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Новини Політика України
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депортація (631) Крим (12752) Меджліс (325) Росія (47115) кримські татари (1969)

Росія з моменту окупації Криму проводить там приховану депортацію кримських татар, - член Меджлісу Юксель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія з моменту окупації Криму проводить там приховану депортацію кримських татар, - член Меджлісу Юксель

Росія застосовує проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму політику знищення, намагаючись змусити їх покинути свою землю.

Про це сказала член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель у програмі "5 питань на злобу дня" телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що починаючи з моменту окупації Криму Росією, на території півострова були зафіксовані численні факти порушення прав людини. В основному такі факти стосуються порушень, спрямованих проти кримських татар.

"Планомірна політика знищення, геноциду спрямована саме на представників корінного народу Криму. Це така своєрідна помста окупаційної "влади" представникам корінного народу за те, що в 2014 році вони не погодилися співпрацювати і не визнали окупацію, і не визнають окупацію досі" , - сказала Юксель.

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Представниця Меджлісу додала, що серед політичних в'язнів на півострові на сьогодні найбільше саме кримських татар. Також саме проти них направлено більшість обшуків, кримінальних справ, фактів тиску, репресій та шантажу.

"Завдання окупаційної "влади" - видавити всіх активних кримських татар з території Криму, зробити так, щоб відбувалася масова прихована депортація і кримські татари залишали свою рідну землю", - підкреслила член Меджлісу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада докладає зусиль для повернення Кримського півострова під свій контроль.
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Топ коментарі
+9
после уничтожения Рашки, с согласия ООН, ОБСЕ и Всемирной Лиги защиты животных, будет осуществлена принудительная депортация всего русскавага населения Крыма на Колыму в теплушках, в которых вывозили крымских татар в 1944 году..
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18.05.2021 22:36
+5
А чого вас зєбілів так тягне на темні особи? На вас зєлєнський зі сцени посцяв, чи янукоовощ плюнув?
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18.05.2021 22:43
+2
Бігуса, він завдяки своїй заказній писанині потрапив в базу Миротворця. Слухай, а кажуть, що там і лєдя зєлєнська, це правда?
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18.05.2021 22:39
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З моменту окупації частини Донбасу,росіянські окупанти "депортували" півтора мільйона Українців до України,це когось хвилює?
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18.05.2021 22:34 Відповісти
Бігуса, він завдяки своїй заказній писанині потрапив в базу Миротворця. Слухай, а кажуть, що там і лєдя зєлєнська, це правда?
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18.05.2021 22:39 Відповісти
А Мертвенчук потрапив до "миролюбця"?А його баба полоумниця там є?
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18.05.2021 22:40 Відповісти
А чого вас зєбілів так тягне на темні особи? На вас зєлєнський зі сцени посцяв, чи янукоовощ плюнув?
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18.05.2021 22:43 Відповісти
Тут інша тема обговорення,мова йде про депортацію Кримських Татар,за яких всі переймаються,як на мене справедливо,і зовсім не помічають депортацію Українців,мабуть доля Українців в Україні не важлива?
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18.05.2021 22:45 Відповісти
Я уважно ще раз прочитав твій перший пост, тобто тобі писати що захочеш можна а мені ні?
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18.05.2021 22:49 Відповісти
Тобто доля Українців в Україні тебе теж не турбує?
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18.05.2021 22:56 Відповісти
От чомусь я тобі не вірю,як ти Бігусу.
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18.05.2021 23:04 Відповісти
Твоє діло, мені пофіг на твоє вірю не вірю, мої заслуги оцінила держава.
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18.05.2021 23:11 Відповісти
От і мені пофіг,віриш ти Бігусу чи ні))
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18.05.2021 23:15 Відповісти
Ти нахєра проголосувало за малороса та його бабу уголовницю? Чи у вас кармільцев так по масті положено?
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18.05.2021 23:17 Відповісти
Зеля єврей,а голосував я проти того у кого Мертвенчук листоношею працював,і кому він возив депеши від Ху"ла.
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18.05.2021 23:23 Відповісти
Ти просто типовий звиздун брехливий, як і за кого ти проголосував.
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18.05.2021 23:39 Відповісти
Я на відміну від тебе,не брешу.Мені срати на Зелю,хоть останнім часом він робе не погані справи,тому я голосував не за,а проти.
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18.05.2021 23:44 Відповісти
та зараз вже ніхто не голосував за сцикуна. ти за Порошенка голосував?
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19.05.2021 07:17 Відповісти
Воно голосувало за кремлівським гаслом-"Лишьби не Порошенко!" !!!!)))
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18.05.2021 23:36 Відповісти
16 мая день памяти репрессий против украинского народа.
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18.05.2021 23:04 Відповісти
І шо там про переселенців з окупованого Донбасу казали?
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18.05.2021 23:05 Відповісти
Нет такой памятной даты. В новейшей истории ее еще не определили.
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18.05.2021 23:08 Відповісти
Тобто всім плювати на півтора мільйона Українців.
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18.05.2021 23:14 Відповісти
То есть Вы хотите сказать что их насильно посадили в товарные вагоны и вывезли из Донбасса в гребеня под названием Украина?
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18.05.2021 23:17 Відповісти
Було ще гірше,не було ні яких вагонів,бігли хто як міг,і селились теж де прийдеться,і доречи загинуло багато цивільних,на шляху до України.
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18.05.2021 23:26 Відповісти
І звідки вони в Україну прямували???))))
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18.05.2021 23:37 Відповісти
З окупованих росіянцями територій України,ти не чув про окупацію частини Донецької та Луганської областей?
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18.05.2021 23:41 Відповісти
Це ті "громадяни України",які не пропускали колони ЗСУ,які рухались боронити держкордон України??? То це злочинці,вороги України !!!)))
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19.05.2021 00:17 Відповісти
Статус вынужденного переселенца оформили?
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18.05.2021 23:46 Відповісти
Це не статус,а клеймо,як було у євреїв у часи третього рейха,майже з такими самими наслідками.
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18.05.2021 23:50 Відповісти
Не хочу Вас обижать, но Вы мыслите категориями "Донбассу все должны потому что он кормит всю Украину". Когда рашоорками захватывалась областная администрация ждали лучшей жизни стоя в сторонке?
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18.05.2021 23:55 Відповісти
Де я таке писав,про Донбас який когось там корме?А де ти стояв,коли росіянці захоплювали частину Донбасу?Мабуть там де і коли захоплювали Крим?
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19.05.2021 00:00 Відповісти
Да, я был в Крыму во время захвата. Потом вместе с воинской частью вышел. Продолжал службу в Николаеве, потом в Луцке. В августе-октябре 2014 был в зоне АТО. Я выполнял задачи по защите Украины. А что сделал ты?
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19.05.2021 00:15 Відповісти
Донбасити,крисчанета росєяне,це мутовані потвори кремлівської селекціі,зайвохромосомні істоти,без роду та племені,колишня назва-савєцкий народ !!!))
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19.05.2021 00:20 Відповісти
Почему ты сбежал из Донбасса и не пошел в армию чтобы освободить его, а не рассказывать про ужасы переселения?
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19.05.2021 00:43 Відповісти
Так зайди і перевірь, там і бабця юля є.
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18.05.2021 22:51 Відповісти
после уничтожения Рашки, с согласия ООН, ОБСЕ и Всемирной Лиги защиты животных, будет осуществлена принудительная депортация всего русскавага населения Крыма на Колыму в теплушках, в которых вывозили крымских татар в 1944 году..
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18.05.2021 22:36 Відповісти
Россия с момента оккупации Крыма проводит там скрытую депортацию крымских татар, - член Меджлиса Юксель - Цензор.НЕТ 464"
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18.05.2021 22:48 Відповісти
через мост бегут кацапы
лишь сверкают хвост и лапы,
промелькнул последний хвост-
сразу рухнул крымский мост 😂
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18.05.2021 22:56 Відповісти
Депортація,це складова частина асиміляціі етноса ,мета якої знищення етноса ,як такого!!! "Русскоязичние" українці замислитесь ,до чого веде асиміляція українців московитами !!)))
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18.05.2021 23:41 Відповісти
Усі знають,які козломармизи ласі на чужі ковбаси.Здебільшого, татари,як і українці є вельми працелюбними людьми,про що не можемо сказати за кацапорильську орду. Ну дуже вже їм до вподоби гарні татарські оселі, доглянуті "садки вишневі коло хати" і т.д. От у них слина й тече із вонючих пащек. Так вони просто "віджимають" у корінних жителів Криму оті оселі на правах загарбників шляхом депортацій татарських сімей за межі їхньої батьківщини.Ото й по всему. А коли ,вибачайте,засеруть Крим "до нємогу",то займуться подальшим "віджимом",але уже у казахів,білорусів і т.д.
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19.05.2021 08:55 Відповісти
Росія з моменту окупації Криму проводить там приховану депортацію кримських татар, - член Меджлісу Юксель - Цензор.НЕТ 9183
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19.05.2021 10:47 Відповісти
 
 