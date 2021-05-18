Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран
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Міністерство оборони України розглядає можливість придбання протиракетної системи типу ізраїльського "Залізного купола".
Про це під час візиту на підприємство "Мотор Січ" повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента Укрінформ.
"Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони. Хотів би зазначити, що "Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна із складових частин протиракетної оборони. Ще торік ми почали певні дії зі створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливість придбання чогось на кшталт "Залізного купола", - сказав Таран.
Топ коментарі
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Читай мат часть....Желе́зный ку́пол» ( тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров[7]. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.Вряд ли рашка будет пулять по нам неуправляемыми ракетами малого радиуса действия склепаными под боярой где то в гаражах.Его большая эффективность - в защите опред обьекта!Ты что , к каждому городу или обьекту (АЭС, плотина, оруж склады) поставишь по батарее?Цена каждой от 50-170 млн уе.
СМИ назвали стоимость каждого запуска ракеты израильской системы ПВО "Железный купол"
Общество 17-май, 11:249 4 892 0
Запуск каждой ракеты израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая используется в борьбе с запущенными из палестинского сектора Газа ракетами, составляет, по разным оценкам, от $50 тыс. до $80 тыс. Об этом 15 мая сообщил The Jerusalem Post.
Издание подчеркнуло, что за несколько дней "Железный купол" выпустил "тысячи ракет".
Расходы Израиля на оборону составляют в 2021 году 5,6% от ВВП страны, отмечала в апреле "Русская служба ВВС". По этому показателю Израиль находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии (8,4%) и Кувейта (6,5%).
Контекст:
Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой установке.
Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.
На сегодняшний день в Израиле действует 10 батарей. "Чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, по оценке экспертов, необходимо 13 таких установок"
площадь Украины 603 628 км²
путём нехитрых вычислений получаем необходимость в 355 установок по ~100 млн. у.е.