За два роки борги держави збільшено на три оборонні бюджети країни, – Яценюк

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає непродуманими і шкідливими для української економіки ініціативи нинішньої влади підвищити податки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "НФ".

"Чув про ініціативи сьогоднішньої влади підвищити податки. Вважаю ці ініціативи дурними, непродуманими і шкідливими для української економіки", – зазначив він.

Яценюк виступив за діалог із бізнесом перед ухваленням таких рішень: "Якщо ви вважаєте, що є десь якісь сектори, де потребують зміни податкового законодавства, покличте, будь ласка, компанії, які заробляють гроші, платять в бюджет, і ви саме з цього бюджету все фінансуєте. Сядьте з ними, проведіть діалог, і в рамках діалогу визначтеся зі справедливою податковою системою".

Він розкритикував часті зміни правил для бізнесу. "Уявіть собі, як можна працювати, коли податки будуть змінювати посеред року. Люди щось планували. Правда ж? Планували. А як ви зараз їм змінюєте повністю всю податкову систему? Ви ж руйнуєте їхні плани. Тому діалог – це номер один. І баланс в інтересах – це номер два" - наголосив лідер "Народного фронту".

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Яценюк підкреслив, що уряди Зеленського "ще їхали на тій макроекономічній базі", яка була створена післямайданними урядами: "Я взяв економіку країни, в якій було 73 мільярди доларів боргів. Коли я пішов - залишив 67 мільярдів доларів. Тобто, за всю історію української незалежності мій уряд був єдиним, який зменшив зовнішню заборгованість. Ми прийшли, було 108 тисяч гривень – я пішов, залишив 90 мільярдів гривень на рахунках. І тому можна сказати, що уряди Зеленського, вони ще їхали на тій макроекономічній базі, яка була створена".

За це, нагадав Арсеній Яценюк, йому довелося заплатити власним рейтингом.

Нинішня ж влада, зазначив він, накопичила за два роки вже 12 мільярдів доларів зовнішніх боргів. "Тобто, набрали кредитів. 12 мільярдів доларів – це так на хвилинку майже 3 оборонних бюджети української держави. Ну ви ж якось балансуйте. Ви дайте можливість економіці розвиватися, для того щоб вона сама більше платила податків, щоб росла економіка, для того щоб наповнювати бюджет, з одного боку", - наголосив він.

"А з іншого боку, я розумію, піар, хочеться мати рейтинги. Ну тільки рейтинги за рахунок коштів платників податків – це надто дороге задоволення. Хто ці мільярди віддавати потім буде?", - додав лідер "Народного фронту".

Яценюк вважає, що ситуація на зовнішніх ринках може змінитися просто в секунду. І це владі треба усвідомлювати: "Тому без справжніх реформ у країні, не імітації, не шоу, не відео, а реальних змін, фундаментальних змін Україна не вирветься з цього. І економічного чуда, на яке сподівалася Україна з обранням президента Зеленського, не відбудеться. Щоб не відбувся економічний крах".