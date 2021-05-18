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Новини Суспільство
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контрабанда (1550) СБУ (10002) ДФС (2573) нафтопродукти (101)

ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У ході обшуків, які проводилися в рамках кримінального провадження, за фактами незаконного постачання та реалізації нафтопродуктів, що відбувалися в тому числі і по вул. Б. Хмельницького у м. Києві, співробітниками ГУ ДФС України та ГУ Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, за процесуального керівництва прокуратури м. Києва, задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, пов’язану з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливо-мастильної групи з порушенням законодавства та ухиленням від сплати митних зборів та інших обов’язкових платежів, що завдавало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Встановлено, що на адресу ряду суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності систематично з Республіки Білорусь та РФ надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму.

Службові особи ряду комерційних товариств, з метою ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт та розчинники, зазначали недостовірні данні щодо хімічного складу товару, зокрема кількісного вмісту метилового спирту, який суттєво занижувався, та здійснювали реалізацію імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками ризиковості на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн 01
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн 02
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн 03
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн 04
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн 05
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн 06

При цьому, суб’єкти господарювання виробничих потужностей не мають, за адресами реєстрації не знаходяться, директором, бухгалтером та засновником виступає одна й та сама особа.

Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливо-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів.

В ході проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів, метиловий спирт та хімічні добавки, а також виготовлені з них паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тон.

"ДФС продовжує системну боротьбу з тіньовим ринком паливно-мастильних матеріалів. З початку року ми маємо вагомий результат цілеспрямованої роботи. В рамках кримінальних та адміністративних проваджень з незаконного обігу вилучено пального на суму 1,1 млрд грн; (у 2 рази більше показників 2020), припинено 10 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів та діяльність понад 240 незаконних АЗС. ДФС працює на результат - наповнення бюджету нашої держави," - зазначив голова ДФС Вадим Мельник

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Я можу організувати Вам зустріч з Віталієм, Ви готові повторити ці слова особисто йому? ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 3401
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18.05.2021 14:31
+7
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4748

это у соседей Виталия такое дома???
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18.05.2021 14:32
+4
СайберЦентр Зе почистив - забагато негативу для Буби.
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18.05.2021 14:29
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А куды камменты вдрух все пропали?
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18.05.2021 14:27 Відповісти
СайберЦентр Зе почистив - забагато негативу для Буби.
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18.05.2021 14:29 Відповісти
100 млн грн. - это пару цистерн?
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18.05.2021 14:29 Відповісти
обыски у соседей а обкакался с перепуга виталик. явно не спроста он обкакался.
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18.05.2021 14:29 Відповісти
Я можу організувати Вам зустріч з Віталієм, Ви готові повторити ці слова особисто йому? ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 3401
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18.05.2021 14:31 Відповісти
він уже обісрався
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18.05.2021 14:37 Відповісти
Воїни дивану - еліта збройних геополітичних розбірок.))
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18.05.2021 15:33 Відповісти
И снова в штаны зебилам? ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 2324
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18.05.2021 14:53 Відповісти
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4748

это у соседей Виталия такое дома???
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18.05.2021 14:32 Відповісти
А я писал про перфаратор, как чувствовал, шо там не все6 так однозначно ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 7264
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18.05.2021 14:40 Відповісти
та да))))
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18.05.2021 15:42 Відповісти
ахахах! да уж, где только зельоньіе мрази не обосрались ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 1943
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18.05.2021 14:35 Відповісти
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 481
Да, не повезло Кличку ведь не ту политическую силу он выбрал.
А мог бы спокойно способствовать хищениям и без всяких проблем!
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18.05.2021 14:40 Відповісти
Кличко обрав політичну силу Удар, засновану Кличком. ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 1927
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18.05.2021 15:35 Відповісти
прошмонала соседей Кличко. Это Кличку последнее "китайское предупреждение" -

- делись! ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 1764
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18.05.2021 14:42 Відповісти
Хорошую рекламу Кличко сделали,все что не некролог,все реклама.
Но как говорится в еврейском анекдоте:
Звонит Абрам Изе:
-Изя, вы с Неллочкой были у нас в гостях,и у нас пропали ложечки!
-Да,но мы их не брали!!!
Проходит неделя, Изя звонит Абраму:
- Абраша,ну шо,ложечки нашлись?
- ложечки нашлись,но осадок остался!
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18.05.2021 15:47 Відповісти
 
 