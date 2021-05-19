Король тендерів, колишня "тушка" Яценко знову увійшов до складу фракції "Батьківщина"
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Народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, на засіданні парламенту у вівторок 18 травня.
"Згідно з поданою заявою та частиною третьою статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", - сказав Стефанчук.
Яценко був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область) та до цього часу не входив до складу жодної фракції.
Нагадаємо, Яценко - є нардепом 4 скликань Верховної Ради. З 2007 року по 2012 р - Народний депутат України VI скликання, Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Член Партії регіонів. 16-17 березня 2011 року Яценко разом з іншими народними депутатами, обраними до Верховної Ради за списком БЮТ (Микола Баграєв, Олександр Шепелєв, Віктор Павленко, Степан Глусь, Олександр Фельдман) увійшли до фракції Партії регіонів. 10 серпня 2012 року у другому читанні проголосував за Закон України "Про засади державної мовної політики". На парламентських виборах в Україні 2012 року балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 200 (Черкаська область) від Партії регіонів. Пройшов до парламенту, набравши 29,9% голосів. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. На парламентських виборах 2014 року пройшов до Ради за одномандатним виборчим округом №200 самовисуванцем.
Блогер Роман Шрайк зазначив, що "сьогодні якийсь день фейспалмів".
"Якщо не в курсі:
У 2007 році Яценко був обраний за списком "Батьківщини".
У 2011 став "тушкою" - перебіг до Януковича.
У 2012 обрався до Верховної Ради від Партії регіонів.
У 2014 голосував за "диктаторські закони 16 січня".
Був одним із найвідоміших "схемщиків" - погугліть "Тендерна палата Яценка", "майданчик Яценка". Щось Юлія Володимирівна зовсім "поиздержалась"", - резюмував Шрайк
Будь ласка, зачекайте...
ты, двуногий ПРИМАТ, заткнись !!!
С таким количеством идиотов в этой стране еще долго не будет нормальной жизни. Бараны спорят что лучше, быть зарезаными на шашлык или на котлеты. УРОДЫ !
Необходимость вправить мозги тем, кто их где-то вывихнул, и вернуть человека в строй.
Можно пытаться вылечить от юлефобии, например, Остапа Дроздова и прочих ПРИМАТОВ, хотя надежды на это немного,
---юлефобия - тяжёлое и трудноизлечимое заболевание.----
Антиюлианство вытекает из психологической гнили.
Это касается не только Тимошенко, но и памяти гениального Олега Мужчиль (Лесника).
Это будет касаться любого - кто поднимется на уровень этих двух выдающихся людей.