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Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Технології

Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24, - Уруський

Після завершення процесу льотних випробувань, які почалися в грудні 2020 року, металеві лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24 наказом міністра оборони України було прийнято на озброєння української армії. Також лопаті отримали внутрішній сертифікат відповідності технічним умовам і комплекту конструкторської документації.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це справді великий крок не тільки у відновленні можливостей вітчизняного парку бойових вертольотів Мі-24 (адже наші бригади армійської авіації вже зачекалися нових лопатей), а й у розвитку вертолітної галузі в Україні", - зазначив чиновник.

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Всього планується запустити в серійне виробництво близько 60 комплектів лопатей на рік. В 2021 році оборонне відомство має отримати не менше 10 комплектів для Мі-24.

У Міноборони повідомили, що 18 травня українській армії було урочисто передано три комплекти лопатей для Мі-24 виробництва "Мотор Січ".

Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24, - Уруський 01
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Топ коментарі
+13
освоили металлические лопасти для ми-24..
сейчас проходят гос испытания композитные лопасти для ми-8 производства "Мотор Сич"..
а кетайцзы с кацапами идут нафиг с пляжа..
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18.05.2021 20:45
+6
Начали производить лопасти - замечательно.
Но кончайте уже с этими "торжественными" передачами.
За счет средств, которые тратятся на показуху, можно было множество полезных вещей сделать.
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18.05.2021 20:42
+5
Вообще-то лопасти для вертолётов способны производить всего несколько стран в мире, по пальцам одной руки можно пересчитать.
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18.05.2021 22:23
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Начали производить лопасти - замечательно.
Но кончайте уже с этими "торжественными" передачами.
За счет средств, которые тратятся на показуху, можно было множество полезных вещей сделать.
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18.05.2021 20:42 Відповісти
треба доносити ще більше позитиву...і про лопаті, і про ракети, і про літаки..та й про все інше...
а канчайтє, кажи, ворожій пропаганді
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18.05.2021 21:02 Відповісти
це якщо "почали", а не завозять їх з расії по кінським цінам.
Бо Уруський - пов'язаний з росією
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19.05.2021 08:58 Відповісти
То по гвинтокрилам вже замкнений цикл?
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18.05.2021 20:43 Відповісти
Редуктора?
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18.05.2021 21:37 Відповісти
НВ?
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18.05.2021 21:38 Відповісти
ХЗ, бо Уруському довіри нема. Велика ймовірність що він керований з москви
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19.05.2021 08:59 Відповісти
освоили металлические лопасти для ми-24..
сейчас проходят гос испытания композитные лопасти для ми-8 производства "Мотор Сич"..
а кетайцзы с кацапами идут нафиг с пляжа..
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18.05.2021 20:45 Відповісти
Не знаю, на армейские может быть металл лучше. Читал мемуары пилота Хьюи во Вьетнаме, писал что в плюсах - выдерживает множественные повреждения, можно было садиться в подлесок (тонкие деревца толщиной с руку, просто срубались), вес (с отказавшим двиглом хватало инерции вырулить из передряги).
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18.05.2021 22:56 Відповісти
Кстати, рекомендую - Роберт Мейсон "Chickenhawk"
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18.05.2021 23:00 Відповісти
Ви впевнені, що там саме організували виробництво, а не черговий сірий імпорт з росії?
Бо за Порошенка теж звітували про початок виробництва лопастей, а потім все тихенько вщухло....
Уруський - дуже пов'язаний з росією і може бути черговим Свинарчуком...
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19.05.2021 09:03 Відповісти
Порошенко через добрые отношения с партнерами в США, добился снятия запрета на продажу Украине специальной композитной линии полного цикла по производству лопастей.. и все ждали, что первые отечественные комплекты лопастей для вертушек появятся уже в 2019 году, но чёрт Богуслаев затянул процес до 2021года..
Композитное производство МОТОР СИЧ

На "Мотор Сич" готовы выпускать композитные лопасти для вертолета
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19.05.2021 10:21 Відповісти
В добрий путь! Щасливого польоту!
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18.05.2021 21:34 Відповісти
Очень хорошая новость.
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18.05.2021 21:36 Відповісти
А лопасти все сразу приняли на вооружение или по отдельности?
Представляю, как снабженцы выдают: "Вам полагается две лопасти для вертолета. А вам одна".
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18.05.2021 21:41 Відповісти
Міноборони приняло на вооруженіє ЛОПАСТІ !!!! Я таки дійсно живу в країні рідкісних ідіотів та виродків
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18.05.2021 21:54 Відповісти
Вообще-то лопасти для вертолётов способны производить всего несколько стран в мире, по пальцам одной руки можно пересчитать.
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18.05.2021 22:23 Відповісти
Рідкісні ідіоти проголосували за зечмо, так що відчасти правильно.
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18.05.2021 22:40 Відповісти
лопасти для ми-24 и ми-8 производит только Рашка.. и теперь Украина
так что это реальное событие, которое ждали еще в 2017 году..
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18.05.2021 22:40 Відповісти
Нашли чего ждать. Учитывая, что это одни из самых распространённых вертолётов на Земле, проблем достать к ним запчасти нет никаких.
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18.05.2021 23:30 Відповісти
А заклёпки к ним, тоже "приняли на вооружение"....дурдом, так и керосин с солярой примут на вооружение.
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18.05.2021 22:44 Відповісти
Это москалей будут бить лопастями?
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18.05.2021 23:21 Відповісти
Лопаті на озброєння? Який дебіл це сказав?
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18.05.2021 23:28 Відповісти
Да уж, это страшное оружие.
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19.05.2021 08:12 Відповісти
 
 