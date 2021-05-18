УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12647 відвідувачів онлайн
Новини Події
19 873 23
Київ (13825) Нацполіція (13914) самогубство (488)

Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 18 травня, о 6 ранку в лікарні помер 15-річний Денис Родіков, син загиблого від ускладнень коронавірусу наприкінці березня подружжя Родікових. Вчора вранці хлопець пішов з дому, залишивши в соцмережах повідомлення про те, що має намір вчинити самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Поліція Київщини розпочала пошуки неповнолітнього одразу після того як він пішов з дому, не чекаючи підтвердження його зникнення. Правоохоронці відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв’язки зниклого та тримали постійний контакт з усіма рідними та друзями Дениса. Для пошуків хлопця були задіяні всі підрозділи поліції Фастівщини, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг дорогою, у селищі Калинівка.

Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19 01

Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію "102" та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар. У тяжкому стані його доставили до лікарні. Зранку юнак помер.

Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19 02

Як уточнили в поліції Київської області у Facebook, 15-річний хлопець пішов з дому в селі Липовий Скиток, що на Фастівщині, 17 травня о 7:00 ранку, попередньо зробивши допис про те, що має намір вчинити самогубством. Пізніше на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що в Києві 15-річний хлопець стрибнув з моста.

Також читайте: 14-річна дівчинка зістрибнула з 18-го поверху в Святошинському районі Києва (оновлено)

За цим фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19 03

"Вкотре закликаємо батьків, осіб, які їх замінюють, та родичів, не будьте байдужими до проблем дітей! Цікавтесь їхнім дозвіллям, будьте терплячими, намагайтесь зрозуміти та підтримати у важку хвилину, розділяйте захоплення. Також звертаємося до підлітків. Якщо ваші однолітки демонструють, навіть жартома, підозрілу поведінку, повідомляйте про це дорослим.

Закликаємо підлітків: спілкуйтеся зі своїм близьким оточенням. Віртуальний простір не допомагає у вирішенні проблем. Діліться проблемами з близькими. Звертайтесь напряму до поліції Київщини та пам’ятайте, тут вам завжди допоможуть", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, подружжя Володимира та Діани Родікових, які виховували 12 дітей у дитячому будинку сімейного типу в Київській області померло від коронавірусу. Володимир Родіков помер 20 березня, Діана Родікова - 29 березня.

У родині Родікових виховувалося 11 дітей - 5 рідних і 6 прийомних. 12 лютого 2021 року Діана Родікова-Єрмакова була нагороджена званням мати-героїня.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
ну и где же была эта "Опекунский совет" и прочая шушара, которая мешает жить нормальным семьям и усыновлению детдомовских детей? Где эти бездушные жирные коровы, которые лазят по семейным холодильникам и составляют протоколы?
показати весь коментар
18.05.2021 14:40
+27
"Доведение до самоубийства"?!
Вы серьезно?
Если кто-то и довел паренька, то министр здравоохранения Степанов, заваливший все, что только мог.
показати весь коментар
18.05.2021 14:46
+18
Біда....
показати весь коментар
18.05.2021 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Біда....
показати весь коментар
18.05.2021 14:31 Відповісти
Його сім'я виїхала з окупованого Донбасу. Батько, мати, десятеро дітей (більша половина- прийомні)...
показати весь коментар
18.05.2021 14:36 Відповісти
дети, 15 лет.. все трагедии огромны, все неудачи роковые, любовь - на всю жизнь. а тут еще и родители ушли. ска, плохо что-то мне.
показати весь коментар
18.05.2021 14:37 Відповісти
ну и где же была эта "Опекунский совет" и прочая шушара, которая мешает жить нормальным семьям и усыновлению детдомовских детей? Где эти бездушные жирные коровы, которые лазят по семейным холодильникам и составляют протоколы?
показати весь коментар
18.05.2021 14:40 Відповісти
Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6022
показати весь коментар
18.05.2021 14:49 Відповісти
...
показати весь коментар
18.05.2021 14:53 Відповісти
"Доведение до самоубийства"?!
Вы серьезно?
Если кто-то и довел паренька, то министр здравоохранения Степанов, заваливший все, что только мог.
показати весь коментар
18.05.2021 14:46 Відповісти
Где, где?!!! Они или цыган ******* или оставшихся алкашей, которые при квартирах Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3815
показати весь коментар
18.05.2021 14:46 Відповісти
Сімейна трагедія... царство небесне хлопчині і його батькам. Просто нема слів...
показати весь коментар
18.05.2021 15:05 Відповісти
нема для самовбивці царства Божого. Скоріше всього діти - нехрещені. Не виховані в наших традиціях. У моїх близьких родичів така буда жага до життя, що ні смерть батька, ні пізніша смерть матері що оставила кілька неповнолітніх дітей не стала причиною покінчити з життям. навіть голод 1947 року пережили. Вийшли заміж, народили діток, мають внуків і правнуків.
Ця життєлюбність завжди була мені прикладом у самих важких ситуаціях. Бо я знав, що все що зі мною стається - то ще не біда. Хоча й молюся Творцю аби захистив від непереносимих труднощів чи дав сили вистояти. Як і багато інших віруючих.
показати весь коментар
18.05.2021 16:01 Відповісти
Не щимить серце Гундосу, який ковідний фонд загнав у асфальт і російський бітум? Пацан не пережив смерть рідних йому людей - батьків. То ж справу порушено, хто довів відомо, бо тільки одна людина розпоряджається бюджетними грошима і тільки одна людина довела країну до такого становища. Решта - виконавці.
показати весь коментар
18.05.2021 15:13 Відповісти
В 15 років дитина залишилась самотньою до бажання смерті, одна на самоті, це страхітливе горе. У мене одне питання, зарплату за день його смерті отримають органи соціальної опіки?
показати весь коментар
18.05.2021 15:15 Відповісти
І не тільки зарплатню, а ще й премію собі, мабудь, випишуть...
показати весь коментар
18.05.2021 15:39 Відповісти
А где целый отряд братьев и сестер, из которых старшая дочь уже замужем? Не могли помочь брату? Наверное, они ближе, чем органы опеки.
показати весь коментар
18.05.2021 16:03 Відповісти
Наверное, причина в шоке подростка, оставшегося без психологической поддержки, и в этом "старшая дочь уже замужем" тоже. Остался один, а целая служба социальной опеки, как бы, не при делах. Но зарплату соответствующие органы получают исправно.
показати весь коментар
18.05.2021 16:23 Відповісти
Не "залишилась самотньою", там було ще 10 таких, як він. Бог йому суддя. І право вмерти теж ніхто не забирав.
показати весь коментар
18.05.2021 16:23 Відповісти
Жаль
показати весь коментар
18.05.2021 17:21 Відповісти
Поддерживай или нет, а такую травму, как внезапная потеря обоих родителей не каждый может вынести. Тем более 15 лет, такой возраст, где и без сильных потрясений гормоны бушуют и в голове бардак творится. А тут еще и такое.
Жаль мальчишку, конечно. Но никто его судить не имеет права. Его жизнь - ему решать что с ней делать.
показати весь коментар
19.05.2021 00:50 Відповісти
 
 