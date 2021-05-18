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Новини Політика України
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ОДА (1540) Полтава (357) будівництво (759) Синєгубов (757) Велике будівництво (718)

У Полтаві будується спорткомплекс, який відповідає вимогам міжнародної федерації плавання, - ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Полтава зможе приймати чемпіонати України і міжнародні змагання з плавання. В рамках програми "Велике будівництво" тут будується комплекс водних видів спорту, який відповідає світовим стандартам.

Про це йдеться в повідомленні Полтавської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Полтаві будується спорткомплекс, який відповідає вимогам міжнародної федерації плавання, - ОДА 01

"Цей спорткомплекс унікальний для області. По-перше, він розроблений на основі стандартів і правил проведення змагань Міжнародної федерації плавання FINA та відповідає всім вимогам доступності. По-друге, тут можна проводити національні та міжнародні змагання, збори національних команд. По-третє, активно залучати дітей та молодь до спорту, покращувати соціальну, економічну й інвестиційну привабливість Полтавщини", - сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Спорткомплекс по вулиці Юрченка в Полтаві стане найбільшим спортивним об’єктом регіону, тут тренуватимуться олімпійська та паралімпійська збірні України. У комплексі будуть забезпечені комфортні умови для занять спортивним плаванням, водним поло, синхронним плаванням, плаванням серед спортсменів-дефлімпійців та паралімпійців. Також тут будуть розташовані зали для занять дзюдо, греко-римською, вільною боротьбою та іншими видами єдиноборств.

Комплекс складатиметься з трьох басейнів для плавання: основний довжиною 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий. Загальна площа всієї будівлі становитиме більше 7,8 тис. квадратних метрів. Глядацькі трибуни комплексу розраховані на 500 осіб.

Спорткомплекс довгий час перебував у недобудованому стані. Завдяки президентській програмі "Велике будівництво" його будівництво вдалося розморозити. На сьогодні його готовність становить 55%. Цього року на його добудову з обласного бюджету вже було виділено 23 млн грн. Для завершення будівництва необхідно ще 105 млн грн.

"Ми подали відповідні заявки на фінансування з держбюджету, а 17 травня презентували і захистили проєкт на засіданні відповідної комісії. Жителі всієї Полтавщини розраховують на підтримку", - сказав голова Полтавської ОДА.

У Полтаві будується спорткомплекс, який відповідає вимогам міжнародної федерації плавання, - ОДА 02

У Полтаві будується спорткомплекс, який відповідає вимогам міжнародної федерації плавання, - ОДА 03
У Полтаві будується спорткомплекс, який відповідає вимогам міжнародної федерації плавання, - ОДА 04

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Нагадаємо, в рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році в Україні планується побудувати і реконструювати 29 басейнів і 80 стадіонів.
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Топ коментарі
+8
А казармы для Украинской армии и Склады с боеприпасами во время войны это уже не актуально похоже.
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18.05.2021 19:44
+4
Блин, больше 10 лет уже строят! Уже целых две ротации властей обогатились.
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18.05.2021 19:44
+1
їм простіше, всі вони мадяри і католики...
а в україні, сам знаєш, який різнобій заважає злитись в єдиному пориві...
прикинь, русскоязичниє хочуть хокею і рпц в україні...
зате велику роботу суркіса по уроках футболу в школах благополучно завалили...при цьому ребров тренує мадярів, а не навпаки...
все інше мало би віддаватись на розсуд місцевих отг, але на кошти тих намагаються накласти лапу зверху...для вертикалі влади керівництву країни необхідні міцні голови ода
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18.05.2021 21:16
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Блин, больше 10 лет уже строят! Уже целых две ротации властей обогатились.
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18.05.2021 19:44 Відповісти
А кто их проверяет? В нашей стране никто ничего не проверяет, даже продукты. Строят по всем масонским правилам, а у масонов есть поговорка - что наверху, то и внизу. Если наверху воруют, то чего бы и им не красть десятилетиями с этой недостройки?
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18.05.2021 23:46 Відповісти
А казармы для Украинской армии и Склады с боеприпасами во время войны это уже не актуально похоже.
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18.05.2021 19:44 Відповісти
Так склади за часів пана Петра Олексійовича повибухали геть!
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18.05.2021 19:47 Відповісти
Андрюха Полтава постарался походу В Полтаве строится спорткомплекс, соответствующий требованиям международной федерации плавания, - ОГА - Цензор.НЕТ 3023
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18.05.2021 19:58 Відповісти
щось дуже слабенько для мiжнародного рiвня... мiстечковий, районий хiба що...
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18.05.2021 19:58 Відповісти
а у него что чертежей нет? зачем долбить только что построенное? на таких стройках каждая (дирочка) обозначена. за проект заплачено миллионы грн.
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18.05.2021 20:15 Відповісти
25 метров, правильно?
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18.05.2021 20:31 Відповісти
Были на соревнованиях в Венгрии, там в каждом селе по два бассейна, на 25 и на 40 метров. Я спросил почему на 40, а не на 50. Ответили, что у них по закону на спортобъектах, соответствующих олимпийским стандартам должны ежегодно проводиться международные соревнования, мол в каждом селе устанешь проводить.
Потом были на соревнованиях в Венгрии, село Мондок, недалеко от Закарпатья. Соревнования были приурочены к открытию нового регбийного стадиона, на котором после наших детских команд состоялся официальный матч сборных Венгрии и Норвегии.
И все эти объекты у них не чьи то пафосные достижения, а выполнение давней программы по оздоровлению нации
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18.05.2021 20:52 Відповісти
їм простіше, всі вони мадяри і католики...
а в україні, сам знаєш, який різнобій заважає злитись в єдиному пориві...
прикинь, русскоязичниє хочуть хокею і рпц в україні...
зате велику роботу суркіса по уроках футболу в школах благополучно завалили...при цьому ребров тренує мадярів, а не навпаки...
все інше мало би віддаватись на розсуд місцевих отг, але на кошти тих намагаються накласти лапу зверху...для вертикалі влади керівництву країни необхідні міцні голови ода
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18.05.2021 21:16 Відповісти
Не только рускоязычные любят хоккей )) Закарпатские хоккейные команды часто играют в Чехии и Словакии, и в Ужгороде каждую зиму международные турниры ))
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18.05.2021 21:19 Відповісти
успіхи закарпатського хокею на слуху у багатьох, вони заздрять по-білому))...
невже одні закарпатські греко-католики в нього грають чи, таки, все ті ж прихожани рпц?))
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18.05.2021 21:41 Відповісти
Сектантов тут конечно много, но большинство празднует Різдво, а не рождество )) И многие 25.12
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18.05.2021 21:49 Відповісти
до різдва ще й старий новий рік додасться і, тоді вже цілий місяць не до хокею на больну голову...
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18.05.2021 21:59 Відповісти
Краще дорогу Хорол-Кременчук зробіть. Повністю, а не через кілометр.
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18.05.2021 21:18 Відповісти
хіба тільки її одну роблять через кілометр...
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18.05.2021 21:45 Відповісти
Звісно ні. Але частенько доводилось по ній їздити. Тільки розслабився і знову лютий треш з коліями від фур та ямами в пів колеса. А який шарман на переїзді у Семенівці. Там ямені з добрих півметру. Але не виключаю, що ця ділянка під відповідальністю УЗ, а не місцевої влади.
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18.05.2021 21:51 Відповісти
от учора писали, що на окружній харкова місцями підсилюватимуть основу під полотном, бо просадки...
а та основа така скрізь, бо самі тяжкі фури були, то колхіди
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18.05.2021 21:56 Відповісти
Ну серед дня у спеку гасають. У тещі на дачу дорогу так зерновози роздовбали, що місцями по десятку метрів треба їхати 3 км/на годину щоб колеса не втратити.
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18.05.2021 22:08 Відповісти
мрази, это тупо распил бабла
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18.05.2021 22:53 Відповісти
синегубов решил попиарится
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19.05.2021 00:11 Відповісти
 
 