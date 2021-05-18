Росія з моменту окупації Криму проводить там приховану депортацію кримських татар, - член Меджлісу Юксель

Росія застосовує проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму політику знищення, намагаючись змусити їх покинути свою землю.

Про це сказала член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель у програмі "5 питань на злобу дня" телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що починаючи з моменту окупації Криму Росією, на території півострова були зафіксовані численні факти порушення прав людини. В основному такі факти стосуються порушень, спрямованих проти кримських татар.

"Планомірна політика знищення, геноциду спрямована саме на представників корінного народу Криму. Це така своєрідна помста окупаційної "влади" представникам корінного народу за те, що в 2014 році вони не погодилися співпрацювати і не визнали окупацію, і не визнають окупацію досі" , - сказала Юксель.

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Представниця Меджлісу додала, що серед політичних в'язнів на півострові на сьогодні найбільше саме кримських татар. Також саме проти них направлено більшість обшуків, кримінальних справ, фактів тиску, репресій та шантажу.

"Завдання окупаційної "влади" - видавити всіх активних кримських татар з території Криму, зробити так, щоб відбувалася масова прихована депортація і кримські татари залишали свою рідну землю", - підкреслила член Меджлісу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада докладає зусиль для повернення Кримського півострова під свій контроль.