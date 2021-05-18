240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія
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Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада підтримає призначення головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми ще не рахували кількість голосів у фракції за призначення Ляшка головою МОЗ. У нас достатньо, щоб внести його кандидатуру: для цього потрібно 170 голосів, які вчора ми з колегами зібрали, тобто 70% нашої фракції. Ми внесли в парламент. Мій прогноз, що 240 голосів за призначення Ляшка ми зберемо", - сказав Арахамія на брифінгу у вівторок.
Як повідомлялося, під час позачергового засідання у вівторок Верховна Рада відправила міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.
Очільника МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Вчера слушал интервью с экс-министром, доктором медицинских наук. Так он уверяет, что по закону именно Ляшко, а не Степанов, отвечает за вакцинацию, карантины. А так же то, что именно Ляшко помогал Супрун уничтожать санэпидем службу и инфекционную службу, просто до конца добить не успели.
Даже если предположить, что министр никакого отношения к карантину и вакцинации не имеет, его заместитель полностью от него зависим.
Замы назначаются не ВР, а на заседании Кабмина.
От Степанова не было никакой реакции на действия (точнее бездействие Ляшко)
В Багдаде все спокойно, все хорошо.
А если и плохо, то все равно ситуация улучшается.
Но я сослался на экс-министра, который точно знает функциональные обязанности и министра и его замов и начальников управлений.
Извините, но ваши слова, против его слов, это ноль.
Степанова назначила команда, в команде он и работал и высказывал своё несогласие. Если предположить, что Степанов пытался бороться с панэпидемией, то и не должен был в эфире клеймить позором Ляшко, который очень близок к Зеленскому - это только помешало бы делу. За Степановым тянется нехороший шлейф слухов о злоупотреблениях, но так же есть и мнение работающих врачей, что Степанов ПЫТАЛСЯ, будучи министром, остановить убийственную для Украины, медицинскую реформу Квиташвили-Супрун, а как раз Ляшко, принимал в этом уничтожении, очень весомую роль.
Время покажет, кто был прав, а кто виноват.
Ну а что бы он сделал по твоему мнению??
...
У тебя в деревне "Турцией" называют шахтёрский санаторий в Кирилловке?
М-да. Что, серьёзно лучших мест не видели?..
А до того, как осесть там?
Геть звідси, розбійник! Щоб аж мова з рота теліпалася!
...
Отакої! Раніше хоча б казали, що зубожіла підлога країни, бо Порох встановив злочинний державний будуй і йому не кортить світу в Україні - лише торгувати на крові...
Он уже как бы с прибором для вакцинации да и приставать к пациенТКАМ не будет по факту своей ориентации. А ещё если шо, то грымнуть может ,- "Падлюки нажерлися людскої крові!" , так убедительно и откровенно, что все сразу поверят в его желание положить свою жизнь за украинский народ...
Ляшко ничем не рискует - в случае чего свалит все на лысика-папередника. и правильно кстати сделает
А я, всё слышу голоса --
Поют, как буд-то, небеса...(с)
...как по-мне, так внешний вид Ляшка не располагает на долговременные заработки в данном профиле... -- здоровья ему не хватит на Здравоохранение. *)
І в ляшка теж з'явиться такий само плащик, як в стєпашки???
Що повинно змінитись???
Керівником залишається офіс простих рішень, у вигляді зєрмака...
Невже зєрмак призначить того, хто буде пручатись???
Ляшко піде у відставку, якщо йому заважатимуть зелені покидьки?
И их косяки и преступления - ваши косяки!
Может вспомните про конкурс?
Хотя ваши конкурсы тоже напоминают конкурсы пред презиков.
ВРАГИ НАРОДА уничтожают нашу страну