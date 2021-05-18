Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь в районі Авдіївки і Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби, 18 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї поблизу Пісків. У напрямку Авдіївки противник зробив обстріл із підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

"Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - наголошується в повідомленні.

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