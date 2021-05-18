Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 18 травня, о 6 ранку в лікарні помер 15-річний Денис Родіков, син загиблого від ускладнень коронавірусу наприкінці березня подружжя Родікових. Вчора вранці хлопець пішов з дому, залишивши в соцмережах повідомлення про те, що має намір вчинити самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Поліція Київщини розпочала пошуки неповнолітнього одразу після того як він пішов з дому, не чекаючи підтвердження його зникнення. Правоохоронці відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв’язки зниклого та тримали постійний контакт з усіма рідними та друзями Дениса. Для пошуків хлопця були задіяні всі підрозділи поліції Фастівщини, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг дорогою, у селищі Калинівка.

Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію "102" та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар. У тяжкому стані його доставили до лікарні. Зранку юнак помер.

Як уточнили в поліції Київської області у Facebook, 15-річний хлопець пішов з дому в селі Липовий Скиток, що на Фастівщині, 17 травня о 7:00 ранку, попередньо зробивши допис про те, що має намір вчинити самогубством. Пізніше на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що в Києві 15-річний хлопець стрибнув з моста.

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За цим фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

"Вкотре закликаємо батьків, осіб, які їх замінюють, та родичів, не будьте байдужими до проблем дітей! Цікавтесь їхнім дозвіллям, будьте терплячими, намагайтесь зрозуміти та підтримати у важку хвилину, розділяйте захоплення. Також звертаємося до підлітків. Якщо ваші однолітки демонструють, навіть жартома, підозрілу поведінку, повідомляйте про це дорослим.

Закликаємо підлітків: спілкуйтеся зі своїм близьким оточенням. Віртуальний простір не допомагає у вирішенні проблем. Діліться проблемами з близькими. Звертайтесь напряму до поліції Київщини та пам’ятайте, тут вам завжди допоможуть", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, подружжя Володимира та Діани Родікових, які виховували 12 дітей у дитячому будинку сімейного типу в Київській області померло від коронавірусу. Володимир Родіков помер 20 березня, Діана Родікова - 29 березня.

У родині Родікових виховувалося 11 дітей - 5 рідних і 6 прийомних. 12 лютого 2021 року Діана Родікова-Єрмакова була нагороджена званням мати-героїня.