Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь в районі Авдіївки і Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС
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Від початку доби, 18 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї поблизу Пісків. У напрямку Авдіївки противник зробив обстріл із підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
"Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - наголошується в повідомленні.
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...а почему, не "трижды нарушали перемирие" ? -- прям странно такое слухать...
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается
(так, я в курсі, що в реальному житті снайпери не користуються лазерними прицілами... Але суть у тому, що кулю в лоба 🤢🤮🤡 давно заслужив)