СБУ заблокувала мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які аферисти збували підроблені довідки про відсутність COVID-19 і лікарняні. ДОКУМЕНТ

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які ділки збували підроблені меддокументи. Організатори, зокрема, продавали підроблені довідки з негативними результатами тестів на COVID-19 і листки тимчасової непрацездатності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході досудового слідства співробітники СБ України задокументували, що мережу вебресурсів заснували у липні 2020 року двоє мешканців Київщини. Зловмисники приймали замовлення на виготовлення підроблених негативних результатів ПЛР-тестів на COVID-19 для виїзду за кордон. Також вони фальсифікували медичні довідки для отримання водійських прав і листки тимчасової непрацездатності з підробленими печатками державних та комунальних медичних закладів Києва.

За попередньою інформацією, щодня ділки збували до 10 підробок. Їх вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, у середньому становила 1 тис. грн.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм і відкрили банківські рахунки на підставних осіб. Реквізити вони використовували для отримання коштів за підроблені документи. Передачу "довідок" замовникам здійснювали через служби експрес-доставки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer. Вартість одного фейкового "препарату" становила $250, - СБУ. ФОТО

У ході проведення обшуків за адресами проживання організаторів правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття проводились під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури Києва.



