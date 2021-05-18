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Бій року: 24 липня Лобов і Беринчик битимуться в Києві на голих кулаках

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Бій року: 24 липня Лобов і Беринчик битимуться в Києві на голих кулаках

Результат бою аж ніяк не вирішений

24 липня в Києві відбудеться екстраординарний поєдинок - боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов і боксер Денис Беринчик зійдуться в рингу в бою без рукавичок.

Про це спортсмени заявили на спільній пресконференції.

Обидва бійці зазначили, що поєдинок не буде звичайним боксерським змаганням. Для нього від учасників буде потрібно щось більше, ніж володіння боксерською технікою.

"Ключовою буде фізична підготовка, а не боксерська техніка", - зазначив заслужений майстер спорту з боксу, срібний призер Олімпійських ігор, чинний чемпіон за версією WBO International Денис Беринчик.

У такий спосіб іменитий боксер вказав, що його регалії і досвід у класичному боксі не стануть ключовою перевагою в змаганні проти Лобова.

Артем Лобов підтвердив думку майбутнього суперника. Він розраховує на те, що йому має сильно допомогти багатий досвід кулачних боїв.

"Потрібно розуміти, як вести саме кулачний поєдинок. Готуючись до першого бою, я не знав, як готуватися, і вибрав боксерський підхід. У нас в Ірландії багато серйозних боксерів, і Олімпійських призерів в тому числі. Але, провівши перший бій, я зрозумів, що це зовсім інша історія і треба вибирати специфічну підготовку саме для кулачних боїв", - сказав він.

Таким чином, обидва спортсмени підтвердили інтригу - результат бою далеко не вирішений.

Беринчик розповів, що бій пройде в рамках спортивного івенту українського промоушена "Махач" і що організатори дуже розраховують, що карантинні обмеження не завадять шанувальникам єдиноборств подивитися на бій вживу.

Звичайно ж, обидва бійці обмінялися образливими словами, традиційними для подібних пресконференцій. Лобову згадали зіткнення з Хабібом Нурмугамедовим в 2018 році в Нью-Йорку. І Беринчик дав з цього приводу Лобову жартівливого "ляща".

Лобов не залишився в боргу і пожартував з приводу участі Беринчика в "Танцях із зірками" і йому футболку з постером фільму "Танцюрист диско".

Варто зазначити, що бій міг відбутися раніше, але був перенесений ка кінець липня через те, що Денис Беринчик травмував плече і йому потрібен час на відновлення.

В інтерв'ю "Зе Інтерв'юер" обидва спортсмени розповіли про нюанси майбутнього бою. Лобов зазначив, що попри його багатий досвід в кулачних боях він не чекає легкої перемоги. "Я взагалі не обираю собі простих суперників", - сказав він.

А співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов у цьому ж інтерв'ю розповів, що проєкт "Махач" вже зараз готові купити і пропонують суми понад мільйон доларів. При тому, що на старті в проєкт ніхто не вірив.

Нагадаємо, уродженець Краснодону (зараз - Сорокине) Луганської області Денис Беринчик виступає в легкій і в першій напівсередній вагових категоріях у боксі. У 2011 році він став срібним призером чемпіонату світу, в 2012 році - завоював срібло на Олімпійських іграх в Лондоні. З 2018 року є чинним чемпіоном за версією WBO Int.

Артем Лобов - уродженець Нижнього Новгорода, але з 16 років проживає в Ірландії, де і почав спортивну кар'єру. Лобов - боєць змішаних бойових мистецтв, виступав під егідою UFC в напівлегкій і легкій вагових категоріях. А також учасник турнірів з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Новина публікується на правах реклами

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Это не спорт, это обычная ярмарочная драка для хайпа. Зрелище для люмпен-пролетариата. У кацанавтов в Северном Габоне давно уже проходят такие петушиные бои.
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18.05.2021 14:59
+9
А какие-то долбни на Марс летят...
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18.05.2021 15:03
+4
Бой года: 24 июля Лобов и Беринчик сразятся в Киеве на голых кулаках
...инвалиды будущей войны...*)
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18.05.2021 14:50
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А что это за перцы?
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18.05.2021 14:49 Відповісти
Бой года: 24 июля Лобов и Беринчик сразятся в Киеве на голых кулаках
...инвалиды будущей войны...*)
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18.05.2021 14:50 Відповісти
дебилизм какой Бой года: 24 июля Лобов и Беринчик сразятся в Киеве на голых кулаках - Цензор.НЕТ 1346
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18.05.2021 14:52 Відповісти
Это не спорт, это обычная ярмарочная драка для хайпа. Зрелище для люмпен-пролетариата. У кацанавтов в Северном Габоне давно уже проходят такие петушиные бои.
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18.05.2021 14:59 Відповісти
все верно... https://www.instagram.com/mahatch.fc/
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18.05.2021 18:21 Відповісти
А какие-то долбни на Марс летят...
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18.05.2021 15:03 Відповісти
ну так саме довбні - назад дороги ж немає. Чого його пертись із такої затишної і ******** планети-мами до якогось безповітряного холодного куска камінння? Навіть якби там все було із золота і платини. Якої там насправді не більше ніж на Землі. А якби й було б більше, то вартість доставки перевищила б вартість добування тут.
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18.05.2021 15:51 Відповісти
Щось кацапією засмерділо, де люди- це навоз, ресурс. Панове спортсмени, ви себе поважаєте?
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18.05.2021 17:08 Відповісти
..чем бы дитя с макшанцем...
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18.05.2021 17:18 Відповісти
Махач бомжей за гаражами Бій року: 24 липня Лобов і Беринчик битимуться в Києві на голих кулаках - Цензор.НЕТ 5436
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18.05.2021 18:16 Відповісти
Дурь и очень опасно. Переломы лицевых костей, рассечения, травмы рук. Зверское зрелище для агрессивного быдла.
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19.05.2021 02:27 Відповісти
 
 