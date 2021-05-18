Україна звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді українців із Сектору Гази, - МЗС
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Міністерство закордонних справ України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектору Гази, близько 120 українців виявили бажання повернутися в Україну.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У зв'язку з бойовими діями, які тривають, українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і у 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - сказав Ніколенко.
Він наголосив, що МЗС продовжує моніторити розвиток ситуації з безпекою. За словами речника, критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав "режим тиші" для того, щоб ця гуманітарна місія була можлива в максимально безпечних умовах.
Як повідомлялося, Ізраїль не має наміру розглядати можливість введення режиму припинення вогню з рухом ХАМАС до 20 травня.
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НО, как Америка узнает о моих доходах, если эта информация во всех странах секретна.
НО, если у меня 3 - 7 паспортов то я тоже должен платить этим странам долю от заработка?
Я ЗНАЮ только одни финансовые отношения меня с странами где я работал - их пенсия (если такова у них есть и если я не должен каждые пол-года появляться в стране выплачивающей мне пенсию.
Высчитывать и отправлять подоходный налог из другой страны может только дурак )))