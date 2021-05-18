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Новини Політика України
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МОЗ (3879) Арахамія (1000) Ляшко Віктор (1352) Слуга народу (2544)

240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, -

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада підтримає призначення головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ще не рахували кількість голосів у фракції за призначення Ляшка головою МОЗ. У нас достатньо, щоб внести його кандидатуру: для цього потрібно 170 голосів, які вчора ми з колегами зібрали, тобто 70% нашої фракції. Ми внесли в парламент. Мій прогноз, що 240 голосів за призначення Ляшка ми зберемо", - сказав Арахамія на брифінгу у вівторок.

Як повідомлялося, під час позачергового засідання у вівторок Верховна Рада відправила міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Очільника МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.
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Топ коментарі
+7
А кроме "наш", "свой человек", были еще критерии оценки Ляшка как министра?
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18.05.2021 19:05
+7
а як красіво було в виборчих відосіках - конкурси - професіонали... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9985
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18.05.2021 19:33
+6
Шило на мыло
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18.05.2021 19:28
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А кроме "наш", "свой человек", были еще критерии оценки Ляшка как министра?
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18.05.2021 19:05 Відповісти
Конечно, обещал не крысятничать как предыдущий товарищ, и вовремя отстегивать в общак
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18.05.2021 19:32 Відповісти
Уявіть ,навіть не цікаво ,як буде зватись чергова лялька з зеленого балагана !! Яка різниця-Іван,Петро чи Микита !!!)))
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18.05.2021 19:48 Відповісти
десь в Ютубі я почула, що зовсім не Стефанов керував тими затримками в купівлі вакцин та вибором в кого купляти , а ...
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18.05.2021 20:52 Відповісти
Аліса,на заборах теж багато чого написано і на стелях так саме !! Головне не лялькі ,а режисери та сценаристи,лялькового балагана,а прізвища ляльок немають значення !!!)))
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18.05.2021 21:02 Відповісти
У сатаняки Ляшка глаза страшные, вот это будет мин.здравзахоронения, ужастик из фильма ужасов "Зеленая Украина".
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18.05.2021 23:50 Відповісти
И не палить всю малину фраерскими понтами в козырном шмоте, как предыдущий шлёпер.
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18.05.2021 21:20 Відповісти
Конечно есть.
Вчера слушал интервью с экс-министром, доктором медицинских наук. Так он уверяет, что по закону именно Ляшко, а не Степанов, отвечает за вакцинацию, карантины. А так же то, что именно Ляшко помогал Супрун уничтожать санэпидем службу и инфекционную службу, просто до конца добить не успели.
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18.05.2021 21:54 Відповісти
Логика вашего собеседника, просто зашкаливает...
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18.05.2021 22:07 Відповісти
Почему зашкаливает? Человек прямо сказал, что Степанова снимают за действия и бездействие Ляшко. И виновного назначат министром.
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18.05.2021 22:11 Відповісти
Главный санитарный врач, это заместитель министра.
Даже если предположить, что министр никакого отношения к карантину и вакцинации не имеет, его заместитель полностью от него зависим.
Замы назначаются не ВР, а на заседании Кабмина.
От Степанова не было никакой реакции на действия (точнее бездействие Ляшко)
В Багдаде все спокойно, все хорошо.
А если и плохо, то все равно ситуация улучшается.
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18.05.2021 22:21 Відповісти
Судя по вашему посту, вы отношения к медицине не имеете, как не имею его и я.
Но я сослался на экс-министра, который точно знает функциональные обязанности и министра и его замов и начальников управлений.
Извините, но ваши слова, против его слов, это ноль.

Степанова назначила команда, в команде он и работал и высказывал своё несогласие. Если предположить, что Степанов пытался бороться с панэпидемией, то и не должен был в эфире клеймить позором Ляшко, который очень близок к Зеленскому - это только помешало бы делу. За Степановым тянется нехороший шлейф слухов о злоупотреблениях, но так же есть и мнение работающих врачей, что Степанов ПЫТАЛСЯ, будучи министром, остановить убийственную для Украины, медицинскую реформу Квиташвили-Супрун, а как раз Ляшко, принимал в этом уничтожении, очень весомую роль.

Время покажет, кто был прав, а кто виноват.
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19.05.2021 12:25 Відповісти
240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7922
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18.05.2021 19:07 Відповісти
Хотів би я знати, як можна бути за порошенка після всього що він зробив. 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8974
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18.05.2021 19:26 Відповісти
А хто зробив би краще? Прізвище.
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18.05.2021 19:28 Відповісти
Бойко
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18.05.2021 19:38 Відповісти
И что бы сделал тот бойка?? Сдал бы ***** Украину ??
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18.05.2021 19:53 Відповісти
С чего ты взял?
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18.05.2021 19:59 Відповісти
Потому что я знаю что из себя представляет этот скот бойко..
Ну а что бы он сделал по твоему мнению??
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18.05.2021 20:02 Відповісти
Сделал бы так как было во времена януковича, когда я на море в турцию мог поехать без кредита!
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18.05.2021 20:06 Відповісти
😃 Ты идиот?? Вопрос риторический..
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18.05.2021 20:18 Відповісти
А ты порохобот? 240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7763
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18.05.2021 20:21 Відповісти
"на море в турцию"
...
У тебя в деревне "Турцией" называют шахтёрский санаторий в Кирилловке?
М-да. Что, серьёзно лучших мест не видели?..
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18.05.2021 21:37 Відповісти
Я живу в Киеве, осел. 240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1166
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18.05.2021 21:51 Відповісти
Осел в Киеве? Поздравляю.
А до того, как осесть там?
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18.05.2021 21:57 Відповісти
Выкуси. Родился. 240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3352
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18.05.2021 21:58 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що навіть у столиці при Пороху почалися борошна зубожіння і кияни ці 5 років ялини стать вареника?
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18.05.2021 22:14 Відповісти
Бойко?!
Геть звідси, розбійник! Щоб аж мова з рота теліпалася!
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18.05.2021 21:23 Відповісти
240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2963
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18.05.2021 21:29 Відповісти
Штаны тебе обосрал? Негилнык!
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18.05.2021 19:35 Відповісти
Он обосрал не штаны мне, он всю страну обосрал.
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18.05.2021 19:47 Відповісти
Какую страну?? Твою паРашу?? Или лугандон??
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18.05.2021 19:54 Відповісти
всю страну

...
Отакої! Раніше хоча б казали, що зубожіла підлога країни, бо Порох встановив злочинний державний будуй і йому не кортить світу в Україні - лише торгувати на крові...
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18.05.2021 22:20 Відповісти
а шо він зробив? що там твоя методичка про конкретику пише?
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18.05.2021 19:44 Відповісти
опять без этих ваших конкурсов-шмонкурсов...
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18.05.2021 19:08 Відповісти
Полы в ВР подметете и сразу же наберете необходимое количество говносов.
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18.05.2021 19:12 Відповісти
А ляшк тоже был налоговым инспектором? Ну санитаркой он не был, то говорят Супрун Уляна была.
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18.05.2021 19:13 Відповісти
Выбирайте Ляшка который носится с вилами!

Он уже как бы с прибором для вакцинации да и приставать к пациенТКАМ не будет по факту своей ориентации. А ещё если шо, то грымнуть может ,- "Падлюки нажерлися людскої крові!" , так убедительно и откровенно, что все сразу поверят в его желание положить свою жизнь за украинский народ... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9782
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18.05.2021 19:17 Відповісти
Корабёльный сосун ехал бы взад в свою Осетию и умничал там.
Ляшко ничем не рискует - в случае чего свалит все на лысика-папередника. и правильно кстати сделает
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18.05.2021 19:19 Відповісти
240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия
А я, всё слышу голоса --

Поют, как буд-то, небеса...(с)

...как по-мне, так внешний вид Ляшка не располагает на долговременные заработки в данном профиле... -- здоровья ему не хватит на Здравоохранение. *)

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18.05.2021 19:20 Відповісти
І що зміниться???
І в ляшка теж з'явиться такий само плащик, як в стєпашки???
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18.05.2021 19:22 Відповісти
час покаже. не пробуючи на зуб не взнаєш як на смак.
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18.05.2021 19:46 Відповісти
Він брехав теж саме, що стєпанов...
Що повинно змінитись???
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18.05.2021 19:50 Відповісти
а як ще повинна виглядати командна робота начальника і підлеглого? саме так, особливо у постсовків. а тепер він буде сам начальником і вирішуватимете, що говорити.
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18.05.2021 19:53 Відповісти
А чи змінився керівник???
Керівником залишається офіс простих рішень, у вигляді зєрмака...
Невже зєрмак призначить того, хто буде пручатись???
Ляшко піде у відставку, якщо йому заважатимуть зелені покидьки?
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18.05.2021 20:00 Відповісти
Шило на мыло
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18.05.2021 19:28 Відповісти
З язика зняв... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2808 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6313
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18.05.2021 19:38 Відповісти
а як красіво було в виборчих відосіках - конкурси - професіонали... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9985
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18.05.2021 19:33 Відповісти
Как будто он не вместе со степашкой накуралесид.
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18.05.2021 19:48 Відповісти
Предыдущих вы тоже назначили!
И их косяки и преступления - ваши косяки!
Может вспомните про конкурс?
Хотя ваши конкурсы тоже напоминают конкурсы пред презиков.
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18.05.2021 20:13 Відповісти
Выбор между виселицей и гильотиной это тоже выбор. 240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1494
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18.05.2021 20:19 Відповісти
А за что Ляшко? За то, что кофе хорошо разливает и потом молча стоит в сторонке как послушный пес?
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18.05.2021 20:21 Відповісти
И что измениться? Для людей...Мы то при чем?
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18.05.2021 20:32 Відповісти
В свій час за Степанова ви також збирали голоси і за міністра економіки,який довів її до ручки і за Криклія і що - ЧЕРГОВИЙ ПШИКидон?
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18.05.2021 20:33 Відповісти
премьер работал прекрасно, президент отлично, ОП вааще боги. один степанов провалил всю вакцинацию. то что ходил как нищеброд и просил денег на вакцину не в щет. я его не защищаю. такой же мудень как и вы все но пришейте ему еще 37 ярдов баксов недополученных за год фискалами и потерю 2% ВВП. народ же глупий по вашему мнению, народ поверит... и вы на коне...
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18.05.2021 20:46 Відповісти
Заместительница Степанова упорно скрывала срок годности индийских вакцин18 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 3240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3185На заместителя министра здравоохранения Светлану Шаталову составили протокол об административном правонарушении за непредоставление публичной информации о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield производства Serum Institute of India, поступивших в Украину в феврале 2021 года.Читать далее
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18.05.2021 20:58 Відповісти
Ого!!! Схоже, там не на одну курточку накапало за таку вакцинку. Питання одне: куди ми її виливати будемо? Чи Степашку жрать заставлять?!
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18.05.2021 21:07 Відповісти
ну вот и пришол конец нашей медецине
ВРАГИ НАРОДА уничтожают нашу страну
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18.05.2021 21:17 Відповісти
Забули, що таке перевірки санстанцією? Отрижка совка зеленого кольору..
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18.05.2021 21:48 Відповісти
конец всей остальной медицине...останется только ковид...
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18.05.2021 21:57 Відповісти
 
 