Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура. ФОТО
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Співробітники правоохоронних органів затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду під час одержання грошей, які він вимагав від одного з підприємців за "сприяння" у скасуванні певних судових рішень у Касаційному суді Верховного Суду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, в грудні 2020 року суддя, перебуваючи в Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду він нібито може вирішити питання на користь підприємства в Касаційному суді Верховного Суду через своїх знайомих. Зокрема, за 30 тис. доларів він обіцяв скасування Верховним Судом рішень і направлення справи на новий судовий розгляд у першу інстанцію", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці затримали суддю в Слов'янську під час одержання від підприємця усієї суми хабаря.
Кримінальне провадження розслідується за статтею шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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Что не выходит?
Так может в законодательстве поискать причины?)))
Наши судьи независимы и они оч старались этот статус получить и закрепить за собой! Вот они и вышли независимые от всего! От Закона, от здравого смысла(((
Не все судьи! (да, кидайетесь в меня тапками! Но это правда!) Есть вполне себе адекватные судьи, но им даже охрану нормальную никто не обеспечивает, хотя именно им она нужна больше, чем отбитым на всю голову "судьям", которым она просто не нужна - титушни просто до черта, да и угрожают им только активисты и "А" СБУ.
или берет взятки, шоб пукин не напал
1. Через кого намагався владнати питання? Хто ці знайомі?
2. Вони ще працюють чи вже висять?
За всі роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення кривавого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя янука. І найчастіше звільняли злочинців з прокуворів і міліціонерів. Їх прізвища є в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не могли бути на держслужбі наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії виродки повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно чому Українська держава і Український народ жорстко не беруться і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Видно тому що вони дуже підходять і для вже нинішньої не зовсім проукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді зовсім не годяться для Української держави і народа .
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Судебные решения ВС может отменить судья Донецкого окружного административного суда.
Так нах...ра нужен тот ВС.Наплодили судов,теперь сами разобраться не могут.