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Шмигаль доручив МЗС та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів щодо евакуації українців з Сектору Гази
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МЗС та Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази.
Про це глава Кабміну написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"На виконання доручення президента України дав завдання Міністерству закордонних справ і Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази", - написав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що більше сотні українських громадян висловили бажання покинути Сектор Гази, і уряд докладе максимум зусиль, щоб надати допомогу.
Топ коментарі
+4 Vik Tor da48d4e6
показати весь коментар18.05.2021 18:44
+1 Привет
показати весь коментар18.05.2021 16:21
+1 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.05.2021 16:21
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Будь ласка, зачекайте...
короче х... груши окалачивают мол усё, шо нада мы делаем...