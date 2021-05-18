У Полтаві будується спорткомплекс, який відповідає вимогам міжнародної федерації плавання, - ОДА. ФОТО

Полтава зможе приймати чемпіонати України і міжнародні змагання з плавання. В рамках програми "Велике будівництво" тут будується комплекс водних видів спорту, який відповідає світовим стандартам.

Про це йдеться в повідомленні Полтавської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей спорткомплекс унікальний для області. По-перше, він розроблений на основі стандартів і правил проведення змагань Міжнародної федерації плавання FINA та відповідає всім вимогам доступності. По-друге, тут можна проводити національні та міжнародні змагання, збори національних команд. По-третє, активно залучати дітей та молодь до спорту, покращувати соціальну, економічну й інвестиційну привабливість Полтавщини", - сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Спорткомплекс по вулиці Юрченка в Полтаві стане найбільшим спортивним об’єктом регіону, тут тренуватимуться олімпійська та паралімпійська збірні України. У комплексі будуть забезпечені комфортні умови для занять спортивним плаванням, водним поло, синхронним плаванням, плаванням серед спортсменів-дефлімпійців та паралімпійців. Також тут будуть розташовані зали для занять дзюдо, греко-римською, вільною боротьбою та іншими видами єдиноборств.

Комплекс складатиметься з трьох басейнів для плавання: основний довжиною 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий. Загальна площа всієї будівлі становитиме більше 7,8 тис. квадратних метрів. Глядацькі трибуни комплексу розраховані на 500 осіб.

Спорткомплекс довгий час перебував у недобудованому стані. Завдяки президентській програмі "Велике будівництво" його будівництво вдалося розморозити. На сьогодні його готовність становить 55%. Цього року на його добудову з обласного бюджету вже було виділено 23 млн грн. Для завершення будівництва необхідно ще 105 млн грн.

"Ми подали відповідні заявки на фінансування з держбюджету, а 17 травня презентували і захистили проєкт на засіданні відповідної комісії. Жителі всієї Полтавщини розраховують на підтримку", - сказав голова Полтавської ОДА.





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Нагадаємо, в рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році в Україні планується побудувати і реконструювати 29 басейнів і 80 стадіонів.