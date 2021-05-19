В Україні видали понад 6 млн ID-карток і понад 17 млн закордонних біометричних паспортів, - очільник Держміграції Соколюк
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Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк розповів про динаміку використання українцями цифрових документів.
Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" він окреслив пріоритети і практичні досягнення Міграційної служби щодо впровадження цифрових технологій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Ставлення і застосування цифрових паспортів вийшло на новий рівень. Якщо повернутися до біометрії, в закордонному паспорті відбитки пальців - це mandatory, тобто це обов'язково для громадян від 12 років, то в ID-картці це за бажанням. Ми починали, зрозуміло з 0%, потім 10%, 15%, зараз ми вийшли на 86%. Зараз видано понад 6 млн ID-карток і більш ніж 17 млн закордонних біометричних паспортів", - зазначив Соколюк.
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Расскажите, что безвиз для Украины невозможен и что он никому в Украине неинтересен... Начинайте!
Что уже забыли, что это не просто невозможность?! Привыкли что это данность?! Так возрадуйтесь!!! Ваш клоун низведет вас снова до статуса стоятелей в очереди под консульствами стран мультивизы которых есть у хозяевов вашего клоуна, равно как и поместья в этих странах у них есть! Клоун точно ваш слуга?!))))))))))
(((
Укрїнською -Пливли,пливли -на березі всралися.
Найвеличнішому ********** - СЛАВА!!! (Бодай би його качка копнула і курка вбрикнула, бодай би сказився та здох.)
Так що ті, які голосували за Клоуна можуть сміло порвати
свої закордонні біометричні паспорти, бо це були "грєшниє дєянія клятого пороха" ...😆