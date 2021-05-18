Жінка, яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, не мала дозволу від батька дітей на їх виїзд за кордон, - речник Держприкордонслужби Демченко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент з українською туристкою і її дітьми, які викинули закордонні паспорти, тому що їх не випустили з країни.
Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що інцидент стався в аеропорту Харкова 17 травня, звідки українка разом з двома своїми дітьми, що не досягли 16-річного віку, планувала полетіти в Стамбул, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Згоди на виїзд дітей за кордон від їхнього батька жінка не мала. Вона пояснила, що батько дітей іноземець. В такому випадку прикордонники не вимагають згоди, однак це повинно підтверджуватися записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Його жінка також не надала", - пояснив він.
За словами Демченка, після отримання відмови в перетині кордону жінка покинула лінію паспортного контролю, однак свого невдоволення прикордонникам вона не висловлювала.
Спікер ДПСУ зазначив, що в минулому році 1000 дітей не змогли виїхати з України через відсутність нотаріально засвідченої згоди одного з батьків, а з початку цього року - 380.
Він закликав громадян належним чином ставитися до подорожей і уважно вивчати умови перетину кордону.
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Есть закон. Плохой он или хороший - дело десятое. Тем более она два раза пыталась вылететь, значит знала: какие доки нужны. После первого раза можно же было головой подумать и предъявить это грёбанное свидетельство? Но "яжемать" на дала ей подумать.
Во всех странах мира, если один из родителей пересекает границу
с несовершеннолетними детьми - требуется разрешение второго родителя...
Ми тут постійно мусили показувати письмову згоду: підписану, датовану і завірену.
Shaggy Bot 25+ cm@r0808p
Як повідомляють користувачі соцмереж, жінку звати Людмила, вона мешкає у Дружківці Донецької області.
Наразі її ймовірний обліковий запис lyudmila.chmulyova у Facebook також заблоковано.
Пуб-Ли-Цист@publeecist 6 мин
Там би ще копнути, звідки у дружківського держслужбовця-соцпрацівника, із зарплатою десь 4500 грн, гроші на подорож всім сімейством до Туреччини
Vladimir MT 25%@tvm111 5 ч
Папа - поплченец. Мама живя в недореспубликах, купила в Украине левые загранпаспорта и хотела отдохнуть в Турции. Нет дорогая едь в Макеевку и лето проводи на терриконах и носи в окопы папе борщи Вот такая она Украина ласковая для своих сыновей и дочерей и жесткая к предателям.
Кстати. Сотрудники СБУ вопрос к вам!!! А проверить эту жиночку кто она така, кто ее муженек, где мешкае, получила ли она ксиву с курицами, как ей достались эти загранпаспорта слабо?
...ну, не доглядел жених трошки -- в тёмном хлеву... *)
Дурковатая какая то
А то что мамаша не в адеквате это да.
Или о втором должен быть нотариально подтвержденная пропажа ,пребывание в тюрьме и тд и тп)
1.Жестокое обращение с ребёноком
2. прибегание к любым видам эксплуатации ребенка (удовлетворение личных амбиций)
3. за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка (нужно решение суда) . Принуждение ребёнка в Надругательство над государственными символами (паспорт Украины, герб)
Ніхто їй катати так, як заманеться, не дозволить.
Бо може продати цих діточок у рабство. Та мало ще куди, якщо навіть й нікуди.
Спираючись на попередню інформацію з новин від "цензор.нет", можна зрозуміти, що читачі були недостатньо інформовані.
Так це нормально для "жовтої преси".
І для такої як ця - теж.
Драйв
а чего не порвала свидетельства о рождении???
З.Ы. .. и при чём тут паспорта, если головой больна..
Тёте следовало научить детей говорить "папа, иди-ка ты в ...опу"?!
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_5 мин
уже верещит, что видео смонтировано, и угрожает судом
США накладывают санкции на те страны, которые таким образом нарушают права человека.
В США таких дебилов ещё больше )))
В США, как и в Украине, могут приостановить гражданство тех, кто его получил не по праву рождения.
Я просто сказал, что в любой стране есть дебилы, не знающие законов страны, до с пеной у рта доказывающие, что эти законы нарушают базовые принципы прав человека.
Ни одного человека никогда в США не лишили полученного по праву рождения гражданства.
А то, что, про что ты подумал, называется денатурализацией.
Людмила Чмулева ...
на всех каналах, особенно прокацапских - идёт полным ходом дибилизация населения,
где новостями является невыносимая жизнь украинцев и постоянные чп...
включая зомбоящик ты сразу слышишь, кто где убит, застрелен, умер, сгорел, повесился, утонул, разбился, отравился и пр. негатив , а хороших новостей -не более 10 %...
контроль этих эти процессов - пущен на самотёк, а политикам такое - не интересно,
больше чем уверен, что кацапия вкладывает огромные средства в то, чтобы так было у нас на постоянной основе и чтобы у нас появлялось всё больше и больше таких чмулёвых и их недовольных жизнью в стране отпрысков которым "какаяразница..."