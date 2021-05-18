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На заступницю голови МОЗ Шаталову склали адмінпротокол за приховування інформації про вакцину Covishield, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На заступницю голови МОЗ Шаталову склали адмінпротокол за приховування інформації про вакцину Covishield, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

На заступницю міністра охорони здоров'я Світлану Шаталову склали протокол про адміністративне правопорушення за ненадання публічної інформації про дату виробництва та терміни придатності партії вакцин проти коронавірусу Covishield, що надійшли в Україну в лютому цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на відповідь представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

У березні цього року StateWatch звернулось до МОЗ із проханням надати інформацію щодо дати виробництва та строку придатності партії вакцин від коронавірусу Covishield виробництва Serum Institute of India, проте МОЗ відмовилося надавати цю інформацію, посилаючись на вимоги виробника.

За заявою StateWatch представник омбудсмена двічі звертався до МОЗ щодо повторного розгляду запиту або обґрунтування, чому інформація не була надана.

У зверненнях омбудсмена було наголошено, що інформація є суспільно важливою в умовах пандемії коронавірусу.

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"В межах провадження щодо заступниці Міністра охорони здоров’я України Шаталової Світлани Миколаївни 11.05.2021 складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомив представник Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Протокол направлено для розгляду до Печерського районного суду міста Києва.

Згідно з частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення ненадання інформації тягне за собою штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 425 до 850 гривень.

"Водночас у МОЗ продовжують наполягати, що шкода від надання інформації про дату виробництва і термін придатності партії вакцин Covishield переважає суспільний інтерес в її отриманні", - додали в StateWatch.

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На заступницю голови МОЗ Шаталову склали адмінпротокол за приховування інформації про вакцину Covishield, - StateWatch 01
На заступницю голови МОЗ Шаталову склали адмінпротокол за приховування інформації про вакцину Covishield, - StateWatch 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Степашка купил шмурдяк...да еще и посроченный...
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18.05.2021 15:13
+11
Теперь в магазине...на вопрос о дате производства и сроке годности...продавцы могут смело отвечать...вам это знать вредно..😃
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18.05.2021 15:16
+8
нет, не так - эта информация разглашению не подлежит в соответствии с контрактом на поставку продукции в наш магазин...
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18.05.2021 15:19
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Степашка купил шмурдяк...да еще и посроченный...
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18.05.2021 15:13 Відповісти
та похер, бабы еще нарожают...
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18.05.2021 15:16 Відповісти
-- навакцинят...
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18.05.2021 15:30 Відповісти
Не давеча как вчера супруга в ютубе нарвалась на интервью, в котором рассказали, что во всей этой кухне Станов очень мало имеет полномочий и далеко не первый человек. Настоящий ведущий в этой кухне Ляшко, являющийся ставленником Пинчука. При этом выложили кучу подробностей когда Степанов говорит одно,а следом Ляшко говорит противоположное. После этого вся катавасия с интервью одного и другого стала понятной.
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18.05.2021 16:03 Відповісти
Этот штраф -пыль, по сравнению с той выгодой, которую она получила. Степашка конечно не- причём.
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18.05.2021 15:15 Відповісти
Теперь в магазине...на вопрос о дате производства и сроке годности...продавцы могут смело отвечать...вам это знать вредно..😃
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18.05.2021 15:16 Відповісти
нет, не так - эта информация разглашению не подлежит в соответствии с контрактом на поставку продукции в наш магазин...
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18.05.2021 15:19 Відповісти
Отвлекают внимание....Какие сроки? Ту вакцину в прошлом веке не изобретали.... и нет информации о её не качественности. А использовали всю!
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18.05.2021 15:20 Відповісти
прошлогодняя)))...в стране, где вакцинируют по 1000 человек в сутки, жалуюются на просроченные вакцины!)))
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18.05.2021 15:40 Відповісти
ШО ?! ПРОТОКОЛ !?
- даже по попке не шлёпнули, а так... только протоколом пожурили - пристыдили... На замглавы Минздрава Шаталову составили админпротокол за сокрытие информации о вакцине Covishield, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4884
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18.05.2021 15:33 Відповісти
" вред от предоставления информации о дате производства и сроке годностиИсточник: https://censor.net/ru/n3266027"
Что за бред вообще? На хрена тогда на продуктах питания ставят срок годности и дату производства? Это же вредная информация! Кого туда, бл...ь, понабирали?
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18.05.2021 15:51 Відповісти
бздиньк.... Вітаю Світлану Миколаївну! ...так внєзапно... 8)
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18.05.2021 18:16 Відповісти
Она думала, что она наш труба Шаталова.
А вот фигушки.
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18.05.2021 23:36 Відповісти
 
 