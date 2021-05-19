Охочих брати участь в аукціонах з продажу в'язниць поки немає, - заступниця голови Мін'юсту Висоцька
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Наразі немає заявок від потенційних покупців на участь в аукціоні з продажу Ірпінського виправного центру № 132 та Львівської виправної колонії № 48.
Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Аукціони не відбувалися через нереєстрацію учасників. Експерти з нерухомості кажуть про те, що в нас дуже висока ціна і, можливо, для таких великих і вартісних об’єктів в Україні ще інвестори не готові", - зазначила Висоцька.
Вона зауважила, що Міністерство юстиції виставило на продаж майно Ірпінського виправного центру № 132 та Львівської виправної колонії № 48.
"Буквально тиждень - два і ми анонсуємо продаж Одеської виправної колонії, тому коли лотів буде набагато більше ми сподіваємося, що цей проєкт буде більш результативним й інвестори кожен для себе віднайде в нашій інфраструктурі, яку ми виставляємо, свій об’єкт і придбає його. Якщо ні, то продаж відбувається кількома етапами. Перший етап — за повну вартість, другий - за 50% дисконту, а третій — за аукціоном на пониження. Ми не поспішаємо переходити до такого кардинального третього етапу, ми виставляємо на продаж інші об’єкти для того, щоб надати більше пропозицій потенційним інвесторам. Наразі в нас немає поки що ані зареєстрованого учасника аукціону, ані переможця", - зауважила Висоцька.
Нагадаємо, в рамках "Великої приватизації в'язниць" на аукціон виставили Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Торги мають відбутися вже 3 червня 2021 року.
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нужно купить что-то ненужное".
Мужик: - Да зачем мне твой кирпич?
Пацан не отстает.
Мужик: - Ну ладно, сколько?
Пацан: - 300
Мужик: - Слушай, они в магазине за 15 продаются. Иди отсюда со своим кирпичом.
Пацан: - Ну ладно мужик, не хочешь купить кирпич, купи лобовуху…"
https://youtu.be/64FlYKvJKxc
*)
А за однокомнатную хату, я платил 7 патронов в месяц... -- при зарплате 93 рубля... *)
Буду тихонечко прятаться к какой нибудь коморке... В бойлерной... На чердаке... На вышке охранника в конце концов!
по хозяйству: моют, стирают, месят тесто, пекут пирожки... В углу на
шконке спит БОРЯ ВАВКИН и постоянно нервно во сне вздрагивает.
Одна из баб трясет его за плечо. Он, испуганно вскакивая, просыпается:
- Что, опять трахаццо?!
Баба с улыбкой:
- Пирожка поешь, ***** грозный.
Ану в позу! !
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А в реале:- "Голова болит... отстань...".
В результате водка, лук, селёдка... утром упрёков вопли и нудный нагоняй
Пеевести тюрьму на хозрасчёт за счет сидельцев - прибыльное дело. За ВИП хаты есть много кому платить, которые и будут основным контингентом частных тюрем.
По другому вам эти тюрьмы не продать.