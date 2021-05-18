Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24, - Уруський
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Після завершення процесу льотних випробувань, які почалися в грудні 2020 року, металеві лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24 наказом міністра оборони України було прийнято на озброєння української армії. Також лопаті отримали внутрішній сертифікат відповідності технічним умовам і комплекту конструкторської документації.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.
"Це справді великий крок не тільки у відновленні можливостей вітчизняного парку бойових вертольотів Мі-24 (адже наші бригади армійської авіації вже зачекалися нових лопатей), а й у розвитку вертолітної галузі в Україні", - зазначив чиновник.
Всього планується запустити в серійне виробництво близько 60 комплектів лопатей на рік. В 2021 році оборонне відомство має отримати не менше 10 комплектів для Мі-24.
У Міноборони повідомили, що 18 травня українській армії було урочисто передано три комплекти лопатей для Мі-24 виробництва "Мотор Січ".
Будь ласка, зачекайте...
Но кончайте уже с этими "торжественными" передачами.
За счет средств, которые тратятся на показуху, можно было множество полезных вещей сделать.
а канчайтє, кажи, ворожій пропаганді
Бо Уруський - пов'язаний з росією
сейчас проходят гос испытания композитные лопасти для ми-8 производства "Мотор Сич"..
а кетайцзы с кацапами идут нафиг с пляжа..
Бо за Порошенка теж звітували про початок виробництва лопастей, а потім все тихенько вщухло....
Уруський - дуже пов'язаний з росією і може бути черговим Свинарчуком...
Композитное производство МОТОР СИЧ
На "Мотор Сич" готовы выпускать композитные лопасти для вертолета
Представляю, как снабженцы выдают: "Вам полагается две лопасти для вертолета. А вам одна".
так что это реальное событие, которое ждали еще в 2017 году..