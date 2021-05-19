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держборг (128) податки (1490) Яценюк (2478) Народний фронт (640)

За два роки борги держави збільшено на три оборонні бюджети країни, – Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

За два роки борги держави збільшено на три оборонні бюджети країни, – Яценюк

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає непродуманими і шкідливими для української економіки ініціативи нинішньої влади підвищити податки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "НФ".

"Чув про ініціативи сьогоднішньої влади підвищити податки. Вважаю ці ініціативи дурними, непродуманими і шкідливими для української економіки", – зазначив він.

Яценюк виступив за діалог із бізнесом перед ухваленням таких рішень: "Якщо ви вважаєте, що є десь якісь сектори, де потребують зміни податкового законодавства, покличте, будь ласка, компанії, які заробляють гроші, платять в бюджет, і ви саме з цього бюджету все фінансуєте. Сядьте з ними, проведіть діалог, і в рамках діалогу визначтеся зі справедливою податковою системою".

Він розкритикував часті зміни правил для бізнесу. "Уявіть собі, як можна працювати, коли податки будуть змінювати посеред року. Люди щось планували. Правда ж? Планували. А як ви зараз їм змінюєте повністю всю податкову систему? Ви ж руйнуєте їхні плани. Тому діалог – це номер один. І баланс в інтересах – це номер два" - наголосив лідер "Народного фронту".

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Яценюк підкреслив, що уряди Зеленського "ще їхали на тій макроекономічній базі", яка була створена післямайданними урядами: "Я взяв економіку країни, в якій було 73 мільярди доларів боргів. Коли я пішов - залишив 67 мільярдів доларів. Тобто, за всю історію української незалежності мій уряд був єдиним, який зменшив зовнішню заборгованість. Ми прийшли, було 108 тисяч гривень – я пішов, залишив 90 мільярдів гривень на рахунках. І тому можна сказати, що уряди Зеленського, вони ще їхали на тій макроекономічній базі, яка була створена".

За це, нагадав Арсеній Яценюк, йому довелося заплатити власним рейтингом.

Нинішня ж влада, зазначив він, накопичила за два роки вже 12 мільярдів доларів зовнішніх боргів. "Тобто, набрали кредитів. 12 мільярдів доларів – це так на хвилинку майже 3 оборонних бюджети української держави. Ну ви ж якось балансуйте. Ви дайте можливість економіці розвиватися, для того щоб вона сама більше платила податків, щоб росла економіка, для того щоб наповнювати бюджет, з одного боку", - наголосив він.

"А з іншого боку, я розумію, піар, хочеться мати рейтинги. Ну тільки рейтинги за рахунок коштів платників податків – це надто дороге задоволення. Хто ці мільярди віддавати потім буде?", - додав лідер "Народного фронту".

Яценюк вважає, що ситуація на зовнішніх ринках може змінитися просто в секунду. І це владі треба усвідомлювати: "Тому без справжніх реформ у країні, не імітації, не шоу, не відео, а реальних змін, фундаментальних змін Україна не вирветься з цього. І економічного чуда, на яке сподівалася Україна з обранням президента Зеленського, не відбудеться. Щоб не відбувся економічний крах".
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Топ коментарі
+20
Лише цікаво ,від якого ворога боронитися, чому надан пріоритет в озброєнні НГУ над ЗСУ ???)))
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18.05.2021 21:16
+18
буде як з фьодоричем - проффесіанали наробили боргів, розікрали і змились.
Наступники трохи розгребли.
Тому мудрий нарід піднатужився і обрав проффесіаналів ще раз.
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18.05.2021 21:17
+18
За два года долг государства увеличен на три оборонных бюджета страны, - Яценюк - Цензор.НЕТ 458
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18.05.2021 21:38
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Те ,чого з народження немає,зникнути не може !!!)))
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18.05.2021 23:15 Відповісти
Стена, наверное...))
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18.05.2021 23:26 Відповісти
Сєня вумний, аж страшно
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18.05.2021 23:58 Відповісти
Конечно умный ,не то что ты внук Швондера , мало того один из лучших премьеров Украины.
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19.05.2021 07:50 Відповісти
І чим він заслужив визнвчення "адін із із луччіх"?
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19.05.2021 08:06 Відповісти
перечитай ещё раз, может дойдёт: "Я взял экономику страны, в которой было 73 миллиарда долларов долгов. Когда я ушел - оставил 67 млрд долларов. То есть, за всю историю украинской независимости мое правительство было единственным, которое уменьшило внешнюю задолженность. Мы пришли, было 108 тыс. гривен - я ушел, оставил 90 млрд гривен на счетах."
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19.05.2021 09:18 Відповісти
Дурнику ти наш, тільки повний ідіот може вважати позичені в МВФ гроші за свої.
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19.05.2021 09:22 Відповісти
ні, з твоїм дебілізмов подляк тебе в штат не візьме... Ні...
Чи все ж таки взяв?
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19.05.2021 09:35 Відповісти
у тебя деменция или дислексия?

было 73 миллиарда долларов долгов. Когда я ушел - оставил 67 млрд долларов
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19.05.2021 09:45 Відповісти
Який потужний економіст. Тільки долар чомусь постійно ріс і люди біднішали.
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19.05.2021 09:49 Відповісти
Ты наверное идиот ,тебе к врачу надо к психотерапевту сходить. В стране война ,треть территории ,которые налоги платили ,отняли ,а долл должен дешеветь.
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20.05.2021 19:29 Відповісти
В войну ,когда отобрали ,домбасс и крым ,в 2015-2016 годах ,был рост экономики ,до 7%,в плюсе ,сей час одни минуса . все энергопредприятия ,нафтогаз и еще много других были в плюсе и платили налоги .Сей час в минусах и финансирует их народ ,из своего кармана . Удержал страну от дефолта . Но тебе внук Шарикова это не понять.
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20.05.2021 19:26 Відповісти
Яценюк был прав, троллям лучше помолчать насчет стены. Там не только Стену, там еще и ров предстоит вырыть, и крокодиловую ферму построить, чтоб не шастали через поребрик. Лиха беда начало. Обустраивать границу - надо с чего-то начать, даже рабица пригодится. А на методички дристнявых пидеров из ботоферм, начхать. Сеня был единственным по букве и духу украинцем на этом посту, остальные это гебнявый сброд ( может Гройсман, как-то выпадает из общего парада ничтожеств, приняв налаженную Арсением Петровичем работу).
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19.05.2021 04:46 Відповісти
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