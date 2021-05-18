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Шмигаль доручив МЗС та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів щодо евакуації українців з Сектору Гази

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шмигаль доручив МЗС та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів щодо евакуації українців з Сектору Гази

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МЗС та Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази.

Про це глава Кабміну написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання доручення президента України дав завдання Міністерству закордонних справ і Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази", - написав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що більше сотні українських громадян висловили бажання покинути Сектор Гази, і уряд докладе максимум зусиль, щоб надати допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді українців із Сектору Гази, - МЗС
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Топ коментарі
+4
Стесняюсь спросить-а что это за украинцы из Газа? Это безответственные украинки, вышедшие замуж за арабов и недавно в своих паранджах осуждавшие Израиль?
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18.05.2021 18:44
+1
Ага...и месяца не прошло как до шмыгла дошло...
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18.05.2021 16:21
+1
Так зебоб же уже распорядился нескольками новостями ранее. Куда этот шморгаль лезет по перед шефа в пекло? Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 2601
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18.05.2021 16:21
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Ага...и месяца не прошло как до шмыгла дошло...
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18.05.2021 16:21 Відповісти
а чо реально, як раз інфа дійшла. вона ж довго йде по шишкам.
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18.05.2021 16:23 Відповісти
На носу пресс-конференция величайшего о достижениях. Срочно требуется достижение.
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19.05.2021 02:36 Відповісти
Так зебоб же уже распорядился нескольками новостями ранее. Куда этот шморгаль лезет по перед шефа в пекло? Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 2601
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18.05.2021 16:21 Відповісти
так якщо зе розпорядився, то як раз нормально, що шмигаль піддакує. у тебе когнитивний дисонанс - шмигаль не лізе попереду.
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18.05.2021 16:25 Відповісти
Один другому шлют указы... распоряжения... инструкции...

короче х... груши окалачивают мол усё, шо нада мы делаем...
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18.05.2021 16:22 Відповісти
жираф большой ему видней
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18.05.2021 16:27 Відповісти
если б так шмыгаль о Крыме беспокоился... бидонами б за(..)бались б воду возить... Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 6145
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18.05.2021 16:34 Відповісти
як завжди - реакція миттєва......вони реально тормозять - як драпокури
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18.05.2021 16:34 Відповісти
Сейчас начнут скоростную трассу строить из ковидного бюджета.
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18.05.2021 16:36 Відповісти
Стесняюсь спросить-а что это за украинцы из Газа? Это безответственные украинки, вышедшие замуж за арабов и недавно в своих паранджах осуждавшие Израиль?
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18.05.2021 18:44 Відповісти
Может просто жрицы любви которые любят весь мир...а в газе просто работали ))))
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18.05.2021 18:48 Відповісти
 
 