Шмигаль доручив МЗС та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів щодо евакуації українців з Сектору Гази

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МЗС та Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази.

Про це глава Кабміну написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання доручення президента України дав завдання Міністерству закордонних справ і Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази", - написав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що більше сотні українських громадян висловили бажання покинути Сектор Гази, і уряд докладе максимум зусиль, щоб надати допомогу.

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