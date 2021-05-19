УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12483 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
23 925 92
АЗС (374) податки (1490) Державна податкова служба (96) Мельник Вадим (71) Леонов Олексій (13)

Величезні АЗС України не платять податки: "слуга народу" Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Величезні АЗС України не платять податки:

Величезні паливні мережі України не сплачують податки. Чеки, які видавалися людям, не були виявлені в базі податкової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов.

"Чеки з АЗС, які вкотре підтверджують масову несплату податків найбільшими паливними мережами країни. Їх збирали прості українці - купували пальне на заправках у Києві та Київській області. Заправки AMIC, і Motto, і KLO, і WOG, і Socar", - сказано в повідомленні.

За словами нардепа, чеків, які отримували при оплаті пального, в базі податкової не було.

І вся ця ситуація ... відбувається на очах у голови ДФС Вадима Мельника", - підкреслив Леонов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради визнав незадовільною роботу голови ДФС Мельника, - "слуга народу" Холодов

Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 01

Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 02
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 03
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 04
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 05
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 06
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 07
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 08
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 09
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 10
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 11
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
В їх закритті нема сенсу. А ось вздрюкнути по повній, щоб оплатили декілька сотень мільйонів гривень, то треба зробити.
показати весь коментар
18.05.2021 17:36
+19
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 7398 "Венесуэла близко: чем грозит и кому выгодно топливная авантюра ЗЕ"
https://www.youtube.com/watch?v=1v-SvCfVfUw
показати весь коментар
18.05.2021 17:34
+14
Без крышевания со стороны налоговой и других правоохранительных органов такое происходить не может !!!
Там все в долях !!!
показати весь коментар
18.05.2021 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так закройте их !!
показати весь коментар
18.05.2021 17:31 Відповісти
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 7398 "Венесуэла близко: чем грозит и кому выгодно топливная авантюра ЗЕ"
https://www.youtube.com/watch?v=1v-SvCfVfUw
показати весь коментар
18.05.2021 17:34 Відповісти
В їх закритті нема сенсу. А ось вздрюкнути по повній, щоб оплатили декілька сотень мільйонів гривень, то треба зробити.
показати весь коментар
18.05.2021 17:36 Відповісти
Себя вздрюкни. Дерево
показати весь коментар
18.05.2021 17:40 Відповісти
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 5516
показати весь коментар
18.05.2021 19:28 Відповісти
Беню трогать нельзя. Не положено. Он цельный "папа" этой власти.
показати весь коментар
18.05.2021 18:10 Відповісти
И шо?
показати весь коментар
18.05.2021 17:34 Відповісти
А как можно каждый чек провести? Да кроме Привата нет банка который полностью автоматизирован!
показати весь коментар
18.05.2021 17:35 Відповісти
Для баранов РРО подключен к налоговой, пакеты автоматом скидывает касовик, значит налоговая тоже в курсе и вдоле
показати весь коментар
18.05.2021 17:38 Відповісти
Сбой мобильного интернета...пакет не прошел...все это корректируется в конце месяца...
показати весь коментар
18.05.2021 17:42 Відповісти
какой сбой, какое коректируеться ну мля не в теме и пишут всякую херню. В конце рабочего дня кассир делает служебный вынос и Z отчет где указанна сумма выноса, продаж, пдв. Дальше бухг. предприятия делает приходный кассовый ордер на основании Z отчета и отправляет в налоговую для сверки? есть еще вопросы?
показати весь коментар
18.05.2021 17:48 Відповісти
Касса автоматом передает в ДФС каждую транзакцию. Если бы это не работало, "Марию" нагнули бы очень сильно.
показати весь коментар
18.05.2021 17:50 Відповісти
З 2013 року всі РРО так працюють, не тільки Марія.
показати весь коментар
18.05.2021 18:13 Відповісти
Промежуточный сервер,как в ЦВК.есть две базы данных,одна официальная,а вторая левая.налоговая с левой и харчуется
показати весь коментар
18.05.2021 17:43 Відповісти
возможно, но тогда крыша очень высокая
показати весь коментар
18.05.2021 17:51 Відповісти
А низкой в таких вещах не бывает.
показати весь коментар
18.05.2021 17:58 Відповісти
тут одно из двух либо стоят левые РРО не подключенны к сетке, либо тоже в доле, писал выше Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 8964
показати весь коментар
18.05.2021 17:59 Відповісти
А я то думаю как узнать схему и тут народ помог. Спасибо!
показати весь коментар
18.05.2021 18:39 Відповісти
Все ПДВ, яке відпускається (продається) з 1 по 15 число місяця повинно бути зареєстроване в податковому ЄРПН до кінця поточного місяця, а все що продається після 15 числа реєструється до 15 числа наступного місяця
показати весь коментар
18.05.2021 18:43 Відповісти
Надо наказывать жёстко.
показати весь коментар
18.05.2021 17:35 Відповісти
Так все заправки принадлежат вашему хозяину,бородатой бабушке,на кормильца рот открываете?
показати весь коментар
18.05.2021 17:37 Відповісти
Видимо не все еще.
показати весь коментар
18.05.2021 17:56 Відповісти
Воруй вагонами...
Налог не плати миллионами...

И будет щастя у тебя и на Багамах дорогая колбаса!
Но если стыришь на прилавке только мяса два куска

Сразу будет те тюрьма...

(кража более 50 грн. являетсяУголовно наказуема)
показати весь коментар
18.05.2021 17:38 Відповісти
Тю, прально. Платить должны те кто победнее.
С "быдла", типа нас, легче ж сдирать бабло...
показати весь коментар
18.05.2021 17:38 Відповісти
тора - "подарок(взятка) открывает сердца", а нарид какие подарки может предложить держимордам?
показати весь коментар
18.05.2021 18:29 Відповісти
''Ми всі президенти!!!" От вони і роблять по-президентському , не платять податки. А шо щось не так?
показати весь коментар
18.05.2021 17:39 Відповісти
Інфа норм. На виході "0". Керує олігархат.
показати весь коментар
18.05.2021 17:40 Відповісти
більше того, ніколи не платили і не збираються. що змінилося по суті? правильно, нічого. олігархат і досі править бал, морди біля корита і то майже не змінилися.
показати весь коментар
18.05.2021 18:22 Відповісти
Брешет этот зеленый скот....все чеки майские...а сегодня только 18 число....
Месяц еще не закрыт...
показати весь коментар
18.05.2021 17:40 Відповісти
Правильно, хоч одне професійне зауваження. Все ПДВ, яке відпускається (продається) з 1 по 15 число місяця повинно бути зареєстроване в податковому ЄРПН до кінця поточного місяця, а все що продається після 15 числа реєструється до 15 числа наступного місяця. Зеленим перш ніж кидатися лайном треба було проконсультуватися
показати весь коментар
18.05.2021 18:03 Відповісти
Це зауваження "проФФесійне", бо не має з дійсністю нічого спільного, а має на меті лише одне- зіпсувати повітря.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.10.2012 № 1057
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2012 р.
за № 1743/22055

3.1.2. РРО з модемом повинен забезпечувати:
автоматичну із заданою сервером обробки інформації періодичністю передачу контрольно-звiтної інформації до сервера обробки інформації за протоколом передачі інформації (для РРО з КСЕФ та ЕККР, у тому числі передачу інформації про кожен надрукований розрахунковий документ);....
блокування проведення розрахункових операцій у разі:

неможливості передачі контрольно-звiтної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин;
показати весь коментар
18.05.2021 18:29 Відповісти
Без крышевания со стороны налоговой и других правоохранительных органов такое происходить не может !!!
Там все в долях !!!
показати весь коментар
18.05.2021 17:41 Відповісти
А кому и на кого эта "зелёная сопля слуга" жалуется??? Напомню: преЗЕдент, верховная рада, кабинет министров Украины и огромное число представителей власти на местах это всё "слуги народа"!!!
показати весь коментар
18.05.2021 17:41 Відповісти
Такое ощущение, что налоги платят только Лохи. Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 9320
показати весь коментар
18.05.2021 17:41 Відповісти
ВОТ КЕМ ЗАНИМАЙТЕСЬ - А ЗАЧЕМ К МАЛЕНЬКИМ ФОПАМ ЛЕЗИТЕ -НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК С БОЛЬШИМИ - А МЫ ВСЕ НА ЭТО ПОСМОТРИМ - ПОТОМ ФОПОМ ПРЕДЛАГАЙТЕ
показати весь коментар
18.05.2021 17:45 Відповісти
"сенсація" висосана з пальця, фіскальні чеки не відразу висвітлюються на сайті фіскальної служби. Там наче навіть почитати можна чому.
показати весь коментар
18.05.2021 17:47 Відповісти
там на фото є чеки від 1-го, 3, 4, 5, 7 травня.
Хіба не час їм "висвітлюватись"?
показати весь коментар
18.05.2021 17:54 Відповісти
Ну так!
Если предположить, что сумма в 6 лимонов зелени, которую налом ежемесячно заносят в зеленый зоопарк, близка к реальности, то это баблище нужно откуда-то брать!
Вот и крутятся, как могут!
показати весь коментар
18.05.2021 17:50 Відповісти
Они "платят" только не в бюджет, а в карман нужным людям
показати весь коментар
18.05.2021 17:53 Відповісти
Не зря же Гюндуз сидит в генпрокуратуре. Родной SOCAR под надежной крышей.
показати весь коментар
18.05.2021 17:55 Відповісти
Вот вам бухгалтерия в смартфоне по полной диджытализацыи!
показати весь коментар
18.05.2021 17:55 Відповісти
А де чеки з мережі каломийських задристаних заправок, а де чеки з мертевчуківської глуско, БДСМ?
І з якого смітника цей кнопкодав Леонов дістав свій сканер?
Пахне спланованою акцією ЗЄшобли проти популярних заправок.
показати весь коментар
18.05.2021 17:59 Відповісти
у пейсатих нема коррупції, тим більше коли їхній борцун при владі Величезні АЗС України не платять податки: "слуга народу" Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби - Цензор.НЕТ 985
показати весь коментар
19.05.2021 11:43 Відповісти
идиот!
в реестр могут передаваться как отдельные чеки так и z-отчет. и то и то законно
показати весь коментар
18.05.2021 18:15 Відповісти
а модем таки да, должен обеспечивать и тот и тот вариант работы РРО
показати весь коментар
19.05.2021 01:09 Відповісти
Тут есть два варианта:
- если АЗС клепает левые чеки, то их крышует налоговая
- если АЗС проводит все платежи через РРО, то налоговая имитирует обработку данных
Короче, налоговая - сборище коррупционеров и идиотов !!!
показати весь коментар
18.05.2021 18:31 Відповісти
скоріш за все РРО сертифіковані неналежним чином і дозволяють втручання у їхню роботу
показати весь коментар
19.05.2021 11:42 Відповісти
А кто же тогда платит налоги в Украине?
показати весь коментар
18.05.2021 18:34 Відповісти
Проснулся хлопчик,торговые сети тоже не платят,крупные и мелкие региональные,все поставили себе нефискальные кассппараты и рубят бабло под крышей податковой,про это знают все,гетьманович тоже.
показати весь коментар
18.05.2021 18:42 Відповісти
посмотри внимательно в чек. Там написано "фискальный чек". Я знаю производителей кассовых аппаратов. Они не сумашедшие чтобы рубить сук на котором сидят
показати весь коментар
18.05.2021 23:50 Відповісти
У тебя на лбу будет написано король вселенной - будем верить?производители,точнее перекупщики,кассаппаратов еще то жулье,платят податкивцям.что бы те продвигали их продукцию и требовали замены каждые шесть лет.
показати весь коментар
19.05.2021 18:58 Відповісти
перекупщиков кассовых аппаратов не существует. Не мели чушь. Ничего никому производители не платят. По крайней мере "Мария". Про остальных не знаю. Их кассовый аппарат вошел в реестр одним из первых.
показати весь коментар
19.05.2021 22:45 Відповісти
Провідні інтернет провайдери теж не сплачують. Рахунки приходять від ФОПів.
показати весь коментар
18.05.2021 18:47 Відповісти
кроме бюджетников налоги никто не платит так как должны платить.
показати весь коментар
18.05.2021 18:49 Відповісти
кто то думал что сети АЗС (при том что растут как грибы) платят честно налоги?.... разочарую - исправно они только дают взятки в АМКУ и прочим......
показати весь коментар
18.05.2021 19:17 Відповісти
И это ещё никто не поднимает вопрос о сети АЗС Прайм. Там вообще беспредел..... У них есть разные цены на дт для разных «групп».
Группа 1 - бн с ндс
Группа 2- бн для единщиков неНДСников, без регистрации налоговых накладных
Ну и заветный Нал.

Причём они не стесняются и не боятся предлагать это просто по телефону. Я когда услышал, сперва подумал, что неправильно услышал. А- нет, все верно, безнал-одна цена, безнал без ндс- другая, ну а за нал самая низкая с кассовым чеком для туалета. И это не одна захудалая Заправка на отшибе, а сеть АЗС для грузовиков по всей Украине с оборотом в десятки и сотни миллионов грн.
https://azs.primegroup.ua/uk/map
показати весь коментар
18.05.2021 21:28 Відповісти
там схема (була описана тут же на Цензорі) АЗС збирає нал, паливо по документам ніби відпускає за безнал с/г виробникам, тим йде якесь повернення коштів з бюджету, а нал ділиться між ними.
Зараз с/г виробників, що влізли в цю аферу візьмуть за бейци і ті трохи полиняють на пару тис га нашої землі на користь пейсатих рєшал.
Заценіть красоту гри.
показати весь коментар
19.05.2021 11:39 Відповісти
не роздувайте зраду Зе поборов корупції ще рік тому,в нього ж програма дій була всі бачили відосики)
показати весь коментар
18.05.2021 22:04 Відповісти
Таксисты рассказывали, что видели как производят манипуляции с PPO , и это каждое утро на Glusco , Оболонский 1А ...
показати весь коментар
18.05.2021 22:59 Відповісти
Так рєбята ж занесли!
показати весь коментар
19.05.2021 09:17 Відповісти
ну и что? щимят то всё равно мелких ФОПов а не крупный бизнес
показати весь коментар
23.05.2021 20:09 Відповісти
 
 