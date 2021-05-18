"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВIДЕО
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Сьогодні Україна вшановує пам'ять усіх жертв геноциду кримськотатарського народу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Президент зазначив, що сьогодні кримських татар в Україні залишається щонайменше 40 мільйонів.
"І як одна країна та сім’я ми кажемо сьогодні не "вони", а "ми". Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому й везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам’ятки. І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув’язнює", - наголосив Зеленський.
"Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народе мій…" Цими словами починається гімн кримськотатарського народу. Через 77 років з дня його депортації і сім років від анексії Криму ми знаємо точно: рани не загоїлись. Час не лікує. Слова не допомагають. Тож від початку президенства мій принцип був простим: не гасла, які багато разів чули, а дії, на які багато років чекали", - додав глава держави.
Президент зазначив, що підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції півострова, зокрема Стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.
"Для активного захисту прав кримчан з боку України та міжнародної спільноти ми створили формат Кримська платформа. Її перший саміт відбудеться вже 23 серпня. Я дякую багатьом державам, які вже підтвердили свою участь, і впевнений, що їхній перелік буде ще більшим. Ми також розробили й затвердили те, що мало б з’явитися ще сім років тому. Це Стратегія деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя", - зазначив Зеленський.
Президент згадав вірш кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової, пророчо написаний понад 30 років тому:
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить, откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить, откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам…
"Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу! Схиляючи перед ними голови, з надією на перемогу справедливості й правди, українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!" - підсумував Зеленський.
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Можно даже не комментировать глядя на цифру
Это он про что??? Готов ли каждый этнический украинец, после этого заявления, признать себя крымским татарином?
Який текст йому напишуть, такий і зачитає..
Бо коли не по-написаному, то виходить у нього тільки бараняче бекання.
Тому не приймайте до душі його слова, це просто професійна діяльність..
Я пишу критику допустим на рассию , допустим на Зеленского , допустим на Порошенко , допустим на Юлю и т.д. И смотрю какие мои коментарии спамят и банят . Критика не должна нарушать правил форума .Попробуйте. И вы сразу увидите результат .Даже такой мой коментарий,поддерживающий слова Президента Зеленского кому то не понравился . Но это только спамы . Баны тоже совападают с этими спамами. Совпадение ? Не думаю
І які ж дії ти провело? Обміняв військових злочинців на таксистів? Відвів війська? Загубив держ.замовлення для армії? Злив операцію по "вагнерівцям"? Почав закупки електроенергії в окупанта? Заборонив стріляти у відповідь? Бажаючі можуть продовжити перелік "Дій" цієї шмарклі.
Ну а про лозунги - увесь інтернет переповнений "не лозунгами" від найвеличнішого. Ніяких перерізань стрічок, ніякого піару, нє!
"Ні обіцянок, ні пробачень" (с)
Наобіцяло воно стільки, що пробачити таке - не можливо. Молися, курва, щоб тебе спіткала доля янеовоча, бо, здається, втекти ні ти, ні твої "уЗЕленськи" не встигнете...
Бідні обдроченці, їх навіть жалко!
А ще коли Лисий роскаже про ********* кійки...
воно не замислюється, що суперечить саме собі?
адже добре пам'ятаю оце його: "...неважливо, як названа вулиця... немає різниці, біля якого пам'ятника...", чи це тільки українцям воно відмовляє в праві на ідентичність та пам'ять?
сране совкове лайно.
- слова, слова, слова..."(с)
это - китайцы...
и их заворуха на дальнем востоке
из-за своих , исторических территорий,
т.к. после захвата Крыма кацапами в 2014 году
Китай понял, что у них есть шанс и
никакие правила и договорённости в мире- не соблюдаются
на развалинах Квартала
Мы станцуем козачек...гопак...хору(нужное выбрать)...
сипавписав.