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НАТО (5098) Стефанишина Ольга нардеп (75)

Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина обговорила в НАТО пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили з Девідом ван Вілем (помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці - ред.) пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки, яка надаватиме спеціальну цільову допомогу. Ми вітаємо цей крок. Будучи об'єктом постійних гібридних атак, Україна дуже зацікавлена ​​в обміні досвідом з НАТО щодо ефективного реагування", - написала Стефанишина.

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Топ коментарі
+7
"Команда по противогибридной поддержке"... Это сразу в цитаты великих Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке - Цензор.НЕТ 7575
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18.05.2021 18:04
+5
""Киборга" Чемоданова готовятся выдать России - ветеран АТО задержан полицией в Житомире В Житомире полиция арестовала добровольца Леонида Чемоданова, воевавшего в ДАП. Его могут выдать России.

В Житомире арестован ветеран АТО из "Правого сектора" Леонид Чемоданов, известный под позывным "Зеленый". Добровольца могут выдать России. Об этом написал днем 18 мая адвокат Виталий Коломиец в своем аккаунте в Facebook, передает Диалог.UA.

Арестованный доброволец Чемоданов является гражданином РФ, в связи с чем, вероятно, его и планируют выслать обратно в Россию. ""Зеленого" задержала полиция для экстрадиции в РФ. Сюр! (...) В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства-сателлиты" - написал юрист.

Он напомнил, что Чемоданов с лета 2014 года в составе "Правого сектора" противостоял агрессии России на Донбассе. Он, среди прочего, является "киборгом" - воевал за Донецкий аэропорт (ДАП). Во время войны доброволец был ранен. По данным Коломийца, в России в отношении Чемоданова действует некое заочное решение суда о заключении на 5 лет. "Плюс инкриминируют, что 11 лет тому в Украину заехал по другим документам", - написал адвокат. Он уточнил, что срочно едет в Житомир искать арестованного Чемоданова и добиваться его освобождения. Ранее о Чемоданове большую статью выпустило влиятельное украинское издание "Цензор.Нет". В интервью ветеран сообщил, что приехал в Украину из Псковской области РФ и полюбил страну всем сердцем, даже называл ее "Родиной".

"Украина и Россия - это не просто две разные страны, это две разные планеты", - сообщил журналистам "Зеленый". Он называл себя "противником режима Путина" и уверял, что не рискнет возвращаться в Россию. "Меня арестуют, посадят и убьют в тюрьме… Это полицейская страна", - говорил доброволец."
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18.05.2021 18:09
+3
Тупорылые.
Западные страны активно общаются с нашими учеными, которые исследуют механизмы гибридных угроз, а «власть» на своих ученых внимания не обращает, и просит совет на Западе.
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18.05.2021 18:34
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"Команда по противогибридной поддержке"... Это сразу в цитаты великих Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке - Цензор.НЕТ 7575
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18.05.2021 18:04 Відповісти
Выдадут грант и три коучера, шоб дебилам лекции почитать. Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке - Цензор.НЕТ 7598
На распил гранта сядет вся СН.
Коучерам будет пофиг бо ЗП идет и надбавки за Чернобыль тоже.

Вот и вся "команда".
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18.05.2021 18:32 Відповісти
""Киборга" Чемоданова готовятся выдать России - ветеран АТО задержан полицией в Житомире В Житомире полиция арестовала добровольца Леонида Чемоданова, воевавшего в ДАП. Его могут выдать России.

В Житомире арестован ветеран АТО из "Правого сектора" Леонид Чемоданов, известный под позывным "Зеленый". Добровольца могут выдать России. Об этом написал днем 18 мая адвокат Виталий Коломиец в своем аккаунте в Facebook, передает Диалог.UA.

Арестованный доброволец Чемоданов является гражданином РФ, в связи с чем, вероятно, его и планируют выслать обратно в Россию. ""Зеленого" задержала полиция для экстрадиции в РФ. Сюр! (...) В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства-сателлиты" - написал юрист.

Он напомнил, что Чемоданов с лета 2014 года в составе "Правого сектора" противостоял агрессии России на Донбассе. Он, среди прочего, является "киборгом" - воевал за Донецкий аэропорт (ДАП). Во время войны доброволец был ранен. По данным Коломийца, в России в отношении Чемоданова действует некое заочное решение суда о заключении на 5 лет. "Плюс инкриминируют, что 11 лет тому в Украину заехал по другим документам", - написал адвокат. Он уточнил, что срочно едет в Житомир искать арестованного Чемоданова и добиваться его освобождения. Ранее о Чемоданове большую статью выпустило влиятельное украинское издание "Цензор.Нет". В интервью ветеран сообщил, что приехал в Украину из Псковской области РФ и полюбил страну всем сердцем, даже называл ее "Родиной".

"Украина и Россия - это не просто две разные страны, это две разные планеты", - сообщил журналистам "Зеленый". Он называл себя "противником режима Путина" и уверял, что не рискнет возвращаться в Россию. "Меня арестуют, посадят и убьют в тюрьме… Это полицейская страна", - говорил доброволец."
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18.05.2021 18:09 Відповісти
нато прийде порядок наведе))),привезе, та роздасть зброю,нехай дурні між собою воюють,так??? чи ні??
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18.05.2021 18:13 Відповісти
У нас Зеля самый большой гибрид в мире. Все остальные совсем масюпурчатые. Посмотрите на лилипуткина !
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18.05.2021 18:22 Відповісти
Тупорылые.
Западные страны активно общаются с нашими учеными, которые исследуют механизмы гибридных угроз, а «власть» на своих ученых внимания не обращает, и просит совет на Западе.
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18.05.2021 18:34 Відповісти
"Мы вас услышали" - дипломатическая формула, клише, отдельная дорожка на старой пластинке. На ней же обеспокоенность и прочее от ЕС, ООН, и прочих прочих постоянно сочувствующих, советыдающих, поучающих, принуждающих к уважению к агрессору...
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18.05.2021 18:36 Відповісти
Уважать агрессора надо серьёзно! -- если он шо-то захватил и удерживает не сдаваясь.
...а кинуху про тупых и глупых немцев -- самую лучшую -- снимали в 1941- 43 годах.
Токо потом доходит -- шо тебя бьют! ...вот тут и начинается серьёзное кино...
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18.05.2021 18:49 Відповісти
Іспанське стидобіще(((
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18.05.2021 18:42 Відповісти
Причём тут испанцы? ... -- в свете текущей отечественной шняги...
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18.05.2021 18:51 Відповісти
направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Я научность марксистскую пестовал,
Даже точками в строчках не брезговал.
Запятым по пятам, а не дуриком,
Изучал "Капитал" с "Анти-Дюрингом". (с)
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18.05.2021 18:44 Відповісти
Мне "Капитал" нравился. Очень было бы полезно будущим экономистам изучать в истории экономических учений, вместе с Мальтусом, Кейнсом, Адамом Смитом, Рикардо, Самуэльсоном. Отношение к коммунизму там весьма отдалённое.
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18.05.2021 19:20 Відповісти
-- поддержал!

Мне тоже нравится -- всё честно -- как есть...*)
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18.05.2021 19:22 Відповісти
Ну тут как бы название,может не отвечать смыслам.Группа НАТО как бы её не назвали,остаётся группой НАТО.И какие перед ней задачи поставлены нам определение"гибридной"не скажет.Иными словами,не всегда то,що кажется,есть именно тем,чем кажется Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки - Цензор.НЕТ 1972
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18.05.2021 18:45 Відповісти
Самый первый шаг в противогибридной войне - это закрыть телеканал НАШ за разжигание ненависти к прописанному в конституции вектору развития страны на ЕС и НАТО.
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18.05.2021 18:57 Відповісти
SAS? Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки - Цензор.НЕТ 8018
Wellcome
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18.05.2021 19:01 Відповісти
Весна в Воронеже.

Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки - Цензор.НЕТ 164
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18.05.2021 19:03 Відповісти
 
 