Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки
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Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина обговорила в НАТО пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки.
Про це вона повідомила у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили з Девідом ван Вілем (помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці - ред.) пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки, яка надаватиме спеціальну цільову допомогу. Ми вітаємо цей крок. Будучи об'єктом постійних гібридних атак, Україна дуже зацікавлена в обміні досвідом з НАТО щодо ефективного реагування", - написала Стефанишина.
Топ коментарі
+7 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар18.05.2021 18:04
+5 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар18.05.2021 18:09
+3 Mykola Vovk
показати весь коментар18.05.2021 18:34
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Будь ласка, зачекайте...
На распил гранта сядет вся СН.
Коучерам будет пофиг бо ЗП идет и надбавки за Чернобыль тоже.
Вот и вся "команда".
В Житомире арестован ветеран АТО из "Правого сектора" Леонид Чемоданов, известный под позывным "Зеленый". Добровольца могут выдать России. Об этом написал днем 18 мая адвокат Виталий Коломиец в своем аккаунте в Facebook, передает Диалог.UA.
Арестованный доброволец Чемоданов является гражданином РФ, в связи с чем, вероятно, его и планируют выслать обратно в Россию. ""Зеленого" задержала полиция для экстрадиции в РФ. Сюр! (...) В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства-сателлиты" - написал юрист.
Он напомнил, что Чемоданов с лета 2014 года в составе "Правого сектора" противостоял агрессии России на Донбассе. Он, среди прочего, является "киборгом" - воевал за Донецкий аэропорт (ДАП). Во время войны доброволец был ранен. По данным Коломийца, в России в отношении Чемоданова действует некое заочное решение суда о заключении на 5 лет. "Плюс инкриминируют, что 11 лет тому в Украину заехал по другим документам", - написал адвокат. Он уточнил, что срочно едет в Житомир искать арестованного Чемоданова и добиваться его освобождения. Ранее о Чемоданове большую статью выпустило влиятельное украинское издание "Цензор.Нет". В интервью ветеран сообщил, что приехал в Украину из Псковской области РФ и полюбил страну всем сердцем, даже называл ее "Родиной".
"Украина и Россия - это не просто две разные страны, это две разные планеты", - сообщил журналистам "Зеленый". Он называл себя "противником режима Путина" и уверял, что не рискнет возвращаться в Россию. "Меня арестуют, посадят и убьют в тюрьме… Это полицейская страна", - говорил доброволец."
Западные страны активно общаются с нашими учеными, которые исследуют механизмы гибридных угроз, а «власть» на своих ученых внимания не обращает, и просит совет на Западе.
...а кинуху про тупых и глупых немцев -- самую лучшую -- снимали в 1941- 43 годах.
Токо потом доходит -- шо тебя бьют! ...вот тут и начинается серьёзное кино...
Я научность марксистскую пестовал,
Даже точками в строчках не брезговал.
Запятым по пятам, а не дуриком,
Изучал "Капитал" с "Анти-Дюрингом". (с)
Мне тоже нравится -- всё честно -- как есть...*)
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