54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу"

54% киян не підтримують ідею призначення центральною владою главою КМДА іншої особи, крім чинного мера.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 15-16 травня у столиці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, жителі Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, 42% оцінюють стан справ у місті як правильний і лише 32% вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

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Віталій Кличко зберігає лідерські позиції у рейтингу довіри киян. Йому довіряють 51% опитаних. Зеленському довіряють 45%.

Гройсману довіряють 33%, Разумкову – 32%, Порошенку – 30%, Тимошенко – 21%, Бойку – 17%, Шмигалю – 13%.

Згідно з опитуванням, діяльністю мера Києва задоволені 53% опитаних, президента – 40%, прем’єр-міністра – 16%.

Соціологи опитали 1200 мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 15-16 травня 2021 року.





