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Мін'юст (919) в'язниця (389) Висоцька Олена (12)

Охочих брати участь в аукціонах з продажу в'язниць поки немає, - заступниця голови Мін'юсту Висоцька

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Охочих брати участь в аукціонах з продажу в'язниць поки немає, - заступниця голови Мін'юсту Висоцька

Наразі немає заявок від потенційних покупців на участь в аукціоні з продажу Ірпінського виправного центру № 132 та Львівської виправної колонії № 48.

Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Аукціони не відбувалися через нереєстрацію учасників. Експерти з нерухомості кажуть про те, що в нас дуже висока ціна і, можливо, для таких великих і вартісних об’єктів в Україні ще інвестори не готові", - зазначила Висоцька.

Вона зауважила, що Міністерство юстиції виставило на продаж майно Ірпінського виправного центру № 132 та Львівської виправної колонії № 48.

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"Буквально тиждень - два і ми анонсуємо продаж Одеської виправної колонії, тому коли лотів буде набагато більше ми сподіваємося, що цей проєкт буде більш результативним й інвестори кожен для себе віднайде в нашій інфраструктурі, яку ми виставляємо, свій об’єкт і придбає його. Якщо ні, то продаж відбувається кількома етапами. Перший етап — за повну вартість, другий - за 50% дисконту, а третій — за аукціоном на пониження. Ми не поспішаємо переходити до такого кардинального третього етапу, ми виставляємо на продаж інші об’єкти для того, щоб надати більше пропозицій потенційним інвесторам. Наразі в нас немає поки що ані зареєстрованого учасника аукціону, ані переможця", - зауважила Висоцька.

Нагадаємо, в рамках "Великої приватизації в'язниць" на аукціон виставили Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Торги мають відбутися вже 3 червня 2021 року.
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Топ коментарі
+2
"Стоит машина на светофоре. К водителю подходит пацан и говорит: - Дядь, а дядь, купи кирпич!
Мужик: - Да зачем мне твой кирпич?
Пацан не отстает.
Мужик: - Ну ладно, сколько?
Пацан: - 300
Мужик: - Слушай, они в магазине за 15 продаются. Иди отсюда со своим кирпичом.
Пацан: - Ну ладно мужик, не хочешь купить кирпич, купи лобовуху…"
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18.05.2021 19:53
+2
Я теж думаю, що без тюрем можна обійтися..... Патрони дешевші.
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18.05.2021 20:28
+1
Темницы рухнут.....! Сбываются мечты народные Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 7718
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18.05.2021 19:52
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"Для того чтобы продать что-то ненужное,
нужно купить что-то ненужное". Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 1781
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18.05.2021 19:49 Відповісти
Возьмите даром! (с)
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18.05.2021 19:52 Відповісти
продавать а садить пробовали ?
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18.05.2021 19:49 Відповісти
Взяли за хобот Мертвечука, а сектанты "життя по новому" в унисон тут на ЦН заверещали, что это ихнюю Святую Свыню пэрэслидують.
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18.05.2021 20:28 Відповісти
Мда, зебилы не исправимы. Кого там за хобот взяли? Медведку от которого верещучка тикала, обсыкая ноги? Все достижения зебилов - Антоненко, Кузьменко и Дугарь упаковали? Сепары вы вместе с Главзебилом Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 6240
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18.05.2021 22:41 Відповісти
Corrections Corporation of America (CCA, Американская исправительная корпорация; Американская корпорация исправительных учреждений; Исправительная корпорация Америки) - американская компания, владеющая и управляющая тюрьмами и местами заключения. Является крупнейшим частным оператором тюрем в США[1], по состоянию на конец 2012 года владеет 47 комплексами и управляет ещё 20 комплексами, не являясь их владельцем. Комплексы расположены в 20 штатах и округе Колумбия. Общая ёмкость учреждений - 92,5 тысячи коек, число сотрудников компании - около 17 тысяч человек. Была основана в 1983 году в Нэшвилле, штат Теннесси[2]. В 2016 году компания была переименована в CoreCivic[3].
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18.05.2021 19:52 Відповісти
Темницы рухнут.....! Сбываются мечты народные Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 7718
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18.05.2021 19:52 Відповісти
"Стоит машина на светофоре. К водителю подходит пацан и говорит: - Дядь, а дядь, купи кирпич!
Мужик: - Да зачем мне твой кирпич?
Пацан не отстает.
Мужик: - Ну ладно, сколько?
Пацан: - 300
Мужик: - Слушай, они в магазине за 15 продаются. Иди отсюда со своим кирпичом.
Пацан: - Ну ладно мужик, не хочешь купить кирпич, купи лобовуху…"
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18.05.2021 19:53 Відповісти
продаже тюрем / В кодлане Коломойского кто что охраняет тот то и имеет.
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18.05.2021 19:53 Відповісти
продам тюрьму с зеками, звонить до 18:00 спросить минюст.... при покупке нескольких штук - скидка!
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18.05.2021 19:54 Відповісти
Тюрьмы мы, конечно, позакрываем...
https://youtu.be/64FlYKvJKxc
*)
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18.05.2021 19:55 Відповісти
Я теж думаю, що без тюрем можна обійтися..... Патрони дешевші.
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18.05.2021 20:28 Відповісти
Хм, дешевле? ... ...при развитом Социализме, один патрончик -- один рубель стоил. Полновесный савецкий!
А за однокомнатную хату, я платил 7 патронов в месяц... -- при зарплате 93 рубля... *)
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18.05.2021 20:40 Відповісти
малюська мУтит... сидельцев уже мутИт...
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18.05.2021 19:57 Відповісти
зебилье, я бы на вашем месте прикупил бы парочку, - чтобы сидеть комфортно. Писюська знает)
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18.05.2021 19:57 Відповісти
Хворі зелені дебіли
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18.05.2021 20:03 Відповісти
Чего й то нет? Я бы купил тюрьму. Даже с сидельцами. с женщинами Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 6363
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18.05.2021 20:03 Відповісти
залюбят!.. до смерти!)
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18.05.2021 20:06 Відповісти
Не ну не целый же день буду отдаваться любви!
Буду тихонечко прятаться к какой нибудь коморке... В бойлерной... На чердаке... На вышке охранника в конце концов!
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18.05.2021 20:13 Відповісти
Женская тюрьма... молодые бабы в полном соку, кровь с молоком, хлопочут
по хозяйству: моют, стирают, месят тесто, пекут пирожки... В углу на
шконке спит БОРЯ ВАВКИН и постоянно нервно во сне вздрагивает.
Одна из баб трясет его за плечо. Он, испуганно вскакивая, просыпается:
- Что, опять трахаццо?!
Баба с улыбкой:
- Пирожка поешь, ***** грозный. Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 7066
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18.05.2021 22:45 Відповісти
а ВАВКИН грозно отвечает,- не откупишься! Охочих брати участь в аукціонах з продажу в'язниць поки немає, - заступниця голови Мін'юсту Висоцька - Цензор.НЕТ 541
Ану в позу! ! Охочих брати участь в аукціонах з продажу в'язниць поки немає, - заступниця голови Мін'юсту Висоцька - Цензор.НЕТ 316
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А в реале:- "Голова болит... отстань...".

В результате водка, лук, селёдка... утром упрёков вопли и нудный нагоняй Охочих брати участь в аукціонах з продажу в'язниць поки немає, - заступниця голови Мін'юсту Висоцька - Цензор.НЕТ 5741
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19.05.2021 07:25 Відповісти
Охочих брати участь в аукціонах з продажу в'язниць поки немає, - заступниця голови Мін'юсту Висоцька - Цензор.НЕТ 3465
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19.05.2021 07:39 Відповісти
Вы продавайте всю структуру с полномочиями содержания зеков, а не провонявшееся строение.

Пеевести тюрьму на хозрасчёт за счет сидельцев - прибыльное дело. За ВИП хаты есть много кому платить, которые и будут основным контингентом частных тюрем.

По другому вам эти тюрьмы не продать.
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18.05.2021 20:09 Відповісти
В Америке, к слову, даже тюрьмы частные. Вот где действительно умеют делать деньги из всего. Ну а мы, действительно, "не готовы"...
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18.05.2021 20:09 Відповісти
деньги должны делаться из прогрессивных телодвижений. Иначе это пыль в глаза. Например наркоторговля и алкогольный акциз. Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 6920
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18.05.2021 20:57 Відповісти
Ты тоже явно не готов Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 1321
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18.05.2021 21:54 Відповісти
я как раз готов как пионер и всегда Желающих участвовать в аукционах по продаже тюрем пока нет, - замглавы Минюста Высоцкая - Цензор.НЕТ 5100
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18.05.2021 22:59 Відповісти
видел одно число 50%. остальное секрет? если не владеешь инфой какого хрена лезешь публиковаться? трудно написать эта зона 200 эта 300 а эта 500. вы их так хотите их продать как ОПЗ. пара подставних тендеров и забрать за копейки
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18.05.2021 20:10 Відповісти
Что значит нет желающих? Сидеть тоже нет желающих, а ведь сидят и много невинных или за чепуху в виден трёх колосков. Кто там у нас главный по посадкам? Неужто все такие честные что и придраться не к чему. Или вы плохо работаете или сами садитесь - надо как то оправдать вас в глазах того же народа.
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18.05.2021 20:11 Відповісти
не бреши коза..даю сто гривень за ковельску втк....
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18.05.2021 20:14 Відповісти
А назначили бы Виктору М., содержание под стражей, и с продажей вопрос закрылся.
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18.05.2021 20:29 Відповісти
Они все негласно приватизированны! Кому нужны разборки потом? Сегодня министр, завтра нет, а проблемы с частными тюрьмами не нужны владельцам...
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18.05.2021 20:35 Відповісти
Там было столько людского горя, что нет смысла что-то строить или начинать - все прахом пойдет. В лучшем случае нужно все сносить, проводить рекультивацию земли и садить деревья в надежде, что природа переработает этот сгусток горя. Жаль, что только цель у достойників другая - баблишко срубить.
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18.05.2021 20:44 Відповісти
а чого як один об"єкт продається? а поділити на окремі споруди і будуть фірми там засилятися.
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18.05.2021 21:27 Відповісти
..и это показывает из рук вон плохую работу Генпрокурора Венедиктовой и руководства НАБУ с САП ))
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18.05.2021 21:36 Відповісти
Тупит Минюстовский маркетинг. Вот в объявлении напишите что продаётся тюрьма в которой будет сидеть ЗЕ. Конкурс будет обеспечен 🤪
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18.05.2021 23:34 Відповісти
 
 