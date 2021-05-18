УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12787 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
14 009 114
Ізраїль (1226) Міноборони (5257) зброя (5739) Таран Андрій (260)

Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу

Міністерство оборони України розглядає можливість придбання протиракетної системи типу ізраїльського "Залізного купола".

Про це під час візиту на підприємство "Мотор Січ" повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента Укрінформ.

"Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони. Хотів би зазначити, що "Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна із складових частин протиракетної оборони. Ще торік ми почали певні дії зі створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливість придбання чогось на кшталт "Залізного купола", - сказав Таран.

Читайте також: Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Сирії
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
Ви, банда ЗЕлених гнид, вже два роки не даєте жодної копійки на закупівлю ракетних систем "Нептун", "Вільха". ДержОборонне замовлення 2020 року - провалене. А ДержОборонЗамовлення 2021 року - ще навіть не підписане! П"ЯТЬ МІСЯЦІВ від початку року минуло - а ЗЕлені ублюдки грають у кишеньковий більярд замість роботи.
показати весь коментар
18.05.2021 17:45
+29
Що,Україна сама не здатна виробляти таке???Чи українцям не потрібна робота??))))
показати весь коментар
18.05.2021 17:43
+28
а нам могут и не продать, я за деньги уже молчу, команда зеленых популистов
показати весь коментар
18.05.2021 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Таран....
Читай мат часть....Желе́зный ку́пол» ( тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров[7]. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.Вряд ли рашка будет пулять по нам неуправляемыми ракетами малого радиуса действия склепаными под боярой где то в гаражах.Его большая эффективность - в защите опред обьекта!Ты что , к каждому городу или обьекту (АЭС, плотина, оруж склады) поставишь по батарее?Цена каждой от 50-170 млн уе.
показати весь коментар
18.05.2021 20:24 Відповісти
Посмотрите на Тарана, он не выглядит, как человек на своём месте, не по умственным, не по морально-волевым и организационным качествам, Бутусов подтвердит. Вопросы к тем, кто его туда назначил.
показати весь коментар
18.05.2021 20:26 Відповісти
кто назначил? вот кто назначил
Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран - Цензор.НЕТ 537
показати весь коментар
18.05.2021 20:42 Відповісти
Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран - Цензор.НЕТ 8559
показати весь коментар
18.05.2021 20:43 Відповісти
щаз
показати весь коментар
18.05.2021 20:27 Відповісти
Пан атаман Таран...
показати весь коментар
18.05.2021 21:34 Відповісти
А в результаті куплять ще пару елітних авто - возити тушку міністра.
показати весь коментар
18.05.2021 22:39 Відповісти
Такое впечатление, что и в МО сидит 95 квартал. Фантазеры.


СМИ назвали стоимость каждого запуска ракеты израильской системы ПВО "Железный купол"
Общество 17-май, 11:249 4 892 0

Запуск каждой ракеты израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая используется в борьбе с запущенными из палестинского сектора Газа ракетами, составляет, по разным оценкам, от $50 тыс. до $80 тыс. Об этом 15 мая сообщил The Jerusalem Post.

Издание подчеркнуло, что за несколько дней "Железный купол" выпустил "тысячи ракет".

Расходы Израиля на оборону составляют в 2021 году 5,6% от ВВП страны, отмечала в апреле "Русская служба ВВС". По этому показателю Израиль находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии (8,4%) и Кувейта (6,5%).
Контекст:

Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой установке.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.

На сегодняшний день в Израиле действует 10 батарей. "Чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, по оценке экспертов, необходимо 13 таких установок"
показати весь коментар
18.05.2021 22:51 Відповісти
площадь Израиля 22 145 км²
площадь Украины 603 628 км²
путём нехитрых вычислений получаем необходимость в 355 установок по ~100 млн. у.е.
показати весь коментар
19.05.2021 08:47 Відповісти
Так кто ж у них считать то умеет. Они так, пару нот хером на рояле смогут и все.
показати весь коментар
19.05.2021 22:34 Відповісти
Минобороны рассматривает возможность покупки Железного купола? Может не рассматривать, точнее не пудрить людям мозги, что рассматривает. Во-первых, Iron Dome стоит сумасшедших денег, в том числе и потому, что им управляет разработанный Израилем компьютерный искусственный интеллект. Во - вторых, Израиль никому этот купол не продает именно потому, что им управляет разработанный Израилем компьютерный искусственный интеллект.
показати весь коментар
19.05.2021 01:22 Відповісти
Таран врет как дышит. Если бы он интересовался вопросом, то легко бы узнал, что аналогов "Железного купола нет" и эту систему закупает США. Но у Украины нет денег на систему, у которой один выстрел стоит 90тыс$
показати весь коментар
19.05.2021 04:11 Відповісти
От молодці! "Звичайні" ППО є, літаків безліч - небо надійно закрито, тепер можна і про залізний купол подумати. Тим більше що грошей на його використання (нагадаю - 100-150 тис $ за ракету) у нас просто завалісь!
показати весь коментар
19.05.2021 07:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 