Король тендерів, колишня "тушка" Яценко знову увійшов до складу фракції "Батьківщина"

Народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, на засіданні парламенту у вівторок 18 травня.

"Згідно з поданою заявою та частиною третьою статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", - сказав Стефанчук.

Яценко був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область) та до цього часу не входив до складу жодної фракції.

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Нагадаємо, Яценко - є нардепом 4 скликань Верховної Ради. З 2007 року по 2012 р - Народний депутат України VI скликання, Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Член Партії регіонів. 16-17 березня 2011 року Яценко разом з іншими народними депутатами, обраними до Верховної Ради за списком БЮТ (Микола Баграєв, Олександр Шепелєв, Віктор Павленко, Степан Глусь, Олександр Фельдман) увійшли до фракції Партії регіонів. 10 серпня 2012 року у другому читанні проголосував за Закон України "Про засади державної мовної політики". На парламентських виборах в Україні 2012 року балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 200 (Черкаська область) від Партії регіонів. Пройшов до парламенту, набравши 29,9% голосів. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. На парламентських виборах 2014 року пройшов до Ради за одномандатним виборчим округом №200 самовисуванцем.

Блогер Роман Шрайк зазначив, що "сьогодні якийсь день фейспалмів".

"Якщо не в курсі:

У 2007 році Яценко був обраний за списком "Батьківщини".

У 2011 став "тушкою" - перебіг до Януковича.

У 2012 обрався до Верховної Ради від Партії регіонів.

У 2014 голосував за "диктаторські закони 16 січня".

Був одним із найвідоміших "схемщиків" - погугліть "Тендерна палата Яценка", "майданчик Яценка". Щось Юлія Володимирівна зовсім "поиздержалась"", - резюмував Шрайк