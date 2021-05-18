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Разумков на вимогу Зеленського скликає позачергове засідання ВР 20 травня, - розпорядження. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в четвер, 20 травня, на вимогу президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі фейсбук прессекретарка Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, позачергове засідання призначено на 16.00 20 травня.
Топ коментарі
+13 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар18.05.2021 17:19
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.05.2021 17:22
+6 макаренко юра
показати весь коментар18.05.2021 17:26
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·7 ч
Открытие рынка Земли во время войны -это преступление! Продажа нашего стратегического ресурса в тот момент,когда на фронте каждый день за эту землю гибнут украинцы и окончания войны даже не предвидится-это сродни капитуляции!Разрешение ВРУ продавать стратегический ресурс страны Землю иностранцам в момент когда россия стянула войска к границам Украины,наша Армия готовилась к вторжению россии,а каждый украинец замер в преддверии обстрелов мирных городов-это преступление по законам военного времени!
Есть оккупация военным путём,а есть оккупация ценных ресурсов страны. Те,кто скупит нашу Землю,будут хозяевами в нашей стране. Владение россией-оккупантом нашими гектарами с/х земли-это превращение Украины в периферию московии.
Єрмак керує парламентом
Єрмак керує СБУ і СЗР ,майже підім'яв КСУ
Це в нас який вид правління ? Єрмаківсько-президентсько-парламентський ?
И снова собирается Рада для важных дел