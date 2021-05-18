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КМДА (1461) Київ (13825) Кличко (2810) опитування (1401)

54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування

54% киян не підтримують ідею призначення центральною владою главою КМДА іншої особи, крім чинного мера.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 15-16 травня у столиці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, жителі Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, 42% оцінюють стан справ у місті як правильний і лише 32% вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

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Віталій Кличко зберігає лідерські позиції у рейтингу довіри киян. Йому довіряють 51% опитаних. Зеленському довіряють 45%.

Гройсману довіряють 33%, Разумкову – 32%, Порошенку – 30%, Тимошенко – 21%, Бойку – 17%, Шмигалю – 13%.

Згідно з опитуванням, діяльністю мера Києва задоволені 53% опитаних, президента – 40%, прем’єр-міністра – 16%.

Соціологи опитали 1200 мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 15-16 травня 2021 року.

54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування Рейтингу 01
54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування Рейтингу 02
54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування Рейтингу 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
А точно киевлян опрашивали?
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18.05.2021 15:11
+6
Начеб-то і варто повірить, та як?
32 відсотка киян довіряють разумкову? Це що, жарт? І є хтось за шмигаля?
Без сумніву одне, "рейтинг"- маніпуляційна шарашкина контора.
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18.05.2021 15:13
+5
во сколько этот опрос обошёлся Кличку? 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4727
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18.05.2021 15:09
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во сколько этот опрос обошёлся Кличку? 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4727
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18.05.2021 15:09 Відповісти
Насчет Кличка не знаю. Но вот какого хрена в опросе делает Гройсман?
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18.05.2021 15:11 Відповісти
Те самісіньке, що робив ВАЗеленський в опитуваннях, ще ДО того, як подав свою кандидатуру на пост президента.
Чистої води маніпуляція.
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18.05.2021 15:15 Відповісти
Почали готовити Гройсмана на царя! Приблизно за 2 роки до виборів в 2017 так готовили і Зеленського, малюючи йому в рейтингах якісь відсотки.
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18.05.2021 15:19 Відповісти
"Також компанія Facebook у квітні припинила діяльність значно більшої мережі, на яку звернуло увагу Федеральне бюро розслідувань США. Мережа, яка складалася з 477 фейсбук-акаунтів, 363 сторінок, 35 груп і 29 Instagram-акаунтів, працювала в інтересах кількох українських діячів різного спрямування - від депутата Верховної Ради Андрія Деркача та політолога Петра Журавля, проти яких запроваджені санкції США, до депутата Верховної Ради з групи «Довіра» Олега Кулініча та колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
«Люди, які стоять за цією діяльністю, публікували українською та російською мовами новини та публікації на такі теми як корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний зміст про Covid-19, коментарі на підтримку партії «Слуга народу» та чинної української влади та критику опозиційних партій та політиків, включаючи колишнього президента Порошенка та мера Києва Віталія Кличка», - пояснили у соцмережі."
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18.05.2021 15:27 Відповісти
Так рейтинг ж контора Зе - постійно анріал цифри йому малює - вищі, ніж у інших опитувань!
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18.05.2021 15:12 Відповісти
А зачем Кличко такой опрос учитывая, что вот только выборы прошли недавно и там все было предельно понятно в симпатии киевлян? Я бы ставил вопрос во сколько поддержка Бубочки в 40% обошлась
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18.05.2021 15:14 Відповісти
Цель кодлана Коломойскогомародёрство Украины и грабёж её казны. Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана. Ему нужен на раздаче свой человечек. И то, что у Кличко еврейская бабушка по отцу , для кодлана Коломойского не аргумент. Слишком большие деньги на кону./ Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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18.05.2021 15:09 Відповісти
А точно киевлян опрашивали?
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18.05.2021 15:11 Відповісти
Ага, походу прям на концерте Лиги смеха и опрашивали.
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18.05.2021 15:15 Відповісти
Точно 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 823
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18.05.2021 15:16 Відповісти
Начеб-то і варто повірить, та як?
32 відсотка киян довіряють разумкову? Це що, жарт? І є хтось за шмигаля?
Без сумніву одне, "рейтинг"- маніпуляційна шарашкина контора.
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18.05.2021 15:13 Відповісти
Хотять Київу бабу з жовтой парасолькой впендюрить. 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2877
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18.05.2021 15:15 Відповісти
Дожились, вместо выборов мэра опрос некоей организацией подобранных анонимов по заказу проплаченному неизвестно кем. Даже критиковать некого. 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3744
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18.05.2021 15:17 Відповісти
Мазохисты
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18.05.2021 15:17 Відповісти
Без Пальчевського рейтинг - фуфло..
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18.05.2021 15:19 Відповісти
54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8811
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18.05.2021 16:42 Відповісти
Ніколи не повірю, що 32% киян довіряють Розумкову.
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18.05.2021 15:21 Відповісти
а 40% - клоуну це курям на сміх!
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18.05.2021 16:41 Відповісти
Кличко отказался от поддержки Пороха -теперь потерпаЙ,идиотина такая
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18.05.2021 15:22 Відповісти
Т.е. от петеной крыши. У Кличка должна быть только крыша киевлян.
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18.05.2021 15:37 Відповісти
Ну так посмотри результаты выборов последних в горсоветы,зесрань)
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18.05.2021 21:42 Відповісти
Виталя крут, Виталя Босс,
До президента он дорос!
А вы, друзья, как не моститесь,
Всё ж в президенты не годитесь...
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18.05.2021 15:45 Відповісти
Врубай форсаж
54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9504 54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3752
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18.05.2021 15:54 Відповісти
А Организм против! 54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4457
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18.05.2021 19:43 Відповісти
ПРОСТО ИДЕАЛ )))))))))))
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18.05.2021 23:02 Відповісти
правильные результаты.
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19.05.2021 02:23 Відповісти
 
 