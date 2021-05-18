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геноцид (281) Зеленський (17376) пам'ять (1149) кримські татари (1969) деокупація (926)

"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Сьогодні Україна вшановує пам'ять усіх жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Президент зазначив, що сьогодні кримських татар в Україні залишається щонайменше 40 мільйонів.

"І як одна країна та сім’я ми кажемо сьогодні не "вони", а "ми". Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому й везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам’ятки. І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув’язнює", - наголосив Зеленський.

"Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народе мій…" Цими словами починається гімн кримськотатарського народу. Через 77 років з дня його депортації і сім років від анексії Криму ми знаємо точно: рани не загоїлись. Час не лікує. Слова не допомагають. Тож від початку президенства мій принцип був простим: не гасла, які багато разів чули, а дії, на які багато років чекали", - додав глава держави.

Також читайте: В окупованому Криму тривають релігійні утиски, - Держдеп США

Президент зазначив, що підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції півострова, зокрема Стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.

"Для активного захисту прав кримчан з боку України та міжнародної спільноти ми створили формат Кримська платформа. Її перший саміт відбудеться вже 23 серпня. Я дякую багатьом державам, які вже підтвердили свою участь, і впевнений, що їхній перелік буде ще більшим. Ми також розробили й затвердили те, що мало б з’явитися ще сім років тому. Це Стратегія деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя", - зазначив Зеленський.

Президент згадав вірш кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової, пророчо написаний понад 30 років тому:

Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить, откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить, откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам…

"Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу! Схиляючи перед ними голови, з надією на перемогу справедливості й правди, українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!" - підсумував Зеленський.

Також читайте: Зеленський підписав закон про основні засади молодіжної політики

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 5300
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18.05.2021 14:47
+22
наркоман чертов
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18.05.2021 14:59
+19
подлая Мендель продолжает писать тексты для Вовочки..
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18.05.2021 14:51
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а коли вавасік з калашом піде звільняти Крим?
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18.05.2021 14:46 Відповісти
"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 5300
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18.05.2021 14:47 Відповісти
Раздухарился клоун!!! Смешно смотреть!!!
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18.05.2021 14:47 Відповісти
А що вам не смішно дивитись? От би та вас в президенти, навели би порядок миттю. Ой як багато вас, диванних експертів.
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18.05.2021 15:48 Відповісти
Любимую бубочкуу обидели, зебилка? А тут никто в президенты и не стремится, потому что это большой труд и большая ответственность. Это твое обрезанное чучело полезло по легкому бабла срубить, вызывая слезы умиления у своих умственно неполноценных поклонников.
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18.05.2021 16:10 Відповісти
"Поэтому от начала президентства мой принцип был прост: не лозунги, которые много раз слышали, а действия, которых многие годы ждали", - добавил глава государства.Хвастливый дрыстунишка
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18.05.2021 17:01 Відповісти
Президент отметил, что сегодня крымских татар в Украине остается как минимум 40 миллионов.Источник: https://censor.net/ru/v3266010

Можно даже не комментировать глядя на цифру "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 6192
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18.05.2021 14:49 Відповісти
я думаю что цифра 40 млн. прозвучала в знак солидарности народа Украины с крымскими татарами...эдакая аллегория)) не думал?
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18.05.2021 14:52 Відповісти
Не уверен, что зеленое ничтожество знает хотя бы примерно сколько людей проживает в Украине.
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18.05.2021 16:11 Відповісти
Зелепрезу знать не надо. Его сам Господь одарил умением читать. Жаль, что больше ничего не дал больше. Трусость это врожденный инстинкт, дающийся самой матерью природой.
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18.05.2021 16:25 Відповісти
Пора тобі , Ігор Буднік, навчитись відрізняти зерно від полови. Нікчемність -це ти, тому що не розібрався в словах Зеленського, як Президента держави, які він промовив в День пам"яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Так, як ти, кацапи і підкацапники кпини гнули над Ющенком, коли він встановив День пам"яті жертв голодомору. Чим ти ліпший від москальні?
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18.05.2021 18:29 Відповісти
У вас что то с паматью? Или с совестью? Напомните мне кто, смеясь, величал Ющенка синьер-голодомор?
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18.05.2021 21:14 Відповісти
******* думать не умеют, это не ихнее
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18.05.2021 17:26 Відповісти
Зато пердеть наверняка твое
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18.05.2021 17:47 Відповісти
подлая Мендель продолжает писать тексты для Вовочки..
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18.05.2021 14:51 Відповісти
Та тихо... Лєнка єлі оспоялась... "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 2463
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18.05.2021 14:54 Відповісти
успокоялась
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18.05.2021 15:12 Відповісти
"Президент отметил, что сегодня крымских татар в Украине остается как минимум 40 миллионов."
Это он про что??? Готов ли каждый этнический украинец, после этого заявления, признать себя крымским татарином?
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18.05.2021 14:55 Відповісти
Почему нет? Речь об одном дне в году. Ду ю андестенд рашен?
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18.05.2021 15:44 Відповісти
Думаю, что ни один человек даже на один день не будет от своего происхождения отказываться.
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18.05.2021 16:02 Відповісти
Узко мыслишь, происхождение тут ни при чём. Ты ни разу в детстве не был индейцем или ковбоем?
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18.05.2021 17:07 Відповісти
Из солидарности - да. Как минимум сказать, что мы знаем и помним, как всё происходило, несмотря на то, что пуйло продолжает «рисовать» новую историю.
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18.05.2021 16:22 Відповісти
так кто мы -президенты или крымские татары ? или все же , лохи у нелоха ?
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18.05.2021 16:39 Відповісти
Дениис Денисов, ты уж точно не поддержишь крымских татар в их праве на принадлежащие им земли, ведь там, в Крыму , в их домах с 1946 года хозяйничают твои единоплеменники с российских болот .
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18.05.2021 18:32 Відповісти
куда взрослые смотрят? бросили инфанта одного - вот он с камерой играется. "артыст-призедент"..
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18.05.2021 14:55 Відповісти
Хорошо говорит!!! А я бы обратился к Украинцам в Крыму - и просил бы их не отдавать детей в армию РФ!!! И вообще совсем мало контр. пропаганды с нашей стороны!!
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18.05.2021 14:56 Відповісти
Одни тролли пишут гадость на Президента Зеленского. А ведь Президент высказал слова поддержки крымским татарам .
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18.05.2021 14:57 Відповісти
А Джамилев жаловался, что Ермак его шантажирует на поддержку Зеленского и тогда, мол, ОП поддержит крымских татар реально... -- а пока, токо слова...
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18.05.2021 15:02 Відповісти
Зрозумійте, що воно - різновид артиста (фігляр, блазень).
Який текст йому напишуть, такий і зачитає..
Бо коли не по-написаному, то виходить у нього тільки бараняче бекання.
Тому не приймайте до душі його слова, це просто професійна діяльність..
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18.05.2021 15:02 Відповісти
Олег Петрович, а какая -то скотина твои слова отметила как спам. Не всем по душе даже правильные слова Зеленского, им бы только насрать побольше на его голову. Плебеям по душе унижать достойнее их. Хотя какое достоинство у плебеев?
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18.05.2021 18:36 Відповісти
Так и есть. Я троллеботов вычисляю простым способом . Не самих троллей , а их работодателей , тех кто им платит ,кто содержит их . Способ такой:
Я пишу критику допустим на рассию , допустим на Зеленского , допустим на Порошенко , допустим на Юлю и т.д. И смотрю какие мои коментарии спамят и банят . Критика не должна нарушать правил форума .Попробуйте. И вы сразу увидите результат .Даже такой мой коментарий,поддерживающий слова Президента Зеленского кому то не понравился . Но это только спамы . Баны тоже совападают с этими спамами. Совпадение ? Не думаю "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 3782
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18.05.2021 19:21 Відповісти
Ну шо сказать про Зеленского? -- Коломойский гений! *)
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18.05.2021 14:59 Відповісти
наркоман чертов
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18.05.2021 14:59 Відповісти
Гавкіт нацчоколяди часом перепльовує вже й ************. Чоколядна абстиненція наліцо.
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18.05.2021 15:10 Відповісти
"Поэтому от начала президентства мой принцип был прост: не лозунги, которые много раз слышали, а действия, которых многие годы ждали" Источник: https://censor.net/ru/n3266010

І які ж дії ти провело? Обміняв військових злочинців на таксистів? Відвів війська? Загубив держ.замовлення для армії? Злив операцію по "вагнерівцям"? Почав закупки електроенергії в окупанта? Заборонив стріляти у відповідь? Бажаючі можуть продовжити перелік "Дій" цієї шмарклі.
Ну а про лозунги - увесь інтернет переповнений "не лозунгами" від найвеличнішого. Ніяких перерізань стрічок, ніякого піару, нє!
"Ні обіцянок, ні пробачень" (с)
Наобіцяло воно стільки, що пробачити таке - не можливо. Молися, курва, щоб тебе спіткала доля янеовоча, бо, здається, втекти ні ти, ні твої "уЗЕленськи" не встигнете...
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18.05.2021 15:18 Відповісти
Уявляю, як півшостого гратиме на роялі...
Бідні обдроченці, їх навіть жалко!
А ще коли Лисий роскаже про ********* кійки...
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18.05.2021 15:32 Відповісти
Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам'ятки. Джерело: https://censor.net/ua/n3266010
воно не замислюється, що суперечить саме собі?

адже добре пам'ятаю оце його: "...неважливо, як названа вулиця... немає різниці, біля якого пам'ятника...", чи це тільки українцям воно відмовляє в праві на ідентичність та пам'ять?
сране совкове лайно.
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18.05.2021 15:39 Відповісти
Хорошо сказано ,мы справим поминки по вашим указам,по вашим дубинкам.
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18.05.2021 15:44 Відповісти
"- что вы читаете Гамлет?
- слова, слова, слова..."(с)
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18.05.2021 15:55 Відповісти
надежда на возврат Крыма - есть
это - китайцы...
и их заворуха на дальнем востоке
из-за своих , исторических территорий,
т.к. после захвата Крыма кацапами в 2014 году
Китай понял, что у них есть шанс и
никакие правила и договорённости в мире- не соблюдаются
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18.05.2021 15:46 Відповісти
А коли буде коронка "Будєм всєх бамбить"?!
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18.05.2021 15:48 Відповісти
Як зберуть врожай гороху.
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18.05.2021 17:54 Відповісти
Каждый Народ должен Чтя свои Традиции и иметь Право на Самоопределение .- россия когда самоопределится , - То останутся Самые мокши вылезший из Болота , а все отойдут. у россии все Ворованное и Киевская Русь . Киев не смогли перенести , то хоть Русь Своровали.А Татарам необходимо более активно Бороться за свою Свободу.
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18.05.2021 15:58 Відповісти
Печальный он какой-то. Веселее, друг:
на развалинах Квартала
Мы станцуем козачек...гопак...хору(нужное выбрать)...
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18.05.2021 16:18 Відповісти
Память и траур.... НЕ забыть совку и не простить..И никогда больше..Но вот это вот "Президент вспомнил стих .." - это и есть тот самый поганый совок, его пропагандонские кондовые штампы... НАписали б "процитировал" ..."прочитал".... Вспомнил он, бл* ! Наверно, он всю книжку стихов Лили Буджуровой на память знает... Вот, если нет вкуса и такта - любое святое мероприятие можно подговнять... Президент вспомнил пословицу "Заставь президента стихи вспоминать..."
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18.05.2021 17:04 Відповісти
Українців 40 млн не назбирається, проте татар 40 млн. Звідки ця цифра?
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18.05.2021 17:07 Відповісти
білим порошком ермак насипавписав. "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 7241
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18.05.2021 17:31 Відповісти
А я хоть и "порохобот", но уже как-то к Зеленскому привык и даже проголосовал бы за него на второй срок.
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18.05.2021 17:19 Відповісти
Это потому, что уколы пропускаешь
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18.05.2021 17:50 Відповісти
Пиз дить, як дихає
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18.05.2021 17:27 Відповісти
Противно читать испражнения ********, особенно в такой теме, завоняли весь форум
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18.05.2021 17:29 Відповісти
"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 9776
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18.05.2021 17:45 Відповісти
Это тебе просто кондитер в портки насрал. Поменять не пробовал?
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18.05.2021 17:51 Відповісти
Ты точно ипанутое, здрысни, чепушило смердючее
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18.05.2021 19:19 Відповісти
Дивись відосики "найвеличнішого".
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18.05.2021 17:57 Відповісти
А які "поминки" ми будемо справлять, коли спровадимо "зелену шоблу"!!!!
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18.05.2021 17:43 Відповісти
Боюся, що прийдеться "відкачувати" хоча вживаю помірно.
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18.05.2021 17:59 Відповісти
Нет ну татары остались довольны, ну что есть то есть.
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18.05.2021 18:13 Відповісти
А мне все больше нравится Зеля
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18.05.2021 18:14 Відповісти
А мені клоуни навіть в дитинстві не подобалися.
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18.05.2021 18:21 Відповісти
всё верно сказал. молодец.
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19.05.2021 02:29 Відповісти
 
 