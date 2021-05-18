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Польща (5136) українці (2379) заробітчани (466)

Посвідку на проживання в Польщі мають 483 тис. іноземців: найбільше серед них громадян України - 265 тис.

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посвідку на проживання в Польщі мають 483 тис. іноземців: найбільше серед них громадян України - 265 тис.

У Польщі дійсні посвідки на проживання мають понад 265 тисяч українців. Тільки за останні три місяці видали понад 20 тисяч посвідок.

Про це пише "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

Так, дійсні посвідки на проживання в Польщі мають 483,5 тис. іноземців. Найбільшими групами є громадяни: України - 265,3 тис. осіб, Білорусі - 31,5 тис. осіб і Німеччини - 20 тисяч осіб.

Далі йдуть громадяни Росії - 12,7 тисяч, В'єтнаму - 10,6 тисячі, Індії - 10,4 тисяч, Грузії - 8,6 тисяч, Італії - 8,5 тисячі і Китаю - 6,7 тисячі.

Абсолютна більшість іноземців має дозволи на тимчасове проживання - це вже майже 300 тисяч осіб. Приблизно 85 тисяч іноземців мають посвідку на постійне перебування. Зареєстроване проживання в Польщі має 80 тисяч громадян країн Європейського союзу.

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Топ коментарі
+4
"Вид" - это хорошо. Но ты попробуй сдать экзамен по языку и истории Польши. Добавь сюда ещё и прививку без которой тебя и на порог посольства не пустят. А очередь выстоять чего стоит! А за черту перед окошком перешел - нафиг с поля...

И всё эти муки адовы за шо? За работу по 12 часов в день и койку с тумбочкой Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 421
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18.05.2021 17:18
+3
НУ так слуги урода сами говорили, что нада валить из єтой страны, по этому не удивительно Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 400
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18.05.2021 17:07
+3
Якщо Європа не йде в Україну то українці йдуть в Європу.
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18.05.2021 17:09
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НУ так слуги урода сами говорили, что нада валить из єтой страны, по этому не удивительно Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 400
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18.05.2021 17:07 Відповісти
" ... Среди перечисленного была львиная доля реформ, предложенных украинцами - к примеру, более жесткие наказания за коррупцию, возвращение Крыма и Донбасса, достойные зарплаты, пенсии и т.д.
Инициатива самого Зеленского - Экономический паспорт Украины (ЭПУ).
Если описать простыми словами ЭПУ - это возможность контроля над налоговыми расходами, привлечение каждого украинца в экономическую жизнь и самое главное, стимул для заробитчан вернуться из Польши и Чехии. Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 4070 Суть заключается в том, что граждане получат право жаловаться на незаконное использование ресурсов чиновниками.

К примеру, та же вырубка леса в Карпатах. Даже если живешь в Киеве, то почему бы не "осадить" местного руководителя на Западной Украине, который вытащил из твоего кармана уплаченные налоги и крышует незаконный бизнес?

Второй пункт ЭПУ - накопительный фонд. Ничего нового, скажете вы, Рева тоже регулярно об этом говорит. Но у Зеленского видение системы другое. Он хочет создать проект "Страна мечты" Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 466 , а в нем фонд "Будущего поколения" (это пока предварительное название и оно может меняться). Каждый украинец будет вносить туда определенную сумму, и не сможет снять ее, пока детям не исполнится по 18 лет. В свою очередь государство гарантирует, что ни одна копейка оттуда не уйдет "налево".

Таким образом, заробитчанам не надо будет больше билет в Польшу или Чехию, по крайней мере, так думает Зеленский. Они уже будут знать, какое будущее могут дать своим детям.

Конечно, пока это только инициатива, не подкрепленная ничем, кроме юридического опыта Зеленского и штатных экспертов "Слуги народа" Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 5640 . Но тем не менее, накопительная система - практика всех цивилизованных государств Европы."

Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 147
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18.05.2021 17:32 Відповісти
Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 8910 во дает
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18.05.2021 19:55 Відповісти
Якщо Європа не йде в Україну то українці йдуть в Європу.
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18.05.2021 17:09 Відповісти
Это эвакуация
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18.05.2021 17:14 Відповісти
или транзит Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 8515
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18.05.2021 17:37 Відповісти
Iron Nemo Напомню. В 1991 году в Украине были 52 млн 600 тыс населения. Сейчас 30 млн наберется? Что у тебя за флажок, подвижный в подвижном?)))
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18.05.2021 21:16 Відповісти
может у тебя в глазах двоится? Что с флажком не так? Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 8422
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18.05.2021 21:26 Відповісти
"Вид" - это хорошо. Но ты попробуй сдать экзамен по языку и истории Польши. Добавь сюда ещё и прививку без которой тебя и на порог посольства не пустят. А очередь выстоять чего стоит! А за черту перед окошком перешел - нафиг с поля...

И всё эти муки адовы за шо? За работу по 12 часов в день и койку с тумбочкой Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 421
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18.05.2021 17:18 Відповісти
Екзамен по языку и истории Пльши не нужен для вида на жительство.
Даже если человек полный довбойоп, живет в Польше, но по польски ни хрена не понимает- есть куча адвокатов, которые за пеньондзы оформят ему все документы.
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18.05.2021 17:31 Відповісти
Да. Возможно я перепутал с "Карта поляка", которая даёт право обретения гражданства.
"Вид на жительство" это другой статус...
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18.05.2021 17:52 Відповісти
есть нищие страны, жители которых, за Манну Небесную приняли бы украинские условия жизни...
"Ему всегда чего то не хватает,
Зимою лета, осенью весны..." (с)
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19.05.2021 07:29 Відповісти
только я заметил, что они не стремятся в Украину, только учится или бизнес вести и то состоятельные из них. Манна небесная странная
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24.05.2021 11:15 Відповісти
Тю чого це? А як же голосування за "кінець епохи бідності"?
Польща : за Зеленського - 50,65 %
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18.05.2021 17:19 Відповісти
настоящие патриоты
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18.05.2021 17:31 Відповісти
ага, особенно русские в Европе.
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18.05.2021 18:42 Відповісти
И у этих пол миллиона людей такие же права, как у всех поляков, кроме выбирать и быть избранным, в таком случае у нас никогда бы не было опзжо, шарий и др негодяев.
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18.05.2021 17:33 Відповісти
Если бы не ковид их бы было ровно в два раза больше.
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18.05.2021 18:35 Відповісти
Когда ляхи пишут статистику по украинцам в своей говносране, то пускай парралельно пишут сколько поялков моет сортиры в англиях, норвегиях, швециях, германиях. Там цифры будут гораздо впечатляющие.
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18.05.2021 19:53 Відповісти
Здесь более интересный вопрос какой вид на жительство? У кого постоянный те уже фактически не вернутся.
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18.05.2021 20:22 Відповісти
И вот эти 265 тыс украинцев должны иметь возможность въезжать в Украину на полгода на своих авто с еврономерами .
Тогда эти 265 тыс украинцев будут отдыхать в Украине и везти в Украину евро
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18.05.2021 21:51 Відповісти
І правильно роблять.
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18.05.2021 22:54 Відповісти
Голосование руками не помогло. Проголосовал ногами.
.
О "работе по 12 часов и кровати с тумбочкой". Снимаю комнату за 150 долл, включая квартплату. Живу один в трехкомнатной квартире уже полгода, потому что другие комнаты не сданы. В красивом старинном центре небольшого городка.
.
Работаю по 12 часов, но путь на работу/с работы занимает по 20 мин. В Польше нет скотовозок, потому что там нет столько скота, чтоб изобретать для него специальный вид транспорта. Работая в Украине по 8 часов, уставал больше. Из-за транспорта.
.
Зарабатываю слабенько: 1100 долл/мес нетто. Плюс имею небольшую подработку для души. Не перетруждаюсь и не экономлю на еде. Откладываю ок 800 долл/мес. Живу так уже долгое время. К сожалению, не имею оплачиваемого отпуска.
.
Отношение поляков очень хорошее. Мне комфортно в Польше. То, что я здесь вижу каждый день, не вызывает у меня отвращения и депрессии (как в Украине). Из минусов: Польша - клерикальная страна, и это неприятно.
.
Делаем выводы, господа олигархи со своими шестёрками. Скоро сами будете с автоматиками бегать вокруг своих чудо-предприятий. Или создавайте условия для среднего класса, или теряйте всё украденное непосильным трудом.
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Отдельный привет "бабушкам Черновецкого", кторые живут в каждом украинском населённом пункте. Голосуя за срань из долбоящика или того хуже: поддержанную попами срань, вы делаете свою старость ещё более нищей. Вы позорные трухлявые тупые существа, живущие на всё меньшие и меньшие подачки от ваших мафиозных избранников. Вы на обочине жизни, и это правильно.
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19.05.2021 01:26 Відповісти
Ну так , в розбазарюванні людського ресурсу Україна - чемпіон світу . Тут нам рівних немає . Всіх обігнали .
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19.05.2021 06:28 Відповісти
 
 