Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран

Міністерство оборони України розглядає можливість придбання протиракетної системи типу ізраїльського "Залізного купола".

Про це під час візиту на підприємство "Мотор Січ" повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента Укрінформ.

"Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони. Хотів би зазначити, що "Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна із складових частин протиракетної оборони. Ще торік ми почали певні дії зі створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливість придбання чогось на кшталт "Залізного купола", - сказав Таран.

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