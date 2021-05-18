Україна звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді українців із Сектору Гази, - МЗС

Міністерство закордонних справ України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектору Гази, близько 120 українців виявили бажання повернутися в Україну.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з бойовими діями, які тривають, українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і у 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що МЗС продовжує моніторити розвиток ситуації з безпекою. За словами речника, критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав "режим тиші" для того, щоб ця гуманітарна місія була можлива в максимально безпечних умовах.

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Як повідомлялося, Ізраїль не має наміру розглядати можливість введення режиму припинення вогню з рухом ХАМАС до 20 травня.