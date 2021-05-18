Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 20 травня, - розпорядження. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в четвер, 20 травня, на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі фейсбук прессекретарка Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, позачергове засідання призначено на 16.00 20 травня.