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Новини Політика України
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ВР (11722) позачергове засідання (214) Разумков Дмитро (1449)

Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 20 травня, - розпорядження. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 20 травня, - розпорядження. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в четвер, 20 травня, на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі фейсбук прессекретарка Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, позачергове засідання призначено на 16.00 20 травня.

Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 20 травня, - розпорядження 01
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Топ коментарі
+13
Месье Разумков не хочет пояснить налогоплатильщикам, с какого перепуга Рада отдыхала 2 недели на майские, вместе с Рашкой кстати, что символично, вместо усиленной работы в сфере обороноспособности страны на фоне шизоидного обострения у бункерного карлика и кучи войск возле наших границ? Что думает конкретно Разумков по поводу этой эскалации и адекватных действий Рады в ответ и желательно без свойственной ему воды ни о чём? Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание ВР 20 мая, - распоряжение - Цензор.НЕТ 5403
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18.05.2021 17:19
+7
буратина незаметно превратился в Карабаса-Барабаса - хозяина кукольного театра ))))
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18.05.2021 17:22
+6
Єрмак керує Зєлєнскім.
Єрмак керує парламентом
Єрмак керує СБУ і СЗР ,майже підім'яв КСУ
Це в нас який вид правління ? Єрмаківсько-президентсько-парламентський ?
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18.05.2021 17:26
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Подпись длиною в текст. Только ничего не понятно.
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18.05.2021 17:18 Відповісти
головне у дрібницях, 2-а, з 8-ми пунктів, доволі цікаві
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18.05.2021 19:10 Відповісти
Месье Разумков не хочет пояснить налогоплатильщикам, с какого перепуга Рада отдыхала 2 недели на майские, вместе с Рашкой кстати, что символично, вместо усиленной работы в сфере обороноспособности страны на фоне шизоидного обострения у бункерного карлика и кучи войск возле наших границ? Что думает конкретно Разумков по поводу этой эскалации и адекватных действий Рады в ответ и желательно без свойственной ему воды ни о чём? Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание ВР 20 мая, - распоряжение - Цензор.НЕТ 5403
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18.05.2021 17:19 Відповісти
буратина незаметно превратился в Карабаса-Барабаса - хозяина кукольного театра ))))
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18.05.2021 17:22 Відповісти


jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·7 ч
Открытие рынка Земли во время войны -это преступление! Продажа нашего стратегического ресурса в тот момент,когда на фронте каждый день за эту землю гибнут украинцы и окончания войны даже не предвидится-это сродни капитуляции!Разрешение ВРУ продавать стратегический ресурс страны Землю иностранцам в момент когда россия стянула войска к границам Украины,наша Армия готовилась к вторжению россии,а каждый украинец замер в преддверии обстрелов мирных городов-это преступление по законам военного времени!
Есть оккупация военным путём,а есть оккупация ценных ресурсов страны. Те,кто скупит нашу Землю,будут хозяевами в нашей стране. Владение россией-оккупантом нашими гектарами с/х земли-это превращение Украины в периферию московии.
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18.05.2021 17:25 Відповісти
Єрмак керує Зєлєнскім.
Єрмак керує парламентом
Єрмак керує СБУ і СЗР ,майже підім'яв КСУ
Це в нас який вид правління ? Єрмаківсько-президентсько-парламентський ?
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18.05.2021 17:26 Відповісти
Я больше скажу ермакь носит полузеленского в себе отрыгивает когда надо видосик запилять по газетке если тот шо не так сразу прилетает, потом хвать назад аки крокодил сонецко наше ненаглядное квинсистенцию идиотизма и повального воровства до чего мы докатились.. азирова я конечно люблю но не против жить в 12 году те взрослые реально с тормозами дружили а детвора только разошлась без земли и без трусов оставят
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19.05.2021 04:14 Відповісти
Когось спіймали, а посадити не можуть - нема закону. Тому швидесенько ВР зібратись у турборежимі і прийняти все що треба найвеличнішому
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18.05.2021 17:31 Відповісти
Цікаво, це якось пов'язано із АЗС мертвечука?
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18.05.2021 17:32 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

И снова собирается Рада для важных дел

Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание ВР 20 мая, - распоряжение - Цензор.НЕТ 8735
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18.05.2021 17:33 Відповісти
Теряемся в догадках, но ожидаем очередных неприятностей!
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18.05.2021 18:33 Відповісти
А почему нет закона по которому имееющему другое гражданство ЗАПРЕЩЕНО работать в госслужбах и заниматся политикой? Нет-ли у Зеленского второго и третьего Израильского и Итальянского гражданства? Я думаю что таки иесть!
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18.05.2021 18:39 Відповісти
ШО НЕ ПОНЯТНО БАНДЮКИ ЛЕГАЛИЗ ПО ВЫБИВАНИЮ ДОЛГОВ ..МЫ Ж ТЕРПИЛЫ ВСЁ ПРОЩЯЕМ..
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19.05.2021 03:52 Відповісти
 
 