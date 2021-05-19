Охочих брати участь в аукціонах з продажу в'язниць поки немає, - заступниця голови Мін'юсту Висоцька

Наразі немає заявок від потенційних покупців на участь в аукціоні з продажу Ірпінського виправного центру № 132 та Львівської виправної колонії № 48.

Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Аукціони не відбувалися через нереєстрацію учасників. Експерти з нерухомості кажуть про те, що в нас дуже висока ціна і, можливо, для таких великих і вартісних об’єктів в Україні ще інвестори не готові", - зазначила Висоцька.

Вона зауважила, що Міністерство юстиції виставило на продаж майно Ірпінського виправного центру № 132 та Львівської виправної колонії № 48.

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"Буквально тиждень - два і ми анонсуємо продаж Одеської виправної колонії, тому коли лотів буде набагато більше ми сподіваємося, що цей проєкт буде більш результативним й інвестори кожен для себе віднайде в нашій інфраструктурі, яку ми виставляємо, свій об’єкт і придбає його. Якщо ні, то продаж відбувається кількома етапами. Перший етап — за повну вартість, другий - за 50% дисконту, а третій — за аукціоном на пониження. Ми не поспішаємо переходити до такого кардинального третього етапу, ми виставляємо на продаж інші об’єкти для того, щоб надати більше пропозицій потенційним інвесторам. Наразі в нас немає поки що ані зареєстрованого учасника аукціону, ані переможця", - зауважила Висоцька.

Нагадаємо, в рамках "Великої приватизації в'язниць" на аукціон виставили Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Торги мають відбутися вже 3 червня 2021 року.