО, как Америка узнает о моих доходах, если эта информация во всех странах секретна.
НО, если у меня 3 - 7 паспортов то я тоже должен платить этим странам долю от заработка?
Я ЗНАЮ только одни финансовые отношения меня с странами где я работал - их пенсия (если такова у них есть и если я не должен каждые пол-года появляться в стране выплачивающей мне пенсию.

Высчитывать и отправлять подоходный налог из другой страны может только дурак )))
показати весь коментар
18.05.2021 15:48 Відповісти
На хрена нам эти янычарки нужны, да еще с выводком чумазых озлобленных галчат воспитанных в исламском духе презрения к христианам и ненависти к евреям? Со своими беженцами с Донбасса проблем выше крыши, а тут еще с чужими возиться.
показати весь коментар
18.05.2021 15:19 Відповісти
Это не граждане Украины. Это шлюхи, которые вышли замуж за бармалеев и теперь мы должны их за свой счет вывозить.
показати весь коментар
18.05.2021 15:36 Відповісти
 
 