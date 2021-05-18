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Медведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти, - Офіс генпрокурора

Депутат Верховної Ради від "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти.

"Підозрюваний народний депутат здав на зберігання до органу досудового розслідування свої закордонний і дипломатичний паспорти", - повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Медведчук здав паспорти згідно з рішенням суду. В який саме орган він здав свої паспорти, в Офісі не уточнили.

Також читайте: Офіс Генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
а паспорт громадянина РФ він здав? Не здивуюсь, якщо ще у мадярський "утлевел" має...
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18.05.2021 16:06
+3
его самого было бы неплохо сдать на хранение.. в СИЗО!!
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18.05.2021 15:55
+3
А паспорта засРашки и Израиля почему не сдал???
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18.05.2021 16:04
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Не смішив би.
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18.05.2021 15:55 Відповісти
его самого было бы неплохо сдать на хранение.. в СИЗО!!
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18.05.2021 15:55 Відповісти
как прокаженного ярега в кунсткамеру, Дима? )))
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18.05.2021 17:43 Відповісти
Гольдфингер -это не так просто
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18.05.2021 15:56 Відповісти
Меня удивляет, что он не пытается бежать. Другого бы уже давно сдуло. Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3264
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18.05.2021 16:00 Відповісти
Козака здуло "на лікуванні у Білорусі". А цей просто упевнений у пшику. Зе підніме свій рейтинг і продує суд, вилами писаний.
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18.05.2021 16:09 Відповісти
мне вообще-то все равно. Но как-то он непредсказуемо себя ведет.
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18.05.2021 16:35 Відповісти
того що упевнений у собі і своїх зв"язках.
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18.05.2021 18:43 Відповісти
малюска выпустит мертвечука через решётку,
конечно же не по частям...
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18.05.2021 16:00 Відповісти
Как же смешна эта сладенькая возьня с ЭТИМ подозреваемым!

Нет шоб как принято,- мордахой в пол бряц! Берцой в почку шмяк! Кулёк на голову чпок....
и... И В ПРЕСС ХАТУ ГЕП !!!!
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18.05.2021 16:03 Відповісти
А паспорта засРашки и Израиля почему не сдал???
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18.05.2021 16:04 Відповісти
а санитарный??? ни фига себе...санитарный не сдал???
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18.05.2021 16:04 Відповісти
а паспорт громадянина РФ він здав? Не здивуюсь, якщо ще у мадярський "утлевел" має...
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18.05.2021 16:06 Відповісти
подумаешь, он себе еще один нарисует...
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18.05.2021 16:13 Відповісти
А чого у мертвечини був дипломатичний паЧпорт?
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18.05.2021 16:14 Відповісти
мог завозить из рашки прямо в Киев все что угодно.
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18.05.2021 16:16 Відповісти
Я розумію для чого ця тварина його мала. Я питав яке право він мав його мати?
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18.05.2021 16:18 Відповісти
У каждого депутатишки такой паспорт...
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18.05.2021 16:38 Відповісти
Каким боком этот урод к дипломатии ? Он, что сотрудник МИД ?
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18.05.2021 16:27 Відповісти
Так он по российскому сбежит! Его вообще без доков в кацапию примут!
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18.05.2021 17:04 Відповісти
Медвечук уже и дипломат? Интересно, какой страны?
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18.05.2021 17:36 Відповісти
а израильский и американский?
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18.05.2021 17:41 Відповісти
а аусвайс паРашы?
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18.05.2021 21:15 Відповісти
Але паспорти на прізвище "соколовський",- залишив
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19.05.2021 08:55 Відповісти
 
 