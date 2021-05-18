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Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь в районі Авдіївки і Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь в районі Авдіївки і Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби, 18 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї поблизу Пісків. У напрямку Авдіївки противник зробив обстріл із підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

"Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - наголошується в повідомленні.

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С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь
...а почему, не "трижды нарушали перемирие" ? -- прям странно такое слухать...
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18.05.2021 17:55 Відповісти
В Авдеевку и Песков по одному толковому снайперу и мины от туда летать перестанут!
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18.05.2021 18:04 Відповісти
Для цього потрібен Головнокомандувач, який не боїться розсердити фуйло і взяти на себе відповідальність за наслідки.
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18.05.2021 18:19 Відповісти
зеленский курит трубку мира
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается

(так, я в курсі, що в реальному житті снайпери не користуються лазерними прицілами... Але суть у тому, що кулю в лоба 🤢🤮🤡 давно заслужив)
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18.05.2021 19:23 Відповісти
 
 