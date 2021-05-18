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Молдова (1290) Чаус (344) Офіс Генпрокурора (2337)

МЗС передало в Офіс генпрокурора ноту Молдови про створення робочої групи щодо викрадення екссудді Чауса, - ЗМІ

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МЗС передало в Офіс генпрокурора ноту Молдови про створення робочої групи щодо викрадення екссудді Чауса, - ЗМІ

Міністерство закордонних справ передало в Офіс генерального прокурора ноту Молдови про створення робочої групи з розслідування обставин зникнення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора на запит Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, МЗС передало ноту 15 квітня, однак не вказано, чи зареєстровано її.

Видання зазначає, що раніше керівник прокуратури Молдови щодо боротьби з організованою злочинністю та особливими справами Іон Каракуян заявив, що вони зверталися до Офісу Генпрокурора із запитом, чи є підозрювані у справі співробітниками українських силових структур. В Офісі генпрокурора виданню повідомили, що Молдова не зверталася до Спеціальної антикорупційної прокуратури з цим питанням.

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Водночас в Офісі генпрокурора зазначили, що інформація, яка міститься у зверненнях прокуратури Молдови про надання правової допомоги і в матеріалах їх виконання, має обмежений доступ, оскільки стосується таємниці досудового розслідування.

"Розголошення згаданої вище інформації з обмеженим доступом може завдати шкоди інтересам попереднього розслідування і перешкодити притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності", - сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
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Топ коментарі
+9
Так Чауса ніхто ж не похіщав! Ну шо ця Молдова бісовісним образом лодку роскачує , хоче щоб зільоним крисам почало тошнить , чилішолі?
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18.05.2021 22:02
+9
Лицо Чауса, напоминает Йозефа Швейка в старой экранизации книги Ярослава Гашека.

Поэтому, не будет ничего удивительного, если официальная версия приключений судьи Чауса, будет такой же правдоподобной как и описание путешествия Швейка в Чешские Будееовицы...
МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3081
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18.05.2021 22:04
+9
руководитель прокуратуры Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Ион Каракуян заявил, что они обращались в Офис Генпрокурора с запросом, являются ли подозреваемые по делу сотрудниками украинских силовых структур. В Офисе Генпрокурора изданию сообщили, что Молдова не обращалась в Специальную антикоррупционную прокуратуру с этим вопросом. Источник: https://censor.net/ru/n3266125
зеленські довбні вважають, що світова спільнота буде з задоволенням вмиватися їхньою сечею, як і 73%?
чомусь я впевнений в зворотньому.
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18.05.2021 22:15
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Слышали правовое государство - не об Украине?
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18.05.2021 21:56 Відповісти
И СБУ даже ни разу не МОССАД! Хотя так хоцицца...
Да, но таким зеленым поносом обгаживаться тоже не всем дано!
Блин, в Украине свирепствует зеленая чумка!
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18.05.2021 22:08 Відповісти
С недоразвитыми , добровольно вручившими подкацапнику - членограю -БУЛАВУ ! Вдумайтесь , шут , якобы сдал анализы - ПАЛЬЧЕВСКОМУ , аферисту , на котором пробу негде ставить !
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18.05.2021 22:28 Відповісти
Виктория Викторовна, не шутите
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18.05.2021 22:36 Відповісти
Сюр. Корупціонер судя втік від відповідальності, а тепер через цього виродка виник міжнародний конфлік. Ти бачиш які цінні є ці корупціонери, кожен за них бється, щоб захистити нещасних від покарання.
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18.05.2021 21:59 Відповісти
Судді України - цілкове збочене непорозуміння?
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18.05.2021 22:12 Відповісти
Знак вопроса - лишний
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18.05.2021 22:29 Відповісти
Це запитання, самому собі скоріш за все, проте поділився
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18.05.2021 22:32 Відповісти
а из чего все сделано? не из местного материала? МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 8151
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18.05.2021 23:16 Відповісти
Конфликт возник не через судью, а через дебильное поведение власти криворожской шпаны
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18.05.2021 23:31 Відповісти
Трускавецкая дипломатия дает неплохие всходы.
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18.05.2021 21:59 Відповісти
Так Чауса ніхто ж не похіщав! Ну шо ця Молдова бісовісним образом лодку роскачує , хоче щоб зільоним крисам почало тошнить , чилішолі?
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18.05.2021 22:02 Відповісти
Чакнориус виконує роль шатуна, відволікає від головного?
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18.05.2021 22:14 Відповісти
Лицо Чауса, напоминает Йозефа Швейка в старой экранизации книги Ярослава Гашека.

Поэтому, не будет ничего удивительного, если официальная версия приключений судьи Чауса, будет такой же правдоподобной как и описание путешествия Швейка в Чешские Будееовицы...
МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3081
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18.05.2021 22:04 Відповісти
руководитель прокуратуры Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Ион Каракуян заявил, что они обращались в Офис Генпрокурора с запросом, являются ли подозреваемые по делу сотрудниками украинских силовых структур. В Офисе Генпрокурора изданию сообщили, что Молдова не обращалась в Специальную антикоррупционную прокуратуру с этим вопросом. Источник: https://censor.net/ru/n3266125
зеленські довбні вважають, що світова спільнота буде з задоволенням вмиватися їхньою сечею, як і 73%?
чомусь я впевнений в зворотньому.
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18.05.2021 22:15 Відповісти
Взятки судьи больше бюджета Молдовы. Дешевле было его пристрелить по месту жительства.
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18.05.2021 22:23 Відповісти
МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2414
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18.05.2021 22:27 Відповісти
Если бы ЗЕ делал по шагу на каждое нарушение им законов с 2019 года, то уже до полярного круга дошагал бы.
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19.05.2021 02:24 Відповісти
Тонкость в том, что Молдова не предоставила Чаусу политического убежища, тоесть имея нормальные материалы его можно было по линии Интерпола задержать и экстрадировать. Но так как Чаус нужен был для озвучивания фэйков, то возможным было лишь похищение, ну а дальше самоуверенность евреев, думающих что они могут тоже самое что иудеи, сыграла свою роль в этом зеленом циркусе. И что самое интересное, идею такого спектакля подсказали почти наверняка с лубянки.
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18.05.2021 23:48 Відповісти
1. И.о. министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой требовал личной встречи с Зеленским. Состоянием на 00-00 18.05.2021 г. встреча не состоялась.
2. И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса.
3. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись.
Зеленые дурочку влючили---у кацапов научились.
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19.05.2021 00:29 Відповісти
 
 