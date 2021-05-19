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біометричні паспорти (134) Держміграція (213) ID-картка (65) Соколюк (18) ДМС (44)

В Україні видали понад 6 млн ID-карток і понад 17 млн ​​закордонних біометричних паспортів, - очільник Держміграції Соколюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні видали понад 6 млн ID-карток і понад 17 млн ​​закордонних біометричних паспортів, - очільник Держміграції Соколюк

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк розповів про динаміку використання українцями цифрових документів.

Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" він окреслив пріоритети і практичні досягнення Міграційної служби щодо впровадження цифрових технологій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ставлення і застосування цифрових паспортів вийшло на новий рівень. Якщо повернутися до біометрії, в закордонному паспорті відбитки пальців - це mandatory, тобто це обов'язково для громадян від 12 років, то в ID-картці це за бажанням. Ми починали, зрозуміло з 0%, потім 10%, 15%, зараз ми вийшли на 86%. Зараз видано понад 6 млн ID-карток і більш ніж 17 млн ​​закордонних біометричних паспортів", - зазначив Соколюк.

Читайте також: Заяву на біометричний паспорт тепер можна подати онлайн, - Держміграції
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Топ коментарі
+3
Ну давайте! )))
Расскажите, что безвиз для Украины невозможен и что он никому в Украине неинтересен... Начинайте!
Что уже забыли, что это не просто невозможность?! Привыкли что это данность?! Так возрадуйтесь!!! Ваш клоун низведет вас снова до статуса стоятелей в очереди под консульствами стран мультивизы которых есть у хозяевов вашего клоуна, равно как и поместья в этих странах у них есть! Клоун точно ваш слуга?!))))))))))
(((
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18.05.2021 19:22
+2
та пофиг, карточка лежит в обложке от старого паспорта, там ещё удобно форму с пропиской держать
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18.05.2021 19:13
+2
В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк - Цензор.НЕТ 8413
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18.05.2021 19:21
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та пофиг, карточка лежит в обложке от старого паспорта, там ещё удобно форму с пропиской держать
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18.05.2021 19:13 Відповісти
объясните что я выиграл от замены паспорта, кроме того что заплатил 300+ грн, и то на 10 лет...
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18.05.2021 19:15 Відповісти
Позорники не обеспечили терминалами тех, кого положено, диджитилизаторы хреновы
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18.05.2021 19:16 Відповісти
а тєх, ково нє положено, - обєспєчілі... шоб оні на камєру ефєктнєй швирялі

В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк - Цензор.НЕТ 2990
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18.05.2021 19:21 Відповісти
В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк - Цензор.НЕТ 8413
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18.05.2021 19:21 Відповісти
Ну давайте! )))
Расскажите, что безвиз для Украины невозможен и что он никому в Украине неинтересен... Начинайте!
Что уже забыли, что это не просто невозможность?! Привыкли что это данность?! Так возрадуйтесь!!! Ваш клоун низведет вас снова до статуса стоятелей в очереди под консульствами стран мультивизы которых есть у хозяевов вашего клоуна, равно как и поместья в этих странах у них есть! Клоун точно ваш слуга?!))))))))))
(((
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18.05.2021 19:22 Відповісти
Російською - Хотели как лучше -получилось как всегда (с)
Укрїнською -Пливли,пливли -на березі всралися.
Найвеличнішому ********** - СЛАВА!!! (Бодай би його качка копнула і курка вбрикнула, бодай би сказився та здох.)
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18.05.2021 19:51 Відповісти
Если дальше так пойдёт - то я с гордостью замечаю, что фанеры на всех не хватит и покидать Неньку будут толпы картофицированных.
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18.05.2021 20:32 Відповісти
Порох зробив для українців "безвіз", але виявилось, що для бидла потрібен був якраз "безвиїзд"...
Так що ті, які голосували за Клоуна можуть сміло порвати
свої закордонні біометричні паспорти, бо це були "грєшниє дєянія клятого пороха" ...😆
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18.05.2021 20:36 Відповісти
Зашёл в банк поменять карточку. Когда узнали, что мой паспорт - книжечка, обрадовались как дети прянику. Про "Дію" вообще ничего не слышали... Диджитализация, мля!
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18.05.2021 20:37 Відповісти
 
 