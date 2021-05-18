54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу"
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54% киян не підтримують ідею призначення центральною владою главою КМДА іншої особи, крім чинного мера.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 15-16 травня у столиці, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, жителі Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, 42% оцінюють стан справ у місті як правильний і лише 32% вважають, що країна рухається у правильному напрямку.
Віталій Кличко зберігає лідерські позиції у рейтингу довіри киян. Йому довіряють 51% опитаних. Зеленському довіряють 45%.
Гройсману довіряють 33%, Разумкову – 32%, Порошенку – 30%, Тимошенко – 21%, Бойку – 17%, Шмигалю – 13%.
Згідно з опитуванням, діяльністю мера Києва задоволені 53% опитаних, президента – 40%, прем’єр-міністра – 16%.
Соціологи опитали 1200 мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 15-16 травня 2021 року.
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Чистої води маніпуляція.
«Люди, які стоять за цією діяльністю, публікували українською та російською мовами новини та публікації на такі теми як корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний зміст про Covid-19, коментарі на підтримку партії «Слуга народу» та чинної української влади та критику опозиційних партій та політиків, включаючи колишнього президента Порошенка та мера Києва Віталія Кличка», - пояснили у соцмережі."
32 відсотка киян довіряють разумкову? Це що, жарт? І є хтось за шмигаля?
Без сумніву одне, "рейтинг"- маніпуляційна шарашкина контора.
До президента он дорос!
А вы, друзья, как не моститесь,
Всё ж в президенты не годитесь...