Медведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти, - Офіс генпрокурора
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Депутат Верховної Ради від "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти.
"Підозрюваний народний депутат здав на зберігання до органу досудового розслідування свої закордонний і дипломатичний паспорти", - повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що Медведчук здав паспорти згідно з рішенням суду. В який саме орган він здав свої паспорти, в Офісі не уточнили.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
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конечно же не по частям...
Нет шоб как принято,- мордахой в пол бряц! Берцой в почку шмяк! Кулёк на голову чпок....
и... И В ПРЕСС ХАТУ ГЕП !!!!