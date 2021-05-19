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Російського блогера Римова затримали за "кібермітинг", в межах якого люди відзначалися біля Красної площі в сервісі "Яндекс.Карти"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російського блогера Римова затримали за

"Кібермітинг" відбувся 9 травня: відзначалися на "Яндекс.Картах" біля Красної площі і писали в коментарях про затримання вчених і про закон щодо просвітницької діяльності.

Про це Олександр Римов розповів "Настоящему времени", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учасники "кібермітингу" таким чином протестували проти нового закону, згідно з яким росіяни зобов'язані погоджувати з владою будь-яку просвітницьку діяльність - наприклад, читання лекцій. Мітинг був повністю віртуальним - щоб взяти у ньому участь, потрібно було просто відзначитися під час мітингу в районі Красної площі.

Російського блогера Римова затримали за кібермітинг, в межах якого люди відзначалися біля Красної площі в сервісі Яндекс.Карти 01

Ось який вигляд мав "кібермітинг".

Через кілька днів після заходу блогера в метро затримали поліцейські. Його доставили до відділку і провели "виховну бесіду", але звинувачень пред'являти не стали. За словами правоохоронців, для цього у Римова занадто маленька аудиторія - лише 365 підписників в інстаграмі і 24 на ютубі.

"Мені закидали, що якщо я далі продовжу займатися такою діяльністю, далі вже може піти адміністративка. Але, знову ж таки, ось ви просто вдумайтесь: за кібермітинг - коли ще таке в історії було, щоб таке сталося? В історії такого не було", - розповів блогер.

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Римов додав, що поліцейські прямим текстом сказали йому: зараз влада Росії "зачищає цифрове поле".

"Вони хочуть домогтися того, що якщо людина організовує якусь акцію, навіть у кіберпросторі, щоб це було погоджено безпосередньо з владою", - підкреслив блогер.
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Топ коментарі
+13
Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 1039
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18.05.2021 20:18
+7
лаптей дрючат и в хвост, и в гриву, гыгыгы
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18.05.2021 20:22
+6
мислєпрєступлєніє...
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18.05.2021 20:41
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Якось пох...
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18.05.2021 20:16 Відповісти
инквизиция какая то...
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18.05.2021 20:17 Відповісти
Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 1039
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18.05.2021 20:18 Відповісти
Ничто не ново под луной.58-я,часть не помню :"преступные намерения".
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18.05.2021 20:20 Відповісти
так там любую можно вертеть как хочешь разница только в том есть ли призрачный шанс выжить или нет
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18.05.2021 20:38 Відповісти
Безумие, оно такое.
Но со стороны очень даже заметно.
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18.05.2021 20:21 Відповісти
кибермитинг? чего только не придумают что б жопу от полицейских дубинок спрятать!))
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18.05.2021 20:21 Відповісти
лаптей дрючат и в хвост, и в гриву, гыгыгы
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18.05.2021 20:22 Відповісти
На масковии все что не во славу )(уйла-ыкстрымизмъ и реальные тюремные сроки. Да пох на крепостных-они это заслужили! Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 9838
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18.05.2021 20:22 Відповісти
1937 близко.
Будут и концлагеря!
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18.05.2021 20:24 Відповісти
Киберлагеря.
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19.05.2021 00:11 Відповісти
Все антиутописты родились не в то время ....но это ржака конечно та еще Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 5205
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18.05.2021 20:31 Відповісти
мислєпрєступлєніє...
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18.05.2021 20:41 Відповісти
Правильно ФСБ работает...
А то глядишь, потом может быть виртуальный кибер-штурм кремля.
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18.05.2021 21:46 Відповісти
Воспітатєльная бісєда, адміністратівка... Одним словом: дітсадок "Сонечко". Поліцаям кацапським треба було спочатку посадити його на пляшку від шампанського, а потім відбити, накуй, печинку з нирками, щоб до ранку здох у своєму гівні та кровавому сциклинні.
Ти ба які гадюки, бунтувати вони надумали, падли казламорді. Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 7674
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18.05.2021 20:43 Відповісти
От полиции убегали как в игре Змейка?
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18.05.2021 20:44 Відповісти
Діджиталізація по-кацапськи
А за думки чи "не такий" погляд ще не арештовують? А чому?
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18.05.2021 20:48 Відповісти
На Соловки этого пендосовского выкормыша. Там ему кайло в руки дать и пусть за демократию задвигает. Не за то наши диды воевали, чтоьы всякме кибердрочеры митинги в интернетах устраивали
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18.05.2021 21:17 Відповісти
генетические рабы.

козлячим выродкам запрещено даже иметь собственное мнение.
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20.05.2021 22:54 Відповісти
 
 