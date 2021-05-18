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Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура. ФОТО

Співробітники правоохоронних органів затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду під час одержання грошей, які він вимагав від одного з підприємців за "сприяння" у скасуванні певних судових рішень у Касаційному суді Верховного Суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, в грудні 2020 року суддя, перебуваючи в Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду він нібито може вирішити питання на користь підприємства в Касаційному суді Верховного Суду через своїх знайомих. Зокрема, за 30 тис. доларів він обіцяв скасування Верховним Судом рішень і направлення справи на новий судовий розгляд у першу інстанцію", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали суддю в Слов'янську під час одержання від підприємця усієї суми хабаря.

Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура 01

Кримінальне провадження розслідується за статтею шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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Топ коментарі
+15
жалко что потом, через время не показывают такие же видосики как они выходят на свободу, получают моральную компенсацию из бюджета и продолжают делать то же самое. Еще ни один судья не посадил другого судью в нашей стране...
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18.05.2021 18:06
+9
срочно доставить из китая судью и стрелка для этой мрази
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18.05.2021 18:10
+7
Та не потрібно їх саджати, та ще й на 8 років. Треба діяти логічно! Конфісковувати хабар, а таких "суддів" довічно позбавляти юридичної практики. Щоб він не міг бути ні суддею, ні адвокатом, ні нотаріусом, ні слідчим, ні прокурором. Нехай іде працювати у гірничовидобувну галузь.
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18.05.2021 18:38
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жалко что потом, через время не показывают такие же видосики как они выходят на свободу, получают моральную компенсацию из бюджета и продолжают делать то же самое. Еще ни один судья не посадил другого судью в нашей стране...
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18.05.2021 18:06 Відповісти
Они просто не садятся, он через пару месяцев будет сидеть в своем кресле и также брать взятки, только более осторожно😁😁😁
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18.05.2021 19:20 Відповісти
Мне в полиции говор ли, что нужно давать взятки иначе законно не добиться ничего - полиция выродки , однозначно и навсегда.
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18.05.2021 21:30 Відповісти
Так это взятка или всё-таки мошенничество? Что-то с квалификацией у наших следователей вечные проблемы или заносят оперативно за переквалификацию...Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1587
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18.05.2021 18:08 Відповісти
Следователи - дауны похоже и очень сильно преступника от жертвы не отличить - расстрелять выродков и тварей позорных
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18.05.2021 21:32 Відповісти
Та відпустіть його в Молдавію, всерівно не "посадите"!
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18.05.2021 18:08 Відповісти
А теперь посадите его!..
Что не выходит?
Так может в законодательстве поискать причины?)))
Наши судьи независимы и они оч старались этот статус получить и закрепить за собой! Вот они и вышли независимые от всего! От Закона, от здравого смысла(((
Не все судьи! (да, кидайетесь в меня тапками! Но это правда!) Есть вполне себе адекватные судьи, но им даже охрану нормальную никто не обеспечивает, хотя именно им она нужна больше, чем отбитым на всю голову "судьям", которым она просто не нужна - титушни просто до черта, да и угрожают им только активисты и "А" СБУ.
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18.05.2021 18:10 Відповісти
срочно доставить из китая судью и стрелка для этой мрази
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18.05.2021 18:10 Відповісти
Давно всем известно, что суды - решалы ещё и Именем Украины, но это же Украина, вседозволенность мусорской помойки
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18.05.2021 18:11 Відповісти
во времена "чьоколядного гиганта мысли" прохрюкали бы : маленькая зарплата, поэтому и берет, надо оклад поднять до 100тыс. долл, шоб точно не брал взятки

или берет взятки, шоб пукин не напал
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18.05.2021 18:12 Відповісти
Этот судья ещё и в суд подаст он ведь морально уважаемый пострадал, мусорье такими методами пользуется, да и скоро любой преступник сможет
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18.05.2021 18:13 Відповісти
дискавері по-нашому...всі в темі - всі в зЄлені....- лохам зрелища - без паляниць... Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8787
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18.05.2021 18:23 Відповісти
Нічого дивного. Це звичайна ситуація в судівській мафії. Суддя першої інстанції договорюєся зі своїм куратором в апеляційному суді,суддя апеляційного суду з своїм куратором в касаційному суді і тільки потім приймає рішення. Для суддів немає ні Конституції України ні законів,в тому числі процесуальних кодексів, ні Конвенції про захист прав людини та основних свобод і рішень ЄСПЛ. А всіх їх надійно прикриває ВРП.
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18.05.2021 18:32 Відповісти
Та не потрібно їх саджати, та ще й на 8 років. Треба діяти логічно! Конфісковувати хабар, а таких "суддів" довічно позбавляти юридичної практики. Щоб він не міг бути ні суддею, ні адвокатом, ні нотаріусом, ні слідчим, ні прокурором. Нехай іде працювати у гірничовидобувну галузь.
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18.05.2021 18:38 Відповісти
и детей ихних не допускать на держпосады
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18.05.2021 19:34 Відповісти
Судьи турюпооьловое стадо выполняющие распоряжения мусоров - мусорская помойка
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18.05.2021 21:33 Відповісти
Перевести в КС...
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18.05.2021 18:40 Відповісти
Да всех судей Украины можно скопом сразу сажаить на 10 а лучше 15 лет и обязательно с конфискацией майна членов их семей. Там ни одного честного БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
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18.05.2021 18:41 Відповісти
Члены семьи у них преступники соучастники на которых они и работают получается?
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18.05.2021 21:34 Відповісти
Пусть члены семьи на которых ЗАПИСАННО имущество-сначала докажут легальность его происхождения и уплату налогов и только тогда им можно его оставить. Слова о том что получали гонорары за выступления миллионами долларов,выиграли в Казино,получили подарки от незнакомцев-НЕ КАТЯТ. только документально подтвержденные доходы на которые они приобрели это имущество. Вы знаете как в США у Коломойского отобрали ВСЕ? А просто он не мог подтвердить легальность происхождения миллиарда баксов на которые он в США купил недвижимости и заводов. Вся недвижимость стоимостью более 100 тыс долларов СУММАРНО на всю семью-должна быть конфискована(если нет подтверждения легальности). Я не предлагаю 37 год,я предлагаю Украине наконец стать не бандитским притоном а реальным настоящим государством-как США или Германия или Польша
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19.05.2021 00:18 Відповісти
Падло жирує на наших податках і ще йому мало! Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9776
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18.05.2021 18:41 Відповісти
Мне к слову часто судьи жирные попадались, отчего их так?
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18.05.2021 21:38 Відповісти
вот так и живут все судьи во дворцах, ничего не производя, с неприкосновенностью и вседозволенностью.
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18.05.2021 18:42 Відповісти
...так это ж -- за счёт тех, кто даёт, а не берёт... *)
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18.05.2021 18:53 Відповісти
работа такая
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18.05.2021 19:06 Відповісти
Чегото нет просто это же Украинский судьи, может им косточки приносить вместо собак что похоже с голода пухнут?
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18.05.2021 21:35 Відповісти
"...По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых..."

1. Через кого намагався владнати питання? Хто ці знайомі?
2. Вони ще працюють чи вже висять?
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18.05.2021 19:32 Відповісти
В Украине нет судов, есть ОПГ?
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18.05.2021 21:37 Відповісти
Ачётакова,пля! Дєтішкам на молочішко!
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18.05.2021 19:53 Відповісти
Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3317
За всі роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення кривавого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя янука. І найчастіше звільняли злочинців з прокуворів і міліціонерів. Їх прізвища є в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не могли бути на держслужбі наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії виродки повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно чому Українська держава і Український народ жорстко не беруться і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Видно тому що вони дуже підходять і для вже нинішньої не зовсім проукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді зовсім не годяться для Української держави і народа .
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18.05.2021 21:45 Відповісти
за "содействие" в отмене определенных судебных решений в Кассационном суде Верховного Суда.



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Судебные решения ВС может отменить судья Донецкого окружного административного суда.
Так нах...ра нужен тот ВС.Наплодили судов,теперь сами разобраться не могут.
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18.05.2021 21:55 Відповісти
30000 что то маловато запросил, сразу кидок намечался.
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18.05.2021 22:47 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).....................
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18.05.2021 23:17 Відповісти
 
 