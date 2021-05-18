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Новини Суспільство
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Держприкордонслужба (4315) паспорт (875) Туреччина (2248) Харків (3872)

Жінка, яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, не мала дозволу від батька дітей на їх виїзд за кордон, - речник Держприкордонслужби Демченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Жінка, яка влаштувала показову

У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент з українською туристкою і її дітьми, які викинули закордонні паспорти, тому що їх не випустили з країни.

Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що інцидент стався в аеропорту Харкова 17 травня, звідки українка разом з двома своїми дітьми, що не досягли 16-річного віку, планувала полетіти в Стамбул, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Згоди на виїзд дітей за кордон від їхнього батька жінка не мала. Вона пояснила, що батько дітей іноземець. В такому випадку прикордонники не вимагають згоди, однак це повинно підтверджуватися записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Його жінка також не надала", - пояснив він.

За словами Демченка, після отримання відмови в перетині кордону жінка покинула лінію паспортного контролю, однак свого невдоволення прикордонникам вона не висловлювала.

Також дивіться: "Украина, спасибо, иди-ка ты в ж#пу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - у Харкові жінка з дітьми влаштувала показову "розправу" над паспортами. ВIДЕО

Спікер ДПСУ зазначив, що в минулому році 1000 дітей не змогли виїхати з України через відсутність нотаріально засвідченої згоди одного з батьків, а з початку цього року - 380.

Він закликав громадян належним чином ставитися до подорожей і уважно вивчати умови перетину кордону.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Не забувайте, що інтереси матері, це не завжди інтереси дитини... Жінки дуже часто маніпулюють дітьми з метою помсти.
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18.05.2021 16:02
+37
ну а что не так? вы с женой в разводе, бывшая вывозит ребенка за границу - куда, зачем, вам не надо знать? может, ей за пару почек айфон пообещали, может, она хочет выйти за пределы укрюрисдикции, чтобы вам же что-то продиктовать с позиции "хрентыменятутдостанешь". нормальные люди такие вопросы предусматривают перед поездкой и решают за день.
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18.05.2021 16:01
+30
Батька дітей судити за статтею про скотоложство. Ну як можна було запліднювати таку худобину?
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18.05.2021 16:01
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дебильная система... в США никаких документов не надо, если мать или отец что-то имеют против они сообщают и в базу вводится соответствующая инфа... вот и всё, а у нас запрет всем у кого нет разрешений.. идиоты
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18.05.2021 15:58 Відповісти
у нас нотаріус може одним записом незаконним у тебе завод забрати, а ви про таку дрібницю... Тому і забороняють, що ефективно.
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18.05.2021 16:01 Відповісти
ну а что не так? вы с женой в разводе, бывшая вывозит ребенка за границу - куда, зачем, вам не надо знать? может, ей за пару почек айфон пообещали, может, она хочет выйти за пределы укрюрисдикции, чтобы вам же что-то продиктовать с позиции "хрентыменятутдостанешь". нормальные люди такие вопросы предусматривают перед поездкой и решают за день.
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18.05.2021 16:01 Відповісти
у мене в знайомого так перед окупацію у Крим поїхала, вийшла заміж, а тепер дитину до "біндєр" не пускає...
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18.05.2021 16:14 Відповісти
"Согласия на выезд детей за границу от их отца женщина не имела. Она объяснила, что отец детей иностранец. В таком случае пограничники не требуют согласия, однако это должно подтверждаться записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка. Его женщина также не предъявила", - пояснил он. Источник: https://censor.net/ru/n3266046

Есть закон. Плохой он или хороший - дело десятое. Тем более она два раза пыталась вылететь, значит знала: какие доки нужны. После первого раза можно же было головой подумать и предъявить это грёбанное свидетельство? Но "яжемать" на дала ей подумать. Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 4764
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18.05.2021 16:04 Відповісти
Dura lex sed lex .
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18.05.2021 17:54 Відповісти
До 2000 года был такой бардак с детьми это жесть,молдованка вывозила 3 х детей на морвокзале хлопнул.но ее пасли молдавские спец службы документы оригиналы! То священник с Молдовы вывозил через Украину тоже детей.У нас одна прапорщица разговорила детей и не совпало с информацией которую давал священник!! За наркотики и детей погоны сорвусь и в глотку затолкают! Это Табу!
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18.05.2021 21:59 Відповісти
а вот маман решает вьіехать а твое внесение в базу еще не случилось. прикольно, правда?
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18.05.2021 16:04 Відповісти
в 99% случаев перед этими приколами проходит масса событий ( как правило неудачный брак и т.д.) ты всегда (даже будучи в браке) при малейших подозрениях можешь оформить запрет...
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18.05.2021 16:07 Відповісти
тю, сколько просто не возвращаются, хоча вторая половина пока думает, что все гуд.
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18.05.2021 16:13 Відповісти
А ещё прикол, что с 14ти по праилам авиакомпании ты можешь летать сам, а с 16 быть сопровождающим для детей до 16. И это даже работает, если тебе не надо залетать в Украину, оттуда без доверки на сопроводающего и соответствено наличия самого сопровождающего в 17 не вылетит ребёнок.
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18.05.2021 16:08 Відповісти
Тоже паспорт выкидываешь когда неправильно документы оформляешь?
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18.05.2021 16:08 Відповісти
Бред не пиши...
Во всех странах мира, если один из родителей пересекает границу
с несовершеннолетними детьми - требуется разрешение второго родителя...
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18.05.2021 16:15 Відповісти
Не знаю,моя жена десятки раз летела из США в Украину с детьми и я не писал никакого разрешения,гражданство американское.
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18.05.2021 16:43 Відповісти
Не рассказывай сказки, в ЕС нужен запрет на выезд от другого родителя. Если запрета нет, то, по умолчанию, можно выезжать.
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18.05.2021 23:21 Відповісти
???

Ми тут постійно мусили показувати письмову згоду: підписану, датовану і завірену.
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19.05.2021 00:44 Відповісти
Что ваш пример демонстрирует что система одна и та же и тут и там. Просто там нужно документальное подтверждение не согласия, а здесь документальное подтверждение согласия. И как бы без разницы его оформление письменное или электронное и кто это делает тот кто вывозит или тот кто против ввоза.
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19.05.2021 11:20 Відповісти
Есть отцы алкаши и наркоши. Или принципиальные. Меняйте законы, дети не должны страдать от этого
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18.05.2021 15:58 Відповісти
Не забувайте, що інтереси матері, це не завжди інтереси дитини... Жінки дуже часто маніпулюють дітьми з метою помсти.
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18.05.2021 16:02 Відповісти
або думають не тим м1сцем...
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18.05.2021 16:16 Відповісти


Shaggy Bot 25+ cm@r0808p

Як повідомляють користувачі соцмереж, жінку звати Людмила, вона мешкає у Дружківці Донецької області.
Наразі її ймовірний обліковий запис lyudmila.chmulyova у Facebook також заблоковано.
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18.05.2021 16:29 Відповісти
рускомирка... все зрозуміло.
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18.05.2021 16:30 Відповісти
аж ніяк не все - там багато цікавого попереду...
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18.05.2021 16:40 Відповісти
напевно батько - "апалченец" тому і не може оформити довідку....
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18.05.2021 16:43 Відповісти
Авжеж іноземець - громадянин ОРДЛО чи навіть РФ.
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18.05.2021 18:23 Відповісти


Пуб-Ли-Цист@publeecist 6 мин

Там би ще копнути, звідки у дружківського держслужбовця-соцпрацівника, із зарплатою десь 4500 грн, гроші на подорож всім сімейством до Туреччини
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18.05.2021 18:13 Відповісти
тут більше інфи https://mobile.twitter.com/1187pik/status/1394610194773123072
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18.05.2021 18:43 Відповісти


Vladimir MT 25%@tvm111 5 ч

Папа - поплченец. Мама живя в недореспубликах, купила в Украине левые загранпаспорта и хотела отдохнуть в Турции. Нет дорогая едь в Макеевку и лето проводи на терриконах и носи в окопы папе борщи Вот такая она Украина ласковая для своих сыновей и дочерей и жесткая к предателям.

Кстати. Сотрудники СБУ вопрос к вам!!! А проверить эту жиночку кто она така, кто ее муженек, где мешкае, получила ли она ксиву с курицами, как ей достались эти загранпаспорта слабо?
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18.05.2021 19:35 Відповісти
Ну а может он знал кому не дал разрешение ?
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18.05.2021 16:09 Відповісти
Тоесть мнение одного из родителей просто не должно учитываться?
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18.05.2021 16:11 Відповісти
Сама паскуда, і дітей своїх у тому ж дусі вирощує!
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18.05.2021 16:01 Відповісти
кончита конченая. выкиньте ее нахрен с Украины. с выводком . нам такие не нужны
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18.05.2021 16:01 Відповісти
Якщо ти дурновата по життю то до чого тут курва укр. паспорт ?
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18.05.2021 16:01 Відповісти
Батька дітей судити за статтею про скотоложство. Ну як можна було запліднювати таку худобину?
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18.05.2021 16:01 Відповісти
Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 1861 Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 1861 Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 1861
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18.05.2021 16:03 Відповісти
Хочешь увидеть свою невесту в будущем -- посмотри на тёщу.

...ну, не доглядел жених трошки -- в тёмном хлеву... *)
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18.05.2021 16:11 Відповісти
Та якщо ж він турок то як його судити?
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18.05.2021 19:05 Відповісти
мамашка первый раз выезжает за границу с детьми ?
Дурковатая какая то
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18.05.2021 16:01 Відповісти
А у тебя первого раза не было? Ты сразу со второго начал?
А то что мамаша не в адеквате это да.
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18.05.2021 16:13 Відповісти
везде на всех ЗАБОРАХ написано - если дети едут с ОДНИМ РОДИТЕЛЕМ нужно нотариальное разрешение от второго
Или о втором должен быть нотариально подтвержденная пропажа ,пребывание в тюрьме и тд и тп)
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18.05.2021 17:36 Відповісти
Лишить родительских прав по ст. 164 Семейного кодекса:
1.Жестокое обращение с ребёноком
2. прибегание к любым видам эксплуатации ребенка (удовлетворение личных амбиций)
3. за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка (нужно решение суда) . Принуждение ребёнка в Надругательство над государственными символами (паспорт Украины, герб)
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18.05.2021 16:02 Відповісти
То це взагалі нові обставини.
Ніхто їй катати так, як заманеться, не дозволить.
Бо може продати цих діточок у рабство. Та мало ще куди, якщо навіть й нікуди.
Спираючись на попередню інформацію з новин від "цензор.нет", можна зрозуміти, що читачі були недостатньо інформовані.
Так це нормально для "жовтої преси".
І для такої як ця - теж.
Драйв Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 2440
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18.05.2021 16:03 Відповісти
ну и при чем тут паспорта????
а чего не порвала свидетельства о рождении???
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18.05.2021 16:03 Відповісти
Почему голову себе не оторвала?
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18.05.2021 16:14 Відповісти
себе - больно )))
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18.05.2021 16:15 Відповісти
Ну да, быть идиоткой не больно.
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18.05.2021 16:19 Відповісти
На фото папорти не біометричні. Біометричні порвати - це вже накладно для кишені.
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18.05.2021 18:26 Відповісти
два раза брала билеты и два раза не знала шо надо согласие ... Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 6322 -типичная "харькавчанка" , плять..
З.Ы. .. и при чём тут паспорта, если головой больна..
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18.05.2021 16:03 Відповісти
вони перші попались під руку
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18.05.2021 16:05 Відповісти
Просто заберіть паспорт у макаки. Крапка.
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18.05.2021 16:04 Відповісти
Она говорит, что уже второй раз покупает билеты. А с первого раза она не запомнила, что ее не выпустили? Думала, второй раз не заметят? Так она и в третий раз теперь может билеты купить, и ее опять не выпустят. И в четвертый. В который раз убеждаюсь, что ватники - они умственно отсталые в основном. А виновата Украина, конечно же.
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18.05.2021 16:05 Відповісти
як на міжобласний автобус сідала? у мене була одна ситуація, що жінка встала і пішла до виходу, коли літак ще не зупинився, як у автобусі то баби роблять.
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18.05.2021 16:08 Відповісти
Да таких 73%. Не вывезли мусор - гавно не страна. А то что сами себе мэра выбрали - это другое.
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18.05.2021 16:17 Відповісти
Что и требовалось доказать!
Тёте следовало научить детей говорить "папа, иди-ка ты в ...опу"?!
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18.05.2021 16:06 Відповісти
По всему видно,що у дамочки в голове СССР.А конкретно сидит кролик бьёт в цимбалы и напевает"Мой адрес не дом и не улица.Мой адрес советский союз".В Союзе между республиками передвижение было свободным.Но за границу только через АВИР Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 5967
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18.05.2021 16:10 Відповісти
ОВИР. Отдел виз и разрешений
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18.05.2021 16:30 Відповісти
АВИР проверочное слово Армавир Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 6178
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18.05.2021 16:34 Відповісти
явно темнит мамашка.... рвется аж ширинка трещит в какой там раз прорывает границу... значит дело нечисто.... явно детей в какую то мульку замутила.. есть такие что продадут и не дрогнут а есть такие что загуляют да так что и 10 лет не вспомнят о детях... боюсь и правильно будет кстати если мамашу внесут в базу данных как лицо требующего тщательной проверки с перепроверкой всего и вся.... а ее ли это дети??!! вот ведь в чем может стоять вопрос??!!и такие факты были и не раз поддельные документы на вывоз детей на продажу..и на какие цели...
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18.05.2021 16:11 Відповісти
...от тільки нафіга "відєологічєскую дівєрсію" грати для "вєстєй" ру, якщо знов нє прокатіло..?
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18.05.2021 16:44 Відповісти







Луиза Чкалова@luiza4kaLova_5 мин

уже верещит, что видео смонтировано, и угрожает судом
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18.05.2021 18:15 Відповісти
Я ж казав шо знімав на телефон попихайло, а батько дітей дозволу на виїзд не давав. От ************ і показала шо вона дійсно ************.
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18.05.2021 16:12 Відповісти
Підтверджую - казав.
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18.05.2021 16:15 Відповісти
Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко - Цензор.НЕТ 3391 Дякую
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18.05.2021 16:19 Відповісти
В Америці дитину не можна вивезти за межі штату без дозволу одного з батьків якщо в розлучені.
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18.05.2021 16:13 Відповісти
Ага, вот эту мадам переселить в Россию и чтобы она попробовала там выкинуть вот такие финты и относительно паспорта и относительно запрета.
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18.05.2021 16:21 Відповісти
Лишить, суку, гражданства. В идеале и 73% населения, не граждан, а именно населения, как их любимые совки и называли.
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18.05.2021 16:29 Відповісти
Короче,шаболда ещё та.
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18.05.2021 16:38 Відповісти
Очередная РСП👹👹👹😿😿👹 решила без согласия отца детей обмануть законы, которые не просто так придуманы. Отцу детей стоит полумать, может лишить ее родительских прав за таеое. 👹👹👹👹👹👹
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18.05.2021 16:45 Відповісти
Вуаля
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18.05.2021 16:52 Відповісти
Ну пока что она сама в жопе. Причем в глубокой. Теперь ее нужно просто лишить украинского гражданства и и бай-бай! Вообще-то в уважающем себя государстве именно так бы и сделали. А у нас вседозволенность и безнаказанность позволяют творить подобные вещи. А когда ее иностранный муж ее выгонит к ******, она будет ползать вдоль границы (с той стороны) и просится к маме.
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18.05.2021 17:09 Відповісти
А можешь назвать хоть какое-то государство, в котором лишают гражданства ?
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18.05.2021 21:06 Відповісти
USA
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19.05.2021 16:16 Відповісти
Кремлёвская ложь.

США накладывают санкции на те страны, которые таким образом нарушают права человека.
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19.05.2021 17:39 Відповісти
Это вы мне, человеку проживающему в США рассказываете??? Не выдавайте желаемое за действительное. Это не ложь. Так должно быть и так есть. И это правильно. Эта рвань не может оставаться гражданкой страны, которую ненавидит и прививает к ней ненависть своих детей. Бай!
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20.05.2021 08:50 Відповісти
В Украине проживает множество дебилов, не понимающих, что закон Украины не позволяет насильно лишать гражданства.

В США таких дебилов ещё больше )))

В США, как и в Украине, могут приостановить гражданство тех, кто его получил не по праву рождения.
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20.05.2021 11:04 Відповісти
Ну если вы скатились до оскорблений, то вы просто ничтожество. Общаться с дураком нет желания. Никто не говорил о Законах Украины. До свидания.
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20.05.2021 14:40 Відповісти
Я никого не оскорблял.

Я просто сказал, что в любой стране есть дебилы, не знающие законов страны, до с пеной у рта доказывающие, что эти законы нарушают базовые принципы прав человека.

Ни одного человека никогда в США не лишили полученного по праву рождения гражданства.

А то, что, про что ты подумал, называется денатурализацией.
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20.05.2021 15:18 Відповісти
Знать бы фамилию этой твари. Затролили бы эту мерзость без мозга. Наверняка **** из руського мира. Поставить ****** отметки в паспорт и кошмарить ее до белого каления! Муж этой суки не дал всех документов так оно обвинило Украину!! Суке нос как минимум разбить надо
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18.05.2021 17:42 Відповісти
Жінка, яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, не мала дозволу від батька дітей на їх виїзд за кордон, - речник Держприкордонслужби Демченко - Цензор.НЕТ 3234
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18.05.2021 18:16 Відповісти
Чому пишуть - "українка"? Це типово "москальське" бидло, переселене колись із території московської орди. Українка ніколи навіть не подумає кидатись паспортом через митні та прикордонні проблеми - до чого тут одне до одного? Таких дійсно треба викидати з країни - хай їдуть куди хочуть. Таке лайно ніде не поважають та не *******.
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18.05.2021 17:58 Відповісти
Жінка, яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, не мала дозволу від батька дітей на їх виїзд за кордон, - речник Держприкордонслужби Демченко - Цензор.НЕТ 1542

Людмила Чмулева ...
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18.05.2021 19:02 Відповісти
не стоит удивляться,панове,
на всех каналах, особенно прокацапских - идёт полным ходом дибилизация населения,
где новостями является невыносимая жизнь украинцев и постоянные чп...
включая зомбоящик ты сразу слышишь, кто где убит, застрелен, умер, сгорел, повесился, утонул, разбился, отравился и пр. негатив , а хороших новостей -не более 10 %...
контроль этих эти процессов - пущен на самотёк, а политикам такое - не интересно,
больше чем уверен, что кацапия вкладывает огромные средства в то, чтобы так было у нас на постоянной основе и чтобы у нас появлялось всё больше и больше таких чмулёвых и их недовольных жизнью в стране отпрысков которым "какаяразница..."
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18.05.2021 19:48 Відповісти
Так я ж казав , що вся проблема в москворотій свинособаці . Україна тут взагалі ні до чого .
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18.05.2021 21:30 Відповісти
Вот и прояснилось, вся проблема в идиотских законах Уркаины... как женщина и говорила.
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18.05.2021 23:23 Відповісти
Проблема в идиотской твоей голове.
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19.05.2021 11:30 Відповісти
А дети скорее всего имеют двойное гражданство, и она их по незнанию ввезла в Украину по украинских паспортах. А теперь папаше турку надо ехать в украинское консульство, и делать разрешение на вывоз с Украины, а потом высылать его. В общем мороки еще той, а попробуй ему обясни почему такой идиотизм в стране, которая в ЕС стремится...
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18.05.2021 23:40 Відповісти
Проста ватна дегенератка, що з неї взяти?
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19.05.2021 00:49 Відповісти
 
 